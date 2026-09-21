Rajas con crema, elote y chile de árbol: receta mexicana cremosa y picosita

Un plato de rajas de chile poblano preparadas con crema, granos de maíz y chiles de árbol secos forma parte de la gastronomía tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las rajas con crema y elote son una de esas preparaciones que demuestran que la cocina mexicana no necesita demasiados ingredientes para conseguir un plato lleno de sabor. La combinación del chile poblano con los granos de maíz crea un contraste entre notas ligeramente ahumadas, dulces y cremosas que resulta difícil de pasar por alto.

En esta versión, el chile de árbol se incorpora para darle una personalidad distinta a la receta. Su picor aporta intensidad sin desplazar el sabor de los demás ingredientes, mientras la crema ayuda a integrar cada elemento en una preparación suave y reconfortante.

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El resultado puede servirse como guarnición o disfrutarse con tortillas de maíz recién calentadas. Es una alternativa práctica para transformar ingredientes cotidianos en una comida con ese toque casero que invita a servirse una porción más.

Un platillo sencillo donde el chile marca la diferencia

Un plato de la cocina mexicana contiene rajas de chile poblano mezcladas con crema, granos de elote y chiles de árbol secos en un recipiente de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile poblano es el protagonista de las rajas. Después de asarlo y retirar su piel, semillas y venas, se corta en tiras para que pueda mezclarse fácilmente con la cebolla y elote. Este proceso también ayuda a desarrollar el sabor característico que distingue a la preparación.

Los granos de elote aportan un contraste agradable frente al picante del chile de árbol. Su ligero dulzor permite equilibrar la intensidad de la receta, mientras que la cebolla suma un fondo aromático que acompaña al poblano sin restarle protagonismo.

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La crema completa la mezcla y aporta la textura característica de este platillo. Para conservar el equilibrio, conviene cocinarla a fuego bajo una vez incorporada, de modo que los sabores se integren sin que la preparación pierda su consistencia.

Ingredientes y preparación de las rajas con crema

Un recipiente de barro contiene rajas de chile poblano mezcladas con granos de elote, crema y trozos de chile de árbol seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

4 chiles poblanos

1 taza de granos de elote

½ cebolla en rebanadas

2 cucharadas de aceite

1 taza de crema

2 chiles de árbol secos

½ taza de queso fresco desmoronado

Sal al gusto

Preparación:

Asa los chiles poblanos hasta que la piel esté ligeramente quemada. Colócalos en una bolsa o recipiente tapado durante unos minutos, retira la piel, las semillas y las venas, y córtalos en tiras. Calienta el aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que comience a suavizarse. Agrega los granos de elote y cocina durante unos minutos. Incorpora las rajas y los chiles de árbol troceados. Mezcla con cuidado para distribuir el picante. Añade la crema y una pizca de sal. Cocina a fuego bajo hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Retira del fuego y termina con queso fresco desmoronado. Sirve caliente.

Del sartén a la mesa: así puedes disfrutar esta receta

Un plato hondo de barro contiene rajas de chile poblano servidas con crema, granos de elote y chiles de árbol secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al momento de servir, las rajas pueden decorarse con cilantro picado, queso fresco desmoronado o unas gotas de limón. Estos ingredientes aportan color y frescura sin modificar el equilibrio entre el poblano, el elote, la crema y el chile de árbol. Además, permiten ajustar el platillo a las preferencias familiares.

También es posible acompañarlas con frijoles de olla, arroz blanco o carne asada. La receta admite variaciones sencillas, como agregar cebolla fileteada, pollo deshebrado o champiñones, según los ingredientes disponibles en casa. Para una versión más completa, pueden servirse dentro de tacos, junto con aguacate, salsa verde y tortillas hechas.

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Si sobran, deben guardarse en un recipiente con tapa dentro del refrigerador. Al recalentarlas a fuego bajo, conviene moverlas de forma constante y añadir una cucharada de leche o crema para recuperar su consistencia. Es preferible consumirlas al día siguiente, pues así conservan mejor su sabor y su textura cremosa.

Antes de llevarlas a la mesa, se recomienda mantenerlas tapadas durante unos minutos para que los sabores se integren. El calor residual ayuda a que el queso fresco se suavice ligeramente. Servidas recién hechas, conservan una consistencia uniforme y resultan adecuadas para una comida cotidiana.