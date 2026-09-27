Confiscan casi 3 mil dosis de droga tras cuatro cateos en Michoacán: hay 7 detenidos. Fiscalía de Michoacán

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplió cuatro órdenes de cateo en distintas colonias de Morelia como parte de investigaciones contra delitos de narcomenudeo. En los operativos fueron detenidas siete personas y se aseguraron 2 mil 742 dosis de metanfetamina y 182 dosis de cocaína.

Las diligencias estuvieron a cargo de personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo y se realizaron en las colonias Buena Vista, Solidaridad, Santa Fe y Ampliación Gertrudis Sánchez.

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En total, la FGE reportó el aseguramiento de más de 2 mil 900 dosis de sustancias ilícitas entre metanfetamina y cocaína durante cuatro cateos ejecutados en Morelia. Siete personas quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica, según informó la dependencia estatal.

Detalle de los cateos por colonia

En la colonia Buena Vista se realizó la primera diligencia. Ahí se aseguraron 960 dosis de metanfetamina, además de diversos objetos relacionados con su consumo. En este domicilio fueron detenidos Ismael “N”, Juan “N” y Yuleidi “N”.

La segunda acción se llevó a cabo en la colonia Solidaridad. Los agentes investigadores aseguraron 747.5 dosis de metanfetamina y 182 dosis de cocaína, junto con un teléfono celular. En esta diligencia fueron detenidos José “N” y Blanca “N”.

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Confiscan casi 3 mil dosis de droga tras cuatro cateos en Michoacán: hay 7 detenidos. Fiscalía de Michoacán

En un tercer inmueble, ubicado en la colonia Santa Fe, se localizaron y aseguraron 512 dosis de metanfetamina, además de una báscula gramera y otros objetos vinculados al consumo de sustancias. En este cateo no se reportaron personas detenidas.

La cuarta diligencia se realizó en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, donde el personal investigador aseguró 522.5 dosis de metanfetamina y diversos indicios. Ahí fueron detenidos Helson “N” y Guillermo “N”.

Seguridad perimetral y situación jurídica de los detenidos

Durante el desarrollo de las cuatro diligencias, elementos de la Policía Morelia, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) brindaron seguridad perimetral en los puntos donde se ejecutaron los cateos.

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La coordinación entre corporaciones estatales y federales acompañó cada una de las intervenciones, sin que se reportaran incidentes adicionales durante los operativos.

Confiscan casi 3 mil dosis de droga tras cuatro cateos en Michoacán: hay 7 detenidos. Fiscalía de Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las siete personas detenidas, junto con las sustancias y demás indicios asegurados en los cuatro inmuebles, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente. El objetivo es continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de cada uno de los implicados.

La FGE señaló que mantiene acciones permanentes de investigación para combatir los delitos contra la salud y reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas en la entidad.

Antecedentes de cateos en Huiramba y Morelia

En días recientes, la FGE ya había reportado otro operativo contra el narcomenudeo en la región. Autoridades aseguraron 2 mil 514.5 dosis de metanfetamina en tres cateos realizados en Huiramba y Morelia, con dos personas detenidas.

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Ese operativo también estuvo encabezado por la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo. El primer cateo se ejecutó en Tupátaro, municipio de Huiramba, donde se localizaron 840 dosis y fue detenido José Pedro “N”.

Las otras dos diligencias se realizaron en las colonias Misión del Valle y el fraccionamiento Villas del Pedregal, ambas en Morelia, con aseguramientos de 947.5 y 727 dosis de metanfetamina, respectivamente.

Reincidencia de cateos en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez

La colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, una de las cuatro intervenidas en el operativo del 27 de septiembre, ya había sido escenario de cateos previos durante el primer semestre de 2026. El pasado 30 de junio se ejecutó un cateo en esa colonia con 972.5 dosis de metanfetamina aseguradas y tres detenidos.

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El 4 de julio se registró una segunda intervención en el mismo punto, con aseguramiento de metanfetamina y tres personas vinculadas a proceso. La colonia forma parte de un patrón de zonas urbanas y corredores de alta movilidad donde se concentra el narcomenudeo en Morelia.

Declaraciones oficiales sobre la magnitud del narcomenudeo en la ciudad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo, declaró el 19 de septiembre de 2026 que el narcomenudeo constituye el origen de buena parte de los problemas de seguridad en la capital michoacana.

“Tenemos una alta actividad de narcomenudeo en Morelia. Hemos manifestado que el narcomenudeo es el origen de muchos de los problemas de seguridad que tenemos en la ciudad”, afirmó.

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Confiscan casi 3 mil dosis de droga tras cuatro cateos en Michoacán: hay 7 detenidos. Fiscalía de Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario explicó que el consumo de sustancias como el cristal, la metanfetamina y la marihuana empuja a los usuarios a cometer otros delitos, entre ellos robo a comercio, a transeúnte, a casa habitación y de vehículo, con el fin de obtener recursos para continuar consumiendo droga.

Alarcón Olmedo detalló que se llevan a cabo alrededor de tres operativos por semana en coordinación con la Fiscalía General del Estado, y que la metanfetamina es la droga con mayor problemática detectada en la ciudad, junto con la marihuana.

Estadísticas de narcomenudeo en Michoacán durante 2026

Entre enero y junio de 2026, la Fiscalía inició 990 carpetas de investigación por narcomenudeo en todo el estado, cifra que ubicó a este delito como el octavo de mayor incidencia en Michoacán.

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Morelia concentró la mayor cantidad de investigaciones entre los municipios michoacanos, con 241 carpetas, seguida de Zamora con 173 y Uruapan con 165. Jacona, Apatzingán, Buenavista y Tarímbaro también figuraron entre los municipios con mayor número de casos registrados.

La mayoría de los puntos de venta investigados operaban desde viviendas particulares y no desde espacios públicos, con la metanfetamina como sustancia predominante en prácticamente todos los operativos documentados por la Fiscalía.