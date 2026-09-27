Apio Quijano encara a Shanik Berman por insultos a su familia y mascota durante la grabación de un podcast

Apio Quijano canceló el estreno de Pipiris Nights con la periodista tras acusarla de faltarle al respeto a su familia (Captura de pantalla )

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El cantante Apio Quijano encaró a la periodista Shanik Berman tras una discusión ocurrida durante las grabaciones de Pipiris Nights.

El integrante del grupo Kabah manifestó su molestia luego de que la comunicadora realizó comentarios sobre su núcleo familiar y su mascota durante la entrevista. El episodio generó inconformidad en el artista y provocó que frenara la difusión del contenido en plataformas digitales.

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El incidente trascendió en redes sociales tras la publicación de un video en la cuenta de TikTok del cantante. En la grabación, el intérprete explicó las razones por las cuales decidió no publicar el episodio correspondiente en su canal oficial.

Ambas figuras públicas participaron previamente en el reality La Casa de los Famosos México, aunque en temporadas diferentes. La relación entre ambos se deterioró a raíz de las preguntas formuladas por la periodista en el foro de grabación.

Apio Quijano denunció faltas de respeto hacia su familia en Pipiris Nights

El cantante y conductor aseguró que la periodista sacó un lado “muy oscuro” al hablar de su mascota.

“Habló de mi hermana, habló de mi papá, habló de mí, o sea, de Wendy y Nicola, de su podcast todo mal, entonces me sacó un lado muy oscuro de mí cuando habló de mi perrita”, relató Apio Quijano respecto a la interacción ocurrida durante la grabación.

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El cantante detalló que toleró diversos cuestionamientos sobre su trayectoria y vida privada durante el desarrollo de la entrevista. La situación cambió cuando la periodista emitió descalificaciones directas hacia su mascota dentro del foro.

“A mí me hicieron el super feo, pero le hicieron el feo a mi bebé dijo que mi perra estaba fea, estaba asquerosa y además estaba deforme”, expresó el músico en su testimonio difundido en redes sociales.

Durante la grabación de Pipiris Nights, el artista cuestionó a la comunicadora sobre los límites del ejercicio periodístico en el ámbito del espectáculo. La respuesta recibida por parte de la invitada motivó la interrupción del diálogo entre ambos.

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El cantante decidió no expulsar a la periodista del set por consideración al protocolo de grabación. Sin embargo, confirmó que el material audiovisual permanecerá resguardado sin fecha prevista para su difusión en plataformas digitales.

El cantante detalló que toleró diversos cuestionamientos sobre su trayectoria y vida privada durante el desarrollo de la entrevista. (TikTok: apioquijano)

Shanik Berman rechazó haber agredido a la familia de Apio

La periodista de espectáculos publicó un mensaje en sus redes sociales para abordar la controversia generada por las declaraciones del músico. La comunicadora reconoció la molestia expresada por el cantante y ofreció disculpas por la afectación provocada.

“Te quiero ofrecer una disculpa, no porque yo hice algo malo, porque a ti te dolió y no se trataba de eso. Trato de ser simpática y encantadora para dar rating”, declaró Shanik Berman mediante un video compartido en sus cuentas oficiales.

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La comunicadora argumentó que los temas abordados en Pipiris Nights correspondían a declaraciones vertidas anteriormente por el propio cantante en entrevistas previas. La periodista rechazó haber incurrido en agresiones contra los integrantes de la familia Quijano.

En su intervención, la periodista recordó que el cantante habló públicamente en el pasado sobre la relación con su padre. Precisó que la mención sobre Federica Quijano se limitó a los retos vinculados al cuidado de su hijo.

La comunicadora sostuvo que las figuras públicas abren la puerta a su intimidad en medios de comunicación. Afirmó que cuando los detalles personales se vuelven de dominio público, la prensa de espectáculos retoma la información para sus coberturas habituales.

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La comunicadora reconoció la molestia expresada por el cantante y ofreció disculpas por la afectación provocada. IG: shanikberman

El impacto en redes sociales tras la cancelación del episodio de Pipiris Nights

La controversia escaló entre los seguidores de ambas personalidades en plataformas digitales. Los usuarios expresaron opiniones divididas respecto a los límites de la privacidad en programas de entrevistas conducidos por celebridades.

El cantante no emitió respuestas posteriores ni aceptó la disculpa pública difundida por la periodista. Las cuentas oficiales de Pipiris Nights mantuvieron la suspensión del material grabado durante la sesión.

Según Apio Quijano, el capítulo con Shanik Berman jamás verá la luz en plataformas digitales. (IG: _pipirisnights)

La discrepancia ocurrida en Pipiris Nights marcó el distanciamiento definitivo entre el cantante y la periodista.

El programa Pipiris Nights continuó con su programación habitual sin incluir la participación de Shanik Berman. El intérprete reafirmó su postura de mantener reservado el video para proteger la privacidad de su entorno familiar.

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