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Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, es captada bailando muy cerca de cantante de regional mexicano

Videos muestran a la esposa de “El Chapo” Guzmán muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia y desata rumores de romance

Videos muestran a la esposa de “El Chapo” Guzmán muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia y desata rumores de romance
Videos muestran a la esposa de “El Chapo” Guzmán muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia y desata rumores de romance
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Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, baila muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta privada en Los Ángeles, California, según videos difundidos en redes sociales el pasado 26 de septiembre. Las imágenes generan especulación sobre un posible romance entre ambos.

La celebración fue organizada por el creador de contenido Víctor Ordóñez, conocido como “Lonche de Huevito”, quien festejó la adquisición de un auto deportivo de lujo. La fiesta contó con música en vivo y la presencia de varios invitados del mundo del streaming y la música regional mexicana.

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Roberto Tapia interpretó el corrido “El Niño de la Tuna”, dedicado a “El Chapo”

Entre los temas que se escucharon en la fiesta estuvieron “El Sinaloense” y “El Niño de la Tuna”, este último un corrido compuesto e interpretado por el propio Roberto Tapia en 2009 y dedicado a la historia de Joaquín Guzmán Loera.

Primer plano de Roberto Tapia con sombrero vaquero y camisa estampada, cantando en micrófono bajo luces rojas y azules en un escenario
El cantante de regional mexicano Roberto Tapia en el escenario, donde recientemente habló sin filtros sobre su lucha personal contra la depresión. (Instagram: Roberto Tapia)

Videos difundidos en distintas plataformas muestran a Coronel bailando durante la interpretación del tema. En otro de los clips compartidos por el propio “Lonche de Huevito” aparece la influencer cantando junto a Tapia, además de los streamers Willito y el organizador de la celebración.

La cercanía entre Emma Coronel y Roberto Tapia desató rumores de romance

La periodista de espectáculos Nelssie Carrillo compartió en su cuenta de Instagram uno de los videos más comentados de la noche. En la descripción de la publicación, la comunicadora escribió que “la pareja se dejó ver muy abrazadita, bailando y disfrutando de la fiesta”.

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Carrillo agregó que el momento protagonizado por Emma Coronel y Roberto Tapia fue “uno de los momentos que más llamó la atención” de toda la celebración de “Lonche de Huevito”.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, baila muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta privada en Los Ángeles, California, según videos difundidos en redes sociales el pasado 26 de septiembre. Las imágenes generan especulación sobre un posible romance entre ambos. (Instagram/@nelssiecarrillo)

Pese a la reacción en redes, ningún medio ha confirmado que exista una relación sentimental formal entre ambos. Aunque en los videos no se habla de romance, la cercanía entre ambos durante el baile fue la razón por la que la conversación se fue hacia ese lado de la posible relación entre ambos.

Roberto Tapia tiene 45 años y nacionalidad mexicana adoptada

Roberto Carlos Aguirre Tapia, nombre real del cantante, tiene 45 años y es originario de Estados Unidos, aunque adoptó la nacionalidad mexicana. El artista es reconocido en el género de música regional mexicana por temas como “Las edades”.

En la fiesta también participó el cantante Chuy Lizárraga, lo que convirtió la celebración en un encuentro con múltiples exponentes del regional mexicano.

Roberto Tapia, cantante de regional mexicano, en el escenario, vistiendo sombrero blanco y chamarra de cuero negra, sujetando un micrófono y un vaso
El cantante de regional mexicano Roberto Tapia en una emotiva presentación, donde reapareció públicamente y compartió una de las confesiones más difíciles de su carrera. (Instagram: Roberto Tapia)

Emma Coronel, de 37 años, continúa consolidando su carrera como generadora de contenido tras su salida de prisión en Estados Unidos. Su presencia en eventos públicos de este tipo se ha vuelto frecuente en los últimos meses, aunque hasta ahora ningún reporte confirma detalles sobre su vida sentimental actual.

¿Cuál es la relación de Emma Coronel con Roberto Tapia?

Emma Coronel y Roberto Tapia se conocen desde antes de la fiesta y son amigos. La relación entre ambos no es reciente: han coincidido en distintas ocasiones a lo largo de los años. Roberto Tapia le ha dedicado varios corridos a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, esposo de Coronel. Entre esos temas están “El Niño de la Tuna”, “La cosecha del Chapo” y “El señor Guzmán”.

Pese a la cercanía mostrada en la fiesta de “Lonche de Huevito”, ningún medio ha confirmado que exista una relación sentimental entre ambos. Emma continúa casada legalmente con “El Chapo” Guzmán, aunque por la situación legal de ambos, tiene prohibido verse.

Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quiere escribir su propio nombre alejado de su pasado y tener una nueva faceta en redes, streamer o hasta hacer una serie o película de su vida Foto: Instagram Emma Coronel
Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quiere escribir su propio nombre alejado de su pasado y tener una nueva faceta en redes, streamer o hasta hacer una serie o película de su vida Foto: Instagram Emma Coronel

¿Dónde está Emma Coronel actualmente?

Emma Coronel vive actualmente en California, Estados Unidos, junto a las dos hijas que tuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera: las gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe, quienes cumplieron 15 años el pasado 15 de agosto. Coronel se encuentra en libertad condicional en Estados Unidos, condición que se extiende hasta 2027

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