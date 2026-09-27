Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 27 de septiembre 2026

Exatlón México 2026 equipo azul (Facebook/Exatlón México)

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Gina Torres, del Equipo Azul, se perfila como la principal candidata a convertirse en la quinta eliminada de la décima temporada de Exatlón México este domingo 27 de septiembre de 2026.

La atleta ya tiene asegurado su lugar en el Duelo de Eliminación tras terminar en el último sitio de la Zona de Peligro femenina.

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El resultado oficial se conocerá durante la transmisión del programa, que inicia a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. La emisión también estará disponible en la plataforma Disney+ y en la aplicación de TV Azteca.

Las y los atletas mexicanos derrotaron 10-4 a las estrellas mundiales en el primer asalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de los posibles eliminados de Exatlón México

Además de Gina Torres, otros nombres circulan entre las filtraciones previas al programa. Del Equipo Azul suenan Tanya Núñez, Natasha Septién y Andrea Medina, mientras que del Equipo Rojo el nombre que más se repite es el de Zudikey Rodríguez.

Una tercera versión agrega a Montse Mejía y Ella Bucio del Equipo Rojo, así como a Doris del Moral del Equipo Azul, como parte de las especulaciones que circulan en redes sociales.

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Ningún nombre está confirmado oficialmente por TV Azteca y cualquier filtración previa debe tomarse como un spoiler, no como información anunciada por la producción.

Equipo Rojo Exatlón México (@ExatlonMx)

Dos mujeres del Equipo Azul llegan aseguradas al duelo

Durante la semana, los integrantes del Equipo Rojo ganaron las Batallas por la Supervivencia I y II, lo que les permitió salvar a sus mujeres de la eliminación directa. Como consecuencia, dos atletas del Equipo Azul quedaron destinadas al Duelo de Eliminación de este domingo.

A esas dos competidoras se suma una atleta del Equipo Rojo, que ya tenía su lugar asegurado por bajo rendimiento en pruebas previas. Una quinta participante se confirmará momentos antes de que arranque el duelo.

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La lista de eliminados de la temporada

Antes de la definición de este domingo, la temporada ya registra cuatro salidas. Anaid Torres, del Equipo Rojo, dejó la competencia el 30 de agosto. Erick Segura, del Equipo Azul, salió el 6 de septiembre.

Equipo Azul Exatlón México (@ExatlonMx)

María Salazar, también del Equipo Azul, fue eliminada el 13 de septiembre. La cuarta baja correspondió a Irvin Villatoro, del mismo equipo, el 20 de septiembre.

Con la eliminación de este domingo, el Equipo Azul acumularía tres bajas en lo que va de la temporada, frente a una sola del Equipo Rojo, un desbalance que se explica en parte por los resultados recientes en las Batallas por la Supervivencia.

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Quiénes integran los equipos Azul y Rojo de Exatlón México

El Equipo Azul está conformado por David Juárez “La Bestia”, Andrea Medina, Doris del Moral, Alexis Vargas, Adrián Leo, Fernando Vallejo y Katia Gallegos, además de Natasha Septién.

El Equipo Rojo integra a Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Ella Bucio, Montse Mejía, Pablo Franco y Jerry Lizárraga.

(FB/ExatlonMx)

El resultado del Domingo de Eliminación se confirmará al término de la transmisión de esta tarde, cuando TV Azteca dé a conocer el nombre oficial de la quinta atleta que abandona la competencia.

¿Cuándo empezó Exatlón México 2026?

La décima temporada de Exatlón México arrancó el lunes 24 de agosto de 2026 a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO,

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El primer episodio marcó el regreso del reality tras el cierre de la novena temporada, con la conducción de Antonio Rosique.

El horario de transmisión suele modificarse conforme avanza la temporada, a medida que van quedando menos deportistas o se incorporan refuerzos.