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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: Ernesto Ruffo seguirá proceso por presunto huachicol fiscal en prisión domiciliaria

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

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13:04 hsHoy

Ernesto Ruffo deja el penal de máxima seguridad del Altiplano para cumplir prisión domiciliaria en Ensenada

El traslado llega luego de que la jueza de control encargada del caso modificara la medida cautelar del exgobernador acusado de huachicol fiscal

Ernesto Ruffo dejó el Altiplano. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo
Ernesto Ruffo dejó el Altiplano. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

La tarde de este 26 de septiembre, Ernesto Ruffo Appel salió del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará su proceso penal bajo prisión domiciliaria.

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13:03 hsHoy

Investigación de Berkeley plantea ruta para que la CPI indague a AMLO por crímenes de lesa humanidad

De acuerdo con el informe “Bajo ataque: persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, el sexenio de López Obrador sumó 337 asesinatos de periodistas y defensores.

Sexenio de AMLO sumó 337 asesinatos de periodistas y defensores, expone estudio de Berkeley. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo (Reuters)
Sexenio de AMLO sumó 337 asesinatos de periodistas y defensores, expone estudio de Berkeley. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo (Reuters)

Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, abrió una nueva discusión sobre la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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13:01 hsHoy

Le retiran protección policial a María Patrón, madre buscadora en Quintana Roo: denuncia que sigue recibiendo amenazas de muerte

La presidenta de Madres Buscadoras de Quintana Roo aseguró que un juez ordenó protección policial permanente para ella y su familia, tras denunciar el feminicidio de su hija

María Dolores Patrón Pat presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo (especial)
María Dolores Patrón Pat presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo (especial)

La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, María Patrón Pat, denunció el retiro de las medidas de protección que un juez le otorgó a raíz de las amenazas que ha recibido tras la desaparición y feminicidio de su hija, Francisca Mariner, señalando que fue decisión de la gobernadora Mara Lezama.

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