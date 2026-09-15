La Feria del Jitomate 2026 llegará a CDMX para celebrar a uno de los ingredientes estrella de la gastronomía mexicana: lugar, fecha y que habrá

El Complejo Cultural Los Pinos, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, organiza el encuentro los días 19 y 20 de septiembre, con charlas, talleres y degustaciones dedicados al jitomate y a las semillas criollas que se cultivan en distintas regiones del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Feria del Jitomate en Los Pinos llegará este fin de semana a la Ciudad de México para celebrar uno de los ingredientes más presentes en la mesa mexicana: el que da vida a salsas, ensaladas, aperitivos y a buena parte de la cocina tradicional del país.

El Complejo Cultural Los Pinos, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, organiza el encuentro los días 19 y 20 de septiembre, con charlas, talleres y degustaciones dedicados al jitomate y a las semillas criollas que se cultivan en distintas regiones del territorio nacional.

PUBLICIDAD

El gobierno estableció un acuerdo para evitar el alza en este fundamental alimento (Agricultura/Facebook)

Fechas y horarios de la Feria del Jitomate en Los Pinos

La Feria del Jitomate en Los Pinos se realizará los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

El sábado 19, de 10:00 a 13:00 horas, la planta baja del Museo Cencalli será sede de las mesas de trabajo Guardianes de semillas: debilidades, fortalezas y retos, Semillas criollas y biodiversidad, Conservación de las semillas criollas como estrategia de resiliencia ante el colapso ambiental y Redes de guardianes.

Ese mismo día, el Huerto Urbano ofrecerá de 10:00 a 13:00 horas la exposición de las fases fenológicas del jitomate, seguida por el taller Elaboración de salsas, a cargo de Martha Elba Ramírez Jiménez, de 13:00 a 14:00 horas, y el taller Extracción y conservación de semillas de jitomate, impartido por Mariana Bravo, de 14:00 a 15:00 horas.

PUBLICIDAD

El domingo 20, la planta baja de Cencalli albergará las ponencias Los jitomates y los transgénicos, a cargo del investigador Antonio Ávila Rosas; El cuidado del jitomate, por Huautli Mariel Ramos Molina; Importancia nutrimental del consumo de jitomates criollos, impartida por la doctora Noemí Muciño, y Los jitomates criollos en la alimentación contemporánea. Bioculturalidad, diversidad y soberanía alimentaria, a cargo de Humberto Thomé Ortiz.

En el Huerto Urbano, el domingo se realizarán además los talleres Deshidratados de jitomate, por Noemí Muciño, de 15:00 a 15:30 horas, y Elaboración de salsas con jitomates criollos oaxaqueños, a cargo de Julieta Santos, de 15:30 a 16:00 horas.

PUBLICIDAD

Ambos días, en las Cocinas de Humo se ofrecerán platillos como ceviche de jitomate ahumado, tlacoyos en salsa, tostadas de lomo, barbacoa y costillas con jitomate. En el Mercado El Solar habrá conservas, mermeladas, semillas y salsas de jitomate, hortalizas, plantas y postres.

El Tejabán de Cencalli y la Plaza Jacarandas concentrarán además la venta de semillas y plántulas, artículos bordados con temática de jitomate, productos deshidratados, sales y condimentos, quesos, miel, amaranto, néctares, frutas, bebidas, dulces, nieves, viveros y plantas nativas.

El Complejo Cultural Los Pinos anuncia la Feria del Jitomate que se celebrará el 19 y 20 de septiembre de 2026 en Ciudad de México. (Complejo Cultural los Pinos/Cortesía)

Un ingrediente con miles de años de presencia en la cocina mexicana

El jitomate se domesticó en Mesoamérica hace aproximadamente 2mil 600 años, según información del Complejo Cultural Los Pinos. Aunque su ancestro silvestre proviene de la región andina, fue en el actual territorio mexicano donde la planta adquirió la diversidad genética que hoy la caracteriza.

PUBLICIDAD

En náhuatl se le nombró xictomatl, y a partir de ahí se derivó el término jitomate, usado principalmente en el centro y sur del país, mientras que en el norte se le conoce como tomate. Esa distinción lingüística conserva parte de la memoria histórica del fruto.

El jitomate en México no es solo un alimento: forma parte de la identidad culinaria del país y sostiene platillos que van desde las salsas rojas hasta el mole, motivo por el cual se le considera patrimonio biocultural. Sin este fruto no existiría la salsa roja para los tacos ni el caldillo que acompaña numerosos guisos tradicionales.

PUBLICIDAD

La diversidad del jitomate mexicano incluye variedades como los arriñonados, el pajarito, el ojo de venado y el cherry, presentes todavía en estados como Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Sonora. Estas variedades criollas conservan perfiles de sabor y niveles de azúcares que se pierden en los híbridos comerciales que hoy dominan los mercados urbanos.

Además de su papel gastronómico, el jitomate aporta vitaminas A, B1, B2 y C, así como minerales como calcio, fósforo, potasio y sodio. Su contenido de licopeno, un antioxidante que se potencia con la cocción, se asocia con beneficios cardiovasculares y digestivos.

Una agrupación de tomates cherry rojos y anaranjados, visiblemente frescos y cubiertos con pequeñas gotas de agua, reposa sobre una superficie de madera, destacando su calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México, uno de los grandes productores mundiales de jitomate

Un molcajete de piedra volcánica contiene salsa roja servida con una cuchara azul en una mesa con alimentos tradicionales. (Complejo Cultural los Pinos/Cortesía)

El peso del jitomate no se limita a la cocina: también es un pilar de la economía agrícola nacional. México ocupa el séptimo lugar como productor mundial de esta hortaliza y aporta alrededor de 2,3% de la producción global.

PUBLICIDAD

El cultivo se extiende por 31 de los 32 estados del país y llega a 1.435 municipios, lo que lo convierte en la hortaliza de mayor distribución geográfica en México. En esta producción participan cerca de 22 mil productores, que siembran entre 45 mil y 50 mil hectáreas.

México produce en promedio entre 3,6 y 3,9 millones de toneladas de jitomate al año, con Sinaloa como principal estado productor, seguido de San Luis Potosí, Michoacán y Morelos. Casi la mitad de esa cosecha se destina a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos.

La producción nacional acumulada de jitomate llegó a 2 millones 108 mil 831 toneladas hasta agosto de 2026, equivalente a cerca de 68% de la cosecha total registrada en 2025, cuando el país alcanzó 3 millones 118 mil 464 toneladas.

PUBLICIDAD

El panorama reciente, sin embargo, ha estado marcado por tensiones comerciales. Se proyecta que la producción mexicana de tomate alcance 2,6 millones de toneladas en 2026, una caída de 9% respecto al año anterior, derivada de aranceles del 17% impuestos a la exportación hacia el mercado estadounidense. Ese ajuste generó incrementos de precio de hasta 100% en una veintena de entidades del país.

Ante este escenario, las secretarías de Agricultura y de Economía, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunciaron un acuerdo voluntario que busca apoyar a más de 12 mil productoras y productores de jitomate, quienes cosechan al menos 3,7 millones de toneladas en una superficie superior a 50 mil hectáreas.

PUBLICIDAD

La agricultura protegida, es decir, el cultivo en invernaderos con riego automatizado o de alta tecnología, representa alrededor de 65% de la producción total de jitomate en el país, lo que ha permitido mejorar los rendimientos frente al cultivo a cielo abierto.

Cómo llegar al Complejo Cultural Los Pinos

El Complejo Cultural Los Pinos se ubica en calle Parque Lira sin número, colonia San Miguel Chapultepec I Sección, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

En metro, la estación más cercana es Constituyentes, de la Línea 7. Al salir, sobre la avenida Parque Lira, hay que caminar hacia el norte en dirección a Molino del Rey y cruzar la intersección con avenida Constituyentes hasta encontrar las rejas verdes del complejo.

En Metrobús, la estación más cercana es Parque Lira, de la Línea 2. Desde ahí, se camina hacia Parque Lira, se gira a la derecha y se recorren 650 metros hasta la entrada.

Quienes prefieran ir en automóvil pueden utilizar el estacionamiento del recinto, disponible de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, con cupo limitado. El acceso principal es por la Puerta 1, a unos pasos del metro Constituyentes, y la entrada al complejo es gratuita.