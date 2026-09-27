Amenazan con narcomanta al alcalde de Ojocaliente tras explosión de coche bomba en comandancia municipal: hay un detenido

Foto: Facebook / Juan Manuel Zambrano

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Juan Manuel Zambrano, alcalde de Ojocaliente, en Zacatecas, recibió amenazas por parte de miembros de la delincuencia organizada a través de una narcomanta identificada por las autoridades luego del ataque con explosivos contra la comandancia municipal.

El vicefiscal estatal, Edgar Nieves Osornio, confirmó las amenazas contra el edil durante la conferencia de prensa del gabinete de seguridad del viernes, y anunció la detención de un hombre relacionado tanto con la colocación de los mensajes intimidatorios como del atentado con coche bomba, ocurrido el 30 de agosto.

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Al respecto, dijo que el sujeto, identificado como Edgar Guadalupe “N”, alias “El Mou”, “Mojo” y/o “Guatemala”, fue capturado el martes 22 de septiembre en el municipio de Cosío, en Aguascalientes, en una operación coordinada con las autoridades de ese estado.

“Se tiene relación (el detenido), con los eventos que desafortunadamente tuvieron en el municipio de Ojocaliente, específicamente con el ataque a dicha comandancia. Mencionarles también, como lo refirió el señor fiscal, esta persona también realizó amenazas directamente en contra del alcalde de Ojocaliente, presentó por ahí una manta en donde hacía alusiones y amenazas directamente”, explicó el vicefiscal.

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Alcalde no ha presentado su denuncia

Edgar "N" fue detenido en la comunidad de Coplamar, municipio de Cosío, cuando circulaba en motocicleta. Le aseguraron 79 envoltorios individuales, un arma artesanal tipo pluma, cartuchos calibre .22 y una motocicleta con placas de Zacatecas. Foto: Fiscalía de Aguascalientes

Las investigaciones de la Fiscalía de Zacatecas indican que el detenido opera en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas, con presencia principalmente en los municipios de Ojocaliente, Luis Moya y Ciudad Cuauhtémoc.

Sin embargo, el vicefiscal explicó que el edil se ha negado a presentar su denuncia sobre las amenazas pese a invitarlo a realizarla.

“Se le invitó al señor alcalde a presentar la denuncia; sin embargo, no ha presentado la misma (...) Como autoridades tenemos una responsabilidad, si la ciudadanía la tiene, pues como autoridad todavía más. Entonces, estamos en espera de que pudiera realizarlo o no esta denuncia”, afirmó.

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Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

Días antes, el fiscal del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, reveló a medios de comunicación zacatecanos que luego de la explosión del coche bomba realizaron un barrido cibernético en el que identificaron una manta con amenazas contra el alcalde de Ojocaliente.

Además, dijo que el edil decidió no presentar su denuncia, lo que frenaba las investigaciones del caso.

No se trata del primer hecho violento en contra del alcalde, ya que el pasado 6 de noviembre de 2025 fue rescatado con vida su hijo, Joshua Zambrano Hernández, luego de haber sido secuestrado el 9 de junio.

El joven de 23 años de edad fue rescatado tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y sujetos armados entre Villanueva y las comunidades de El Jagüey y El Molino. Luego de más de cuatro meses desaparecido, el joven fue reunido con sus padres y familiares directos.

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El ataque de conche bomba que dejó 11 heridos

Foto: Facebook / Juan Manuel Zambrano

El ataque con coche bomba contra la comandancia municipal de Ojocaliente dejó un saldo de 11 personas lesionadas y provocó daños en decenas de inmuebles de la zona.

La Secretaría de Obras Públicas del Estado, junto con estructuristas, elaboró un catálogo para clasificar el nivel de afectación de cada vivienda. Las propiedades más cercanas al punto de la explosión, entre cero y 20 metros, fueron catalogadas como pérdida total.

El resto de las clasificaciones se distribuyó según la distancia al epicentro: daño alto de 20 a 50 metros, daño medio de 50 a 100 metros, daño moderado de 100 a 150 metros, daño leve de 150 a 200 metros y daño mínimo más allá de esa distancia.

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Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

El secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza informó que ya existe un plan, junto con el municipio, para reubicar la comandancia de policía afectada por la explosión. La entidad ya cuenta con el terreno y con recursos por ocho millones de pesos para construir la nueva Casa de Seguridad.

Además, más de cien elementos entre Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal mantienen presencia en Ojocaliente y la región. Las autoridades detallaron que el refuerzo se intensificará con motivo de las próximas festividades del municipio de Luis Moya.

Tanto el fiscal dele estado como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmaron que el ataque con explosivos se cometió como parte de la disputa que mantienen el Cártel de Sinaloa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

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