Fibra después de los 40: la cantidad exacta que se necesita para prevenir enfermedades crónicas

La Secretaría de Salud vincula el bajo consumo de fibra con el aumento de enfermedades crónicas en adultos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de los 40 años, el organismo requiere entre 25 y 38 gramos diarios de fibra dietética para reducir el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer, según coinciden la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud de México y la Clínica Mayo.

En el país, el consumo promedio apenas alcanza entre 16 y 18 gramos diarios, una brecha que se agrava con la edad y que las autoridades sanitarias vinculan con el aumento de padecimientos metabólicos en la población adulta.

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La OMS, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), recomienda una ingesta mínima de 25 gramos diarios de fibra dietética para la población adulta en general.

La fibra soluble ayuda a mantener niveles saludables de glucosa y colesterol, mientras que la insoluble favorece el buen funcionamiento del sistema digestivo. (X/@SEP_mx)

La Secretaría de Salud retoma este umbral como referencia base para sus recomendaciones nutricionales dirigidas a la población mexicana.

Por qué los 40 años son el punto de inflexión metabólico

A partir de esta década, el tránsito intestinal se vuelve más lento por cambios naturales en la motilidad digestiva.

La menor eficiencia metabólica que acompaña el envejecimiento hace que el control de peso, la digestión y la regulación del azúcar en la sangre dependan en mayor medida de la calidad de la dieta.

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Después de los 40 años, el cuerpo requiere entre 25 y 38 gramos diarios de fibra para reducir riesgos metabólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las mujeres que se acercan a la perimenopausia, la fibra adquiere una función adicional en el metabolismo de los estrógenos residuales, un proceso que incide directamente en el control de peso y en la regulación hormonal durante esta etapa.

La cifra exacta varía según edad y sexo, con un corte marcado en los 50 años

La Clínica Mayo establece rangos diferenciados que resultan claves para quienes atraviesan la década de los 40, ya que marca la década previa al siguiente ajuste por edad.

Para hombres de 50 años o menos, la recomendación es de 38 gramos diarios; para mujeres de la misma edad, 25 gramos.

Al superar los 50 años, la cifra desciende: los hombres deben consumir 30 gramos diarios y las mujeres, 21 gramos.

Al superar los 50 años, la recomendación de fibra disminuye a 30 gramos diarios para hombres y 21 para mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción responde a menores requerimientos calóricos totales conforme avanza la edad, no a una disminución en la necesidad fisiológica de fibra.

La Secretaría de Salud de México, a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, define la fibra dietética como la parte comestible de las plantas o los carbohidratos análogos resistentes a la digestión en el intestino delgado.

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El documento fija un rango de 25 a 38 gramos diarios para la población adulta mexicana, equivalente al consumo de 2 a 3 frutas y de 2 a 3 tazas de verduras al día, además de 2 litros de agua.

El tránsito intestinal se vuelve más lento a partir de los 40 años por cambios naturales en la motilidad digestiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NOM-037-SSA2-2012, orientada a la prevención de enfermedades cardiovasculares, ajusta el rango a entre 20 y 30 gramos diarios dentro del plan alimentario para pacientes en riesgo, como parte del control conjunto de hidratos de carbono, grasas y colesterol.

El mecanismo: cómo la fibra actúa sobre el colesterol, la glucosa y la inflamación

La fibra soluble, presente en avena, frijoles y linaza, reduce la absorción de colesterol en el intestino, lo que disminuye los niveles de lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo en la sangre, según documenta la Clínica Mayo.

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El mismo mecanismo retarda la absorción de azúcar en personas con diabetes y mejora el control glucémico.

La fibra soluble presente en avena, frijoles y linaza reduce la absorción de colesterol en el intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución detalla que una dieta alta en fibra también reduce el riesgo de hemorroides y diverticulitis, al aumentar el volumen de las heces y facilitar su evacuación.

Además, señala que la fibra fermentada sirve de alimento para las bacterias intestinales beneficiosas.

Las recomendaciones prácticas del Instituto Nacional de Salud Pública

Las Guías Alimentarias y de Actividad Física del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recomiendan incluir a diario cereales integrales como tortilla de maíz, avena, amaranto, arroz integral y pasta integral, junto con leguminosas como frijoles, lentejas y habas.

El documento precisa que al menos la mitad de los cereales consumidos en un día deben ser integrales, y sugiere incorporar la fibra de forma gradual para evitar molestias abdominales, acompañada de un consumo suficiente de agua.

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La Clínica Mayo documenta que la fibra retarda la absorción de azúcar y mejora el control glucémico en diabéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud, en su documento “Beneficios del consumo de fibra”, advierte que el consumo insuficiente se asocia con problemas de peso corporal, estreñimiento, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

La brecha entre el consumo real y la recomendación internacional

El Instituto de Medicina de Estados Unidos, referente en guías nutricionales adoptadas por múltiples países, fija la recomendación en 14 gramos por cada 1,000 kilocalorías consumidas.

Aplicado a una dieta estándar de 2,000 kilocalorías diarias, el estándar equivale a los 25 a 28 gramos que recomiendan la mayoría de las instituciones de salud pública.

El consumo insuficiente de fibra se asocia con estreñimiento, diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas, según la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de México reporta que el consumo promedio de la población adulta del país se ubica entre 16 y 18 gramos diarios, una cifra que representa poco más de la mitad de la recomendación mínima fijada por la OMS.

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Cómo incorporar la fibra en la alimentación diaria sin generar molestias digestivas

La Clínica Mayo recomienda un aumento gradual en el consumo de fibra, ya que un exceso repentino puede provocar inflamación abdominal y gases.

La institución sugiere comenzar el día con un cereal que contenga al menos 5 gramos de fibra por porción y sustituir la mitad del pan blanco por opciones integrales.

Otra recomendación consiste en cambiar el arroz blanco por arroz integral, y las pastas comunes por versiones integrales, además de incorporar granos como el trigo sarraceno.

La Clínica Mayo recomienda aumentar el consumo de fibra de forma gradual para evitar inflamación abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución aconseja que al menos la mitad de los cereales consumidos en un día sean integrales.

Para las colaciones, la Clínica Mayo sugiere frutas enteras, verduras crudas, palomitas bajas en grasa sin sal y un puñado de nueces o frutos secos sin azúcar añadida.

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El INSP añade que las leguminosas remojadas la noche anterior facilitan la digestión y deben consumirse todos los días.

Los frijoles remojados durante la noche facilitan su digestión y aportan fibra soluble e insoluble en una misma porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de fibra debe acompañarse de un consumo suficiente de agua, entre 3 y 8 vasos diarios, según las Guías Alimentarias del INSP, para evitar el estreñimiento que puede generar la fibra sin la hidratación adecuada.

Los alimentos que concentran mayor cantidad de fibra soluble e insoluble

La fibra se encuentra únicamente en alimentos de origen vegetal y se divide en dos tipos: soluble e insoluble, cada una con funciones distintas en el organismo, según documenta la Secretaría de Salud.

La fibra soluble está presente en avena, frijoles, lentejas y linaza, y ayuda a reducir el colesterol y regular la glucosa.

La fibra insoluble, por su parte, se encuentra en el salvado de trigo, las verduras de hoja verde y los granos enteros, y favorece el tránsito intestinal al aumentar el volumen de las heces.

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Las frutas enteras, verduras crudas y frutos secos sin azúcar son colaciones recomendadas por la Clínica Mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Guías Alimentarias del INSP recomiendan priorizar la tortilla de maíz, el amaranto y el arroz integral como fuentes cotidianas.

Las frutas y verduras con cáscara concentran mayor cantidad de fibra que sus versiones peladas o en jugo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, que desaconseja los jugos —naturales o industrializados— por su relación con la aparición de diabetes y obesidad debido a su alto índice glucémico.