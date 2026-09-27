México

Lotería Nacional lanza billete especial por el primer aniversario del Órgano de Administración Judicial

La emisión conmemorativa forma parte del Sorteo Superior No. 2899, que repartirá una bolsa de 51 millones de pesos en premios

Un año del nuevo Poder Judicial: Lotería Nacional devela billete conmemorativo del OAJ.
Un año del nuevo Poder Judicial: Lotería Nacional devela billete conmemorativo del OAJ.
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La Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Superior No. 2899, emisión con la que se conmemorará el primer aniversario del Órgano de Administración Judicial (OAJ), institución creada a partir de la reforma al Poder Judicial Federal de 2024.

La presentación del billete se realizó en el Auditorio José Vicente Aguinaco Alemán del organismo jurisdiccional y estuvo encabezada por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano.

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Billete de la Lotería Nacional conmemorará un año del Órgano de Administración Judicial

Durante el acto, Olivia Salomón señaló que las transformaciones del país también se desarrollan a través de sus instituciones y de su capacidad para renovarse.

La titular de la Lotería Nacional recordó que el organismo cuenta con 256 años de historia y que, a través de sus billetes, ha acompañado distintos momentos de la vida del país.

La emisión especial llevará la imagen del OAJ y formará parte del Sorteo Superior No. 2899, programado para el próximo 2 de octubre.
La emisión especial llevará la imagen del OAJ y formará parte del Sorteo Superior No. 2899, programado para el próximo 2 de octubre.

En esta ocasión, explicó, la emisión está dedicada a una institución que surgió en el contexto de los cambios derivados de la reforma al Poder Judicial Federal de 2024.

Salomón también hizo referencia a la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el funcionamiento de la justicia y señaló que el OAJ tiene un papel relevante en esta nueva etapa.

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De acuerdo con la funcionaria, entre las tareas del organismo se encuentra contribuir a que los recursos públicos, la tecnología y el personal permitan una impartición de justicia más eficiente y cercana a la población.

Órgano de Administración Judicial destaca su primer año de actividades

Por su parte, Néstor Vargas Solano agradeció a la Lotería Nacional por dedicar el billete al primer aniversario del OAJ. El presidente del organismo señaló que su función está relacionada con la encomienda constitucional de brindar una justicia pronta, completa, expedita e imparcial.

Vargas Solano destacó que durante el primer año de existencia del órgano se han desarrollado trabajos orientados a construir consensos, atender las necesidades de las personas juzgadoras y hacer más eficientes los recursos.

Néstor Vargas Solano señaló que durante este primer año se trabajó en la construcción de consensos y la atención de las necesidades de las personas juzgadoras.
Néstor Vargas Solano señaló que durante este primer año se trabajó en la construcción de consensos y la atención de las necesidades de las personas juzgadoras.

El funcionario indicó que las medidas adoptadas durante este periodo buscan mejorar la productividad y eficacia de las distintas tareas que corresponden al organismo.

Al evento también acudieron las integrantes y los integrantes del Pleno del OAJ: Catalina Ramírez Hernández, Xóchitl Almendra Hernández Torres, Surit Berenice Romero Domínguez y José Alberto Gallegos Ramírez.

Estos son los datos del Sorteo Superior No. 2899:

  • El sorteo se realizará el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas.
  • Corresponde al Sorteo Superior No. 2899.
  • El Premio Mayor será de 17 millones de pesos en dos series.
  • La bolsa total repartible será de 51 millones de pesos en premios.
  • Se emitieron 2,400,000 cachitos. Los billetes estarán disponibles en todo el país.

Billete reconoce a trabajadores del nuevo Poder Judicial Federal

Vargas Solano también señaló que la emisión conmemorativa representa un reconocimiento para las personas que integran el nuevo Poder Judicial de la Federación.

Néstor Vargas Solano señaló que la emisión también representa un reconocimiento a quienes integran el nuevo Poder Judicial de la Federación.
Néstor Vargas Solano señaló que la emisión también representa un reconocimiento a quienes integran el nuevo Poder Judicial de la Federación.

El presidente del OAJ incluyó en este reconocimiento tanto a las personas juzgadoras como al personal administrativo, al considerar que son quienes participan en las labores cotidianas relacionadas con la impartición de justicia.

La emisión del billete llevará la imagen del Órgano de Administración Judicial y será distribuida en distintos puntos del país como parte de la conmemoración de su primer aniversario.

¿Dónde comprar el billete del sorteo del Órgano de Administración Judicial?

Los 2,400,000 cachitos emitidos para el Sorteo Superior No. 2899 ya están disponibles con las billeteras y billeteros de la Lotería Nacional, así como en los puntos de venta autorizados.

También pueden adquirirse mediante la aplicación MiLotería y en el sitio oficial miloteria.mx.

El sorteo será transmitido en vivo a través del canal de YouTube institucional de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

La emisión forma parte de las actividades con las que se conmemora el primer año de existencia del Órgano de Administración Judicial, creado tras la reforma al Poder Judicial Federal de 2024.

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