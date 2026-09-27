Presidente del PT va a la rendición de cuentas de Sheinbaum en el Zócalo luego de tensiones con Morena

Alberto Anaya afirmó que el PT seguirá junto a Claudia Sheinbaum en beneficio del pueblo de México. Crédito: X/@AlbertoAnayaGt

Guardar

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, celebró este 27 de septiembre el evento de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la asamblea realizada en la CDMX por su Segundo Informe. También refrendó el respaldo del partido a la defensa de la soberanía y al proyecto de transformación.

Anaya Gutiérrez afirmó que el PT seguirá acompañando a Sheinbaum “en beneficio del pueblo de México”. En el mensaje, el presidente del partido subió una foto donde se le ve con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y otras personas.

PUBLICIDAD

El mensaje se publicó después de semanas de tensiones entre Morena y el PT sobre las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, los cuales podían convertirse en los candidatos de la coalición en las elecciones del 2027.

Las tensiones, sin embargo, parecen haber llegado a su fin, pues la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó el pasado 24 de septiembre que se reunió con la dirigencia nacional petista y sostuvo que ambos partidos comparten una historia de lucha y el compromiso con la transformación del país.

Diferencias por candidaturas tensan a Morena y el PT en cinco estados

El desacuerdo surgió después de que el partido guinda y el Verde definieran cinco coordinaciones estatales sin realizar una segunda medición consensuada con el PT. Crédito: X/@A_MontielR

La reunión de Ariadna Montiel y Alberto Anaya ocurrió mientras Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, advirtió que su partido podría restarle a Morena entre siete y 12 gubernaturas en los comicios estatales de 2027.

PUBLICIDAD

El legislador reconoció que el PT no ganaría una elección local por sí solo, aunque defendió el peso electoral de su organización dentro de la coalición.

Las diferencias nacionales se concentran en Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Baja California y Chihuahua. El desacuerdo surgió después de que Morena y el Partido Verde Ecologista de México definieron las últimas cinco coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El reclamo del PT se centró en que no se realizó una segunda encuesta consensuada para determinar esas coordinaciones. La definición de candidaturas ha elevado la tensión entre los aliados que han competido juntos en procesos electorales anteriores.

PUBLICIDAD

Morena Morelos plantea competir sin el PT en 2027

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos planteó competir sin el PT en 2027 tras las protestas registradas contra la administración local. (Foto: captura de pantalla)

En Morelos, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena anunció que buscará contender sin el PT en la elección de junio de 2027, tras las protestas y bloqueos viales registrados en Cuernavaca contra la administración de la gobernadora Margarita González Saravia.

La movilización comenzó el pasado 23 de septiembre en el centro de Cuernavaca, la Paloma de la Paz y la avenida Plan de Ayala. Durante la tarde, la protesta derivó en el bloqueo de la autopista México-Cuernavaca y se prolongó por casi 8 horas.

El reclamo central fue mayor transparencia en el presupuesto estatal. La dirigencia de Morena en Morelos consideró que los bloqueos motivaron el distanciamiento con el Partido del Trabajo.

PUBLICIDAD

Martha Patricia García Garnica señaló que la decisión final sobre la coalición de Morena con el PT en Morelos corresponde a la dirigencia nacional. (Captura de pantalla)

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada local del PT, rechazó que su organización convocara a la manifestación. La legisladora sostuvo que la protesta respondió al “hartazgo” de la población.

Martha Patricia García Garnica, dirigente estatal de Morena, afirmó que el partido no buscará una coalición con el PT en los comicios de 2027. Aclaró que la decisión final sobre las alianzas corresponde a la dirigencia nacional morenista, que deberá fijar la ruta electoral.

“Sin embargo, nuestra posición debe quedar bien clara. Bajo estas condiciones, el partido Morena Morelos optaría por no ir en alianza con el PT. ¿Por qué? Porque una alianza requiere lealtad como proyecto, respeto a las instituciones y compromiso con la voluntad popular”, declaró García Garnica.

PUBLICIDAD

La dirigencia estatal pidió que las exigencias ciudadanas respondan a necesidades reales de la población, sin intereses políticos ajenos. También planteó que el diálogo debe desarrollarse sin afectar los derechos de terceros por medio de bloqueos viales.

Monreal pide conservar la coalición

El diputado Ricardo Monreal Ávila dio su opinión sobre lo que está ocurriendo entre Morena y el PT por la designación de candidaturas. Crédito: X / @Isa_Uribe

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, descartó que una eventual separación entre Morena y el PT provoque la derrota oficialista en 12 gubernaturas. El diputado pidió mantener la alianza para evitar que la disputa por candidaturas se convierta en una prueba de fuerza electoral.

Monreal consideró respetable el planteamiento de Sandoval, aunque rechazó que el PT cuente con la fuerza suficiente para producir ese resultado. El legislador zacatecano relacionó las expectativas electorales de Morena con la continuidad del proceso de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

PUBLICIDAD

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas. No creo que le asista la fuerza suficiente, no lo minimizo, ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación que inició el presidente López Obrador”, declaró.

El diputado federal dijo que prefiere conservar la coalición antes que comprobar en las urnas si el partido aliado puede afectar los resultados de Morena.

“Yo no lo creo, creo que la unidad de Morena se va a imponer y nos vamos a alzar con victorias en la gran mayoría de los gobiernos estatales en el 2027”, agregó.

PUBLICIDAD