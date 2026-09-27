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Gilberto Mora sorprende a la prensa peruana antes del México vs. Perú: “Es impresionante”

Ante Colombia, el mediocampista de Xolos marcó su primer gol con la camiseta nacional

Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)
Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)
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El nombre de Gilberto Mora volvió a tomar fuerza en el ambiente futbolístico después de que marcara su primer gol con la Selección Mexicana ante Colombia, una actuación que llamó la atención de la prensa peruana antes del duelo entre el combinado nacional y la Blanquiroja.

México quedó en desventaja desde el minuto 9, cuando Luis Javier Suárez convirtió para el equipo cafetalero. El mediocampista de Xolos igualó el marcador al 62: dejó en el suelo a dos defensores colombianos con un amague y definió al primer poste con un disparo que acabó en la red.

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Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Gilberto Mora during training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Gilberto Mora during training REUTERS/Raquel Cunha

Gilberto Mora sorprende a la prensa de Perú

Los comentarios surgieron durante una transmisión de Depor, en la que panelistas peruanos revisaron el desempeño del futbolista de Xolos de Tijuana en el primer amistoso de la nueva etapa de la Selección Mexicana.

Los analistas centraron su análisis en la capacidad de Mora para encarar, generar ventajas y asociarse con sus compañeros. De acuerdo con el análisis, el jugador aparece como uno de los elementos que concentran las miradas antes del duelo ante Perú.

Uno de los analistas señaló durante el programa: “Mora está marcando grandes diferencias, no solo por el gol de gran factura, sino que es un jugador que te desequilibra, atrevido, se asocia con sus compañeros, esta joya mexicana es impresionante”.

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Un jugador con la camiseta verde número 19 de México levanta sus manos para aplaudir en la cancha de un estadio.
Logra este hito tras batir récords en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actuación ante Colombia colocó al juvenil de 17 años como uno de los nombres que Perú deberá seguir durante el amistoso. El equipo colombiano no logró contenerlo con facilidad, según la lectura que hacen los participantes de la transmisión peruana.

“Imagínate Perú”: el comentario sobre la defensa de La Bicolor

La referencia más directa al próximo rival de México llegó cuando los analistas compararon las condiciones físicas de Colombia con las de Perú. El comentario planteó que Mora puede encontrar espacios para explotar su habilidad en el mano a mano.

Tremendo futbolista. Va a ser bien difícil que frenen a Mora porque es un jugador muy habilidoso”, sostuvieron durante el programa de Depor.

Un joven con camiseta verde de México lleva una mochila negra, toma el asa de una maleta y levanta el pulgar en un pasillo
Gilberto Mora en su arribo al hotel de concentración (Cortesía FMF)

El análisis continuó con una comparación entre los defensores colombianos y los peruanos.

“Imagínate que los colombianos teniendo más físico, más corpulencia, no pudieron con Mora, imagínate Perú que no tiene muchas condiciones físicas se les va a hacer más difícil”, expresaron.

La observación no se limita al gol, sino que parte de la forma en que Mora participa en la construcción de jugadas y encara a los rivales.

El mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso del sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso del sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Mora con experiencia mundialista

Mora ya jugó un Mundial, un antecedente que consideran inusual para un futbolista de su edad. Esa experiencia forma parte de los argumentos con los que anticipan un duelo complicado para Perú.

La Selección Mexicana inicia una nueva etapa con Rafael Márquez al frente del proyecto. El duelo entre México y Perú se disputará este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, a las 19:00 horas del centro de México.

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