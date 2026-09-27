México

Encuentran arsenal bélico dentro de una maleta en el AICM

La autoridades no registraron personas detenidas hasta el momento

Encuentran arsenal bélico dentro de una maleta en el AICM. Especial
Encuentran arsenal bélico dentro de una maleta en el AICM. Especial
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La Secretaría de Marina (Semar) informó este domingo el aseguramiento de 10 cargadores para armas de fuego y diversos accesorios con características militares, localizados dentro de una maleta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia, la incautación se realizó en coordinación con personal de la Aduana del aeródromo capitalino, sin que hasta el momento se reportaran personas detenidas.

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La Semar aseguró que de los 10 cargadores para armas de fuego son cinco de calibre 5.56 milímetros y cinco de calibre 9 milímetros, todos desabastecidos. Junto al armamento se localizó diverso equipo táctico, aunque las autoridades no informaron si el material era transportado hacia otro destino ni si alguna persona fue detenida en relación con el hallazgo.

El operativo en el punto “Lado Aire”

La dependencia federal detalló que la incautación fue resultado de labores de inspección y verificación realizadas en un punto táctico identificado como “Lado Aire”, dentro de las instalaciones del aeropuerto.

En ese contexto, personal de Semar localizó una maleta que contenía los artículos de corte militar. La revisión se llevó a cabo con la colaboración de la Aduana del AICM, de acuerdo con lo señalado en la tarjeta informativa.

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“Como resultado de estas acciones, se localizaron y aseguraron cinco cargadores calibre 5.56 mm y cinco cargadores calibre 9 mm, todos desabastecidos, así como diverso accesorio con características militares”, indicó la institución en el documento difundido.

Descripción del material asegurado

Fotografías compartidas por Semar permiten identificar con precisión el tipo de material incautado. Se observan cinco cargadores de mayor tamaño, de aproximadamente 30 centímetros de longitud y color negro, junto con otros cinco cargadores de cerca de 20 centímetros, tres de ellos en color verde olivo y dos en negro.

Encuentran arsenal bélico dentro de una maleta en el AICM. Marina
Encuentran arsenal bélico dentro de una maleta en el AICM. Marina

Además de los cargadores, las imágenes muestran cinturones tácticos en tonalidades verdes, un par de guantes y lo que parece ser una navaja o cuchillo. También se aprecia un frasco de medicina entre los objetos asegurados, junto con otros artículos no especificados en el comunicado.

El conjunto de elementos fue clasificado por la dependencia como “diverso accesorio con características militares”, sin que se detallara marca, procedencia o uso específico de cada pieza.

Investigación abierta y datos pendientes

Tras el hallazgo, la maleta y la totalidad de los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, con el fin de que se realicen las investigaciones y diligencias que permitan esclarecer el caso.

Hasta el momento, ninguna de las dos dependencias que participaron en el operativo, Semar y la Aduana del AICM, ha precisado si los artículos procedían del extranjero o de algún punto dentro de la república mexicana. Tampoco se ha informado si el equipaje tenía como destino otro estado del país o si iba a salir hacia el extranjero. Tampoco se reportaron detenciones vinculadas con este aseguramiento.

Coordinación institucional en el AICM

La seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se opera de forma conjunta entre tres actores principales. La Secretaría de Marina (Semar) lidera la seguridad en el recinto con un contingente de alrededor de mil 500 elementos.

A esta labor se suma la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), encargada de las revisiones aduaneras, y el Grupo Aeroportuario Marina, administrador de la infraestructura del aeropuerto.

Como refuerzo adicional, participan 650 elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de acuerdo con un comunicado oficial del propio AICM.

Cascos tácticos, gafas protectoras, guantes, chalecos y mochilas sobre una mesa metálica frente a escáneres e inspectores en un aeropuerto.
Encuentran arsenal bélico dentro de una maleta en el AICM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han señalado que estas intervenciones buscan interrumpir rutas de traslado de material bélico y drogas, además de debilitar posibles fuentes de financiamiento de organizaciones delictivas y vigilar las cadenas de comercio exterior y transporte internacional.

Herramientas de detección y presencia operativa

Según reportes de Semar difundidos en septiembre de 2026, la vigilancia combina revisión documental, análisis de perfiles de riesgo y escaneo mediante equipos de rayos X.

A esto se suma el apoyo de binomios caninos, así como un sistema de videovigilancia con 3 mil 629 cámaras capaces de identificar equipaje abandonado y movimientos inusuales dentro de las terminales.

En cuanto a la presencia operativa, cifras de Semar indican que durante el último año se realizaron 10 mil 761 patrullajes a pie y 943 en vehículo dentro de las instalaciones del aeropuerto. A esto se agregan 2 mil 336 recorridos específicos dedicados a localizar y neutralizar posibles artefactos explosivos.

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