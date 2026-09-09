México

¿Cómo preparar salsa para pambazos? La versión tradicional de este adobo mexicano con chile ancho

El aroma del chile tatemado con el ajo se cuela por las calles cuando el pan se sumerge en la salsa roja antes de dorarse en manteca caliente

Plato con dos pambazos rellenos junto a una cazuela de barro con salsa, pinzas metálicas y un bolillo sobre un paño de tela.
Esta salsa es la base de uno de los antojitos más queridos de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un buen pambazo se distingue por su crujido al morderlo y por dejar los dedos manchados de rojo. Ese efecto no es casualidad: es el resultado de una salsa espesa que baña el pan antes de freírlo.

Esta preparación viene de estados como Veracruz, Puebla y la Ciudad de México.

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El chile ancho es protagonista en muchas de estas versiones, aportando un sabor profundo y ligeramente dulce que distingue al pambazo de otros antojitos rellenos.

Varios pambazos rellenos en un plato de barro en primer plano, con personas sentadas en mesas decoradas con banderas mexicanas al fondo.
Un ingrediente clave le da a esta preparación su color rojo intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, este adobo se prepara en cantidades grandes para las reuniones familiares, el comercio o las fiestas patrias. Se sirve acompañado de papa con chorizo, lechuga, crema y queso fresco, aunque cada región agrega su propio toque.

Receta de salsa tradicional para pambazos

La salsa para pambazos es un adobo espeso a base de chile ancho molido con ajo y cebolla.

Se usa para bañar el pan por completo antes de freírlo en manteca, lo que le da su característico color rojizo y su textura crujiente por fuera.

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Dos pambazos preparados sobre platos de cerámica junto a una cazuela de barro que contiene salsa roja y un pan sumergido.
El toque final antes de servir involucra manteca caliente y buen tiempo de fritura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica es sencilla, pero exige atención en dos puntos: el remojo correcto de los chiles y el punto de fritura del pan. Un chile mal hidratado deja grumos en la salsa, mientras que una manteca poco caliente vuelve el pambazo grasoso en lugar de crocante.

Antes de remojar los chiles, muchas cocineras tradicionales los pasan brevemente por un comal caliente. Este paso, llamado tatemado, intensifica su sabor sin llegar a quemarlos, y es uno de los secretos mejor guardados de esta receta.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Tatemado y remojo de los chiles: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

1. 4 chiles anchos

2. 4 dientes de ajo

3. 1 cebolla

4. Sal al gusto

5. Agua, la necesaria para remojar y licuar

6. Manteca de cerdo, para freír el pan

Chiles secos, dientes de ajo, media cebolla, sal de grano, un vaso con agua y un molcajete sobre una mesa de madera.
Los chiles anchos se tateman brevemente en comal antes de remojarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa para pambazos, paso a paso

1. Limpia los chiles anchos: retira el tallo, las semillas y las venas.

2. Tatema los chiles unos segundos por cada lado en un comal caliente, sin dejar que se quemen, para resaltar su sabor.

3. Coloca los chiles en un recipiente con agua caliente y déjalos remojar 15 minutos, hasta que estén completamente suaves.

4. Escurre los chiles y resérvalos junto con un poco del agua de remojo.

Una mujer sonriente con delantal azul usa una licuadora con chiles, ajo y cebolla en una cocina tradicional con cazuelas de barro.
La salsa se licúa con ajo, cebolla y sal hasta lograr una textura tersa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Coloca los chiles, el ajo, la cebolla y la sal en la licuadora.

6. Agrega un poco del agua de remojo y licúa hasta obtener una salsa tersa, sin grumos.

7. Si la salsa queda muy espesa, añade más agua de remojo poco a poco hasta lograr una consistencia similar a la de un atole ligero.

8. Cuela la salsa si buscas una textura más fina, sin trozos de piel del chile.

Infografía con ilustraciones explicativas sobre la preparación de la salsa de chile ancho y el dorado del pan para pambazo.
Esta preparación se conserva hasta tres días en refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Prueba y ajusta la sal según tu gusto; algunas versiones agregan una pizca de comino en este punto.

10. Calienta la salsa en una cacerola a fuego medio durante 3 minutos, sin dejar que hierva fuerte, para que se cocine ligeramente.

11. Sumerge el pan de pambazo en la salsa, bañándolo por todos lados hasta que quede impregnado.

12. Calienta suficiente manteca de cerdo en un comal o sartén grande.

13. Fríe el pan bañado hasta que quede dorado y crujiente por ambos lados, sin dejar que se empape en exceso de grasa.

Dos pambazos en un plato con relleno de papa y chorizo, lechuga, crema, queso y cebolla.
Esta receta rinde salsa suficiente para preparar ocho pambazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde salsa suficiente para 8 pambazos, lo equivalente a dos pambazos por persona en una reunión de cuatro.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por porción de salsa (considerando 8 porciones):

  • Calorías: 18 kcal
  • Carbohidratos: 3 g
  • Proteínas: 1 g
  • Grasas: 0.5 g
  • Fibra: 1 g
Cinco pambazos rellenos de queso rallado sobre una bandeja metálica en una calle pavimentada entre edificios de colores.
Una salsa espesa y aromática transforma un pan sencillo en un platillo icónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción, ya que pueden aumentar si se usan mayores cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa para pambazos puede guardarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador por un máximo de 3 días.

Para que conserve su textura original al volver a sacarla, se debe calentar ligeramente.

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