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Las salsas más icónicas del mundo, país a país: un mapa completo con mole mexicano, shermula marroquí, pesto y tzatziki

Un viaje gastronómico para descubrir los condimentos más populares de cada lugar del planeta

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Infografía con un mapa mundial y 18 recuadros detallando salsas populares de México, Argentina, Colombia, Perú, EE. UU., Italia, Francia, España y otros países.
Este mapa visual muestra 18 salsas icónicas de diferentes países, destacando sus ingredientes y usos culinarios, desde el mole mexicano hasta el tzatziki griego, como parte de la identidad gastronómica mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde opciones sencillas como el kétchup y mayonesa hasta recetas tan conocidas como el tzatziki o el pesto, pasando por opciones desconocidas como la shermula o la jrenovina. El mundo de las salsas es amplio y complejo, y está repleto de deliciosas mezclas de sabores que dan vida a platos alrededor de todo el planeta. Cada cultura cuenta con sus propios condimentos líquidos, salsas que nacieron para acompañar carnes o pescados, para bañar unas patatas fritas, para mojar pan o incluso para dar sabor a pastas o arroces.

Hoy damos un paseo por los cinco continentes para descubrir algunas de las salsas más icónicas del planeta. Muchas de ellas son fáciles de recrear en casa y nos permiten conocer más sobre otras culturas sin necesidad de coger un avión. ¿Qué sería de unos espaguetis sin ese untuoso acompañamiento? ¿De un sushi sin soja? ¿O de una hamburguesa sin el toque especial de la salsa barbacoa?

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México: salsa mole

El mole es una salsa tradicional mexicana que combina chiles secos, especias, semillas y, en algunas variantes, chocolate. Su sabor complejo y textura espesa la convierten en un acompañamiento emblemático para carnes, especialmente el pollo.

China: salsa agridulce

Cómo preparar salsa agridulce en casa (Adobe Stock)
Cómo preparar salsa agridulce en casa (Adobe Stock)

La salsa agridulce mezcla vinagre, azúcar y salsa de soja, resultando en un equilibrio entre acidez y dulzor. Es común en platos fritos de la cocina china y suele acompañar cerdo o pollo.

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Italia: pesto genovés

Receta de pesto casero (Adobe Stock)
Receta de pesto casero (Adobe Stock)

El pesto genovés se prepara con albahaca fresca, piñones, ajo, queso parmesano y aceite de oliva. Esta salsa verde y aromática es un clásico de la región de Liguria y suele acompañar pastas.

Argentina: chimichurri

El chimichurri es una salsa de hierbas frescas, ajo, vinagre y aceite. Originaria de Argentina, esta salsa ha traspasado fronteras y se ha convertido en un referente internacional, ideal para carnes a la brasa y omnipresente en asados y barbacoas entre amigos.

Franca: salsa holandesa

Espárragos con salsa holandesa (Adobe Stock)
Espárragos con salsa holandesa (Adobe Stock)

La salsa holandesa se elabora con yemas de huevo, mantequilla y jugo de limón. Su textura cremosa y sabor delicado la convierten en un acompañamiento frecuente para pescados y vegetales.

Colombia: hogao colombiano

El hogao colombiano es una salsa a base de tomate, cebolla y especias. Se utiliza como base o acompañamiento en diversos platos tradicionales del país.

Marruecos: shermula

La shermula es una mezcla de hierbas frescas, ajo, especias y aceite de oliva. Es habitual en pescados y mariscos de la cocina marroquí.

Perú: ají criollo

El ají criollo se prepara con ají amarillo, cebolla, limón y cilantro. Su sabor picante y fresco acompaña ceviches y otros platos peruanos.

España: salsa brava

Patatas bravas con alioli
El IV Campeonato "Una de Bravas" ha elegido las mejores patatas bravas del mundo

La salsa brava es una preparación picante a base de cebolla, pimentón y caldo de carne. Es el acompañamiento clásico de las patatas bravas.

Suiza: salsa Café de París

La salsa Café de París es una mezcla de mantequilla, especias, mostaza y hierbas. Esta salsa untuosa acompaña especialmente carnes a la parrilla.

Indonesia: sambal

El sambal es una salsa picante elaborada con chiles, ajo y otros ingredientes. Es fundamental en la gastronomía indonesia y existe en numerosas variantes regionales.

Grecia: tzatziki

Salsa Tzatziki, una de las recetas más populares de la cocina griega
Salsa Tzatziki, una de las recetas más populares de la cocina griega (Shutterstock España)

El tzatziki es una fresquísima combinación de yogur, pepino, ajo y eneldo. Se sirve fría como acompañamiento de carnes y panes en la cocina griega.

Estados Unidos: salsa barbacoa

La salsa barbacoa mezcla tomate, vinagre, azúcar y especias. Es un acompañamiento típico para carnes asadas y ahumadas en la tradición estadounidense.

Reino Unido: gravy

El gravy es una salsa espesa a base de jugos de carne, harina y caldo. Se sirve frecuentemente con carnes asadas y puré de patatas.

Sudáfrica: salsa ‘glándula de mono’

Esta mezcla ácida y ligeramente dulce es un básico querido en las cocinas sudafricanas, perfecta para darle un toque especial a carnes y hamburguesas. Su receta incluye vino, ketchup, chutney de frutas, curry, Tabasco, Worcester, ajo, cebolla, azúcar y vinagre.

Japón: salsa de soja

(Freepik)
(Freepik)

La salsa de soja se obtiene fermentando soja y trigo. Su sabor salado y umami es esencial en la cocina japonesa y acompaña pescados, arroces y verduras.

Rusia: salsa jrenovina

La salsa jrenovina combina tomates, rábano picante, ajo y sal. A veces se le agrega pimienta negra molida, paprika molida, pimiento morrón, vinagre y azúcar. Se utiliza principalmente como acompañamiento de carnes frías y embutidos, muy popular en la zona de Siberia.

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