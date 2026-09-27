México

Cae un miembro de "Los Vallarta" luego de apuñalar a un hombre en Ecatepec

Irving “N” enfrentará un juicio por homicidio violento tras disputas de drogas y podría recibir hasta 70 años de prisión, sumando catorce arrestos contra la banda criminal

Cae un miembro de "Los Vallarta" luego de apuñalar a un hombre en Ecatepec. FGJEM
Cae un miembro de "Los Vallarta" luego de apuñalar a un hombre en Ecatepec. FGJEM
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Un presunto integrante de la organización criminal “Los Vallarta” fue capturado en Ecatepec por su probable participación en un homicidio, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Con esta detención, la institución contabiliza ya 14 integrantes de esa estructura delictiva aprehendidos.

El detenido, identificado como Irving “N”, era considerado un objetivo prioritario para la dependencia. Su captura se dio en cumplimiento de un mandamiento judicial girado en su contra.

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Los hechos del homicidio ocurrido en mayo

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 24 de mayo de este año en Ecatepec, Estado de México. Ese día, Irving “N” y ocho personas más habrían agredido físicamente a la víctima, un hombre cuya identidad no fue revelada.

El móvil, según la FGJEM, habría sido una disputa por la venta y distribución de narcóticos. El grupo de agresores habría inmovilizado a la víctima antes de lesionarla con un objeto punzocortante, lo que le provocó la muerte.

Tras el crimen, los restos de la víctima fueron abandonados en distintos puntos del municipio. La Fiscalía inició la investigación al tener conocimiento del hecho, lo que permitió identificar a los probables responsables, entre ellos a Irving “N”, contra quien se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión ante un juez. La Fiscalía mexiquense atribuye el crimen a integrantes de “Los Vallarta”.

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El proceso judicial contra el detenido

Elementos de la Fiscalía mexiquense cumplimentaron el mandamiento judicial y aprehendieron a Irving “N”, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Cae un miembro de "Los Vallarta" luego de apuñalar a un hombre en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido quedó a disposición de un juez, quien resolverá su situación legal en las próximas etapas del proceso. En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión.

La Fiscalía subrayó que se le debe considerar inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

Otras detenciones vinculadas al grupo delictivo

La captura de Irving “N” se suma a otras aprehensiones recientes relacionadas con “Los Vallarta”. Según un reporte de La Jornada, la FGJEM también informó la detención en reclusión de Pablo Alberto “N” y Fernando “N”, señalados como probables integrantes de esta misma organización por hechos ocurridos igualmente el 24 de mayo en Ecatepec.

Ambos sujetos ya se encontraban recluidos por hechos diversos, por lo que la orden de aprehensión en su contra se cumplimentó al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. También quedaron a disposición de un juez.

El perfil de “Los Vallarta” en el Valle de México

La organización criminal “Los Vallarta” se dedica principalmente a los delitos de homicidio, venta y distribución de narcóticos, despojo y secuestro. Su zona de influencia se concentra en el Valle de México.

La Fiscalía mexiquense identificó a Irving “N” como parte de esta estructura y lo mantenía como objetivo prioritario dentro de sus investigaciones contra el grupo.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Cae un miembro de "Los Vallarta" luego de apuñalar a un hombre en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la detención más reciente, la dependencia estatal contabiliza 14 integrantes de “Los Vallarta” aprehendidos por su probable participación en diferentes actos ilícitos atribuidos a la organización.

Origen y expansión de “Los Vallarta” en el Valle de México

La organización criminal “Los Vallarta” tiene sus orígenes en Jalisco, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Desde ese punto de partida, el grupo extendió su operación hacia el Valle de México, donde actualmente concentra su zona de influencia.

La célula está relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El grupo se convirtió en un brazo que mueve droga dentro de los centros penitenciarios del Estado de México, particularmente en Nezahualcóyotl y Texcoco.

La célula tendría como líder a un hombre identificado como Fernando “N”, alias “El F1” o “Lic. Vallarta”, quien operaba como el principal enlace entre las cárceles y el exterior para extorsionar y vender narcóticos.

La célula se dedica principalmente a los delitos de homicidio, venta y distribución de narcóticos, despojo y secuestro, con presencia documentada en los municipios de La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl. La FGJEM la mantiene bajo investigación permanente y ha identificado a varios de sus integrantes como objetivos prioritarios.

Con la detención de Irving “N”, la dependencia estatal contabiliza ya 14 integrantes de esta organización aprehendidos por su probable participación en distintos actos ilícitos atribuidos al grupo.

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