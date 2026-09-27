Wendy Guevara paraliza el Auditorio Nacional con sorpresivo “beso de tres” junto a Jorge Medina y Josi Cuen

Un efusivo "beso de tres" entre Wendy Guevara, Jorge Medina y Josi Cuen en pleno escenario del Auditorio Nacional desató la euforia del público y se convirtió en el fenómeno más viral del momento. IG: escuadronwendyguevara

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La influencer Wendy Guevara paralizó el Auditorio Nacional de la Ciudad de México al protagonizar un beso de tres junto a los cantantes de música regional Jorge Medina y Josi Cuen en pleno concierto.

El espectáculo reunió a más de 10,000 asistentes en la capital mexicana como parte de la séptima presentación del tour “Juntos”, donde los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón abarrotaron el recinto.

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La velada tomó un rumbo diferente cuando los intérpretes invitaron a la ganadora del reality show La Casa de los Famosos México a subir al escenario para acompañarlos en la interpretación del tema “Como nos gusta la gente que baila”.

Wendy Guevara atendió el llamado de los artistas y ejecutó una coreografía improvisada sobre la tarima, lo que provocó una respuesta eufórica entre los asistentes al evento.

Durante la interpretación musical, Jorge Medina y Josi Cuen levantaron en peso a la creadora de contenido en el centro del escenario mientras el público aplaudía la interacción entre los tres famosos.

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El movimiento desencadenó un coro unánime en el lugar, donde las voces de la audiencia comenzaron a gritar el reclamo de “beso, beso” hacia los músicos y la invitada.

Ante la insistencia de la multitud, los tres involucrados coordinaron su posición para acercarse simultáneamente y sellar el “beso de tres” frente a los asistentes.

A petición de más de 10,000 asistentes, la influencer subió al escenario con Jorge Medina y Josi Cuen y protagonizó un "beso de tres" que paralizó el Auditorio Nacional. (Captura de pantalla )

El video del concierto se viralizó en redes sociales

Las grabaciones realizadas por el público inundaron de forma inmediata las redes sociales como TikTok, X, Instagram y Facebook, colocándose entre las principales tendencias del entretenimiento.

En la plataforma TikTok, los fragmentos del momento acumularon más de 500 mil reproducciones en sus primeras horas de difusión digital.

Diversos usuarios en redes comentaron la química entre la influencer originaria de León y los cantantes sinaloenses, destacando el ambiente festivo del espectáculo.

La participación de la integrante del colectivo “Las Perdidas” formó parte del repertorio preparado por los músicos para su serie de presentaciones en la capital.

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Los músicos agradecieron la presencia de Wendy Guevara en su show. Foto: Andrés Martínez / Infobae México

Jorge Medina agradeció la presencia de la creadora de contenido ante el público y señaló que su asistencia aportó un toque festivo a la presentación.

Por su parte, Josi Cuen compartió breves videos del suceso en sus historias de Instagram, donde celebró la respuesta de los fanáticos que llenaron el lugar.

Wendy Guevara también difundió fragmentos de la presentación en sus cuentas oficiales, donde comentó su satisfacción por la invitación realizada por ambos intérpretes.

El tour Juntos suma siete fechas vendidas en la capital

El proyecto musical que reúne a los exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón consolidó su éxito en la capital del país tras completar siete fechas vendidas.

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Los conciertos repasaron los temas más conocidos en la trayectoria de ambos cantantes dentro del regional mexicano, sumando más de 70,000 boletos vendidos en conjunto.

Los organizadores del evento confirmaron una nueva presentación programada para el 29 de septiembre en el Auditorio Nacional antes de que la gira viaje a Europa.

El concepto musical continuará su recorrido el próximo 26 de noviembre en el recinto Movistar Arena de Madrid, España, en el espectáculo La Máquina del Tiempo.

La presencia de invitados sorpresa fue una constante durante las presentaciones celebradas por la dupla en el escenario de Paseo de la Reforma.

Los conciertos repasaron los temas más conocidos en la trayectoria de ambos cantantes dentro del regional mexicano. Foto: Andrés Martínez / Infobae México

La aparición de la influencer leonesa ocurrió en el marco de sus constantes compromisos laborales y apariciones públicas en la Ciudad de México.

El alcance mediático de la celebridad de internet se mantuvo tras ganar la primera edición del programa La Casa de los Famosos México.

Aquel triunfo impulsó la presencia de la creadora de contenido en grandes recintos y colaboraciones con diversas figuras del espectáculo nacional.

El concierto en el Coloso de Reforma concluyó pasada la medianoche con la interpretación de los temas emblemáticos del dúo de regional mexicano.

Los asistentes abandonaron el lugar mientras los contenidos digitales sobre el encuentro continuaban sumando vistas y comentarios en las plataformas de internet.