EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: Ernesto Ruffo seguirá proceso por presunto huachicol fiscal en prisión domiciliaria

La tarde de este 26 de septiembre, Ernesto Ruffo Appel salió del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará su proceso penal bajo prisión domiciliaria.
Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, abrió una nueva discusión sobre la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, María Patrón Pat, denunció el retiro de las medidas de protección que un juez le otorgó a raíz de las amenazas que ha recibido tras la desaparición y feminicidio de su hija, Francisca Mariner, señalando que fue decisión de la gobernadora Mara Lezama.