México vs Perú: estos son los jugadores y entrenadores peruanos que han pasado por la Liga MX

Juan José Muñante, Raúl Ruidíaz y Juan Reynoso aparecen entre la lista de peruanos que han dejado una huella durante su paso en el futbol mexicano. (Foto: Archivo)

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México y Perú mantienen una relación estrecha en el futbol. A lo largo de los años, jugadores y entrenadores peruanos han tenido etapas destacadas en la liga mexicana y dejaron huella en distintos clubes del país.

En el marco del partido amistoso que ambas selecciones sostendrán este martes 29 de septiembre, vale la pena recordar aquellos personajes que aportaron talento, goles y liderazgo para el balompié nacional.

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Lista de peruanos que han pasado por la Liga Mx

Walter Ormeño con la camiseta del Club América

A continuación, te presentamos la lista de personajes peruanos que como jugadores y entrenadores han dejado huella en su paso por el futbol mexicano:

Walter Ormeño

El exportero peruano naturalizado mexicano tuvo una extensa trayectoria en el futbol nacional. Como jugador defendió a América, Zacatepec, Atlante y Morelia, club en el que se retiró en 1964. Más tarde fue entrenador y se convirtió en el único técnico que dirigió a los cuatro llamados grandes del futbol mexicano: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. También estuvo al frente de equipos como Atlante, Veracruz, León y Necaxa.

Pedro Gallese

El guardameta peruano llegó a los Tiburones Rojos de Veracruz en 2016, después de destacar con su selección en la Copa América Centenario. Permaneció en el club hasta 2019 y disputó 51 partidos en la Liga MX. Durante su etapa en el futbol mexicano mantuvo presencia en la selección de Perú y fue convocado para el Mundial de Rusia 2018.

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Julio Lores Colán:

Delantero que se convirtió en una figura del Necaxa durante la década de 1930. Fue campeón de goleo en dos ocasiones y formó parte de la etapa conocida como la de los “Once Hermanos”, uno de los equipos más importantes de la era amateur en México. También representó a la selección mexicana tras naturalizarse.

Juan José Muñante:

El extremo peruano se volvió referente de Pumas UNAM en la década de 1970. Integró una ofensiva recordada junto a Cabinho y Hugo Sánchez, además de conquistar el primer título de Liga en la historia del club, en 1977.

Gerónimo Barbadillo:

Gerónimo Barbadillo (izquierda) con el título de campeón con Tigres en 1982. | Foto: Club Tigres

Conocido como “Patrulla”, fue una de las grandes figuras extranjeras de Tigres. Ganó la Copa México en 1976 y los campeonatos de Liga de las temporadas 1977-1978 y 1981-1982. Su aporte lo convirtió en un ídolo del club regiomontano, que retiró el número 7 en su honor.

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Julio César Uribe:

El mediocampista peruano llegó al América en la temporada 1987-1988 y formó parte del plantel que levantó el título de Liga. Su paso por las Águilas lo coloca entre los peruanos que fueron campeones con uno de los clubes más ganadores del país.

Juan Reynoso:

Es uno de los peruanos con mayor peso en la historia del futbol mexicano. Como defensa y capitán, fue campeón con Cruz Azul en 1997. Años más tarde regresó como entrenador y llevó a La Máquina al título del Guard1anes 2021, con lo que terminó una sequía de más de dos décadas sin campeonatos de Liga. Acaba de ser contratado por el Necaxa en medio del Apertura 2026.

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Raúl Ruidíaz

El futbolista peruano explicó que llegar al fútbol mexicano es algo que debe pensarse bien cuando se tiene familia. (Foto: Cuartoscuro)

El delantero llegó a Monarcas Morelia en 2016 y se convirtió en figura. Fue campeón de goleo en dos torneos y anotó el gol que evitó el descenso del club en 2017, durante un partido ante Monterrey.

Yoshimar Yotún

El mediocampista tuvo un paso destacado por Cruz Azul entre 2019 y 2021. Fue parte del plantel que ganó la Liga MX, la Leagues Cup, la Supercopa MX y el Campeón de Campeones durante ese periodo.

Pedro Aquino

Pedro Aquino llegó al Club León en 2018 - Créditos: Getty Images

El mediocampista destacó con León y fue campeón de Liga en el Guard1anes 2020. Después continuó su carrera con América, donde también sumó títulos y se consolidó como uno de los peruanos más constantes de los últimos años en México

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Anderson Santamaría

El defensa fue pieza habitual de Atlas durante su etapa entre 2019 y 2025. Formó parte del equipo que consiguió el bicampeonato de Liga MX y el Campeón de Campeones, una de las etapas más importantes en la historia reciente de los Rojinegros.