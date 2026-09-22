Digestión saludable: 3 hábitos sencillos para activar el tránsito intestinal por las mañanas

El tránsito intestinal es el proceso mediante el cual los alimentos digeridos avanzan por el colon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres hábitos matutinos —hidratación, desayunar alimentos con fibra natural y movimiento— concentran el respaldo de instituciones de salud mexicanas e internacionales para favorecer el tránsito intestinal por las mañanas.

La Secretaría de Salud, el IMSS, la UNAM, la Clínica Mayo y Harvard Health coinciden en que estas tres prácticas, aplicadas de forma constante, favorecen la evacuación regular, según las fuentes consultadas.

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El mecanismo detrás de estos hábitos tiene nombre: reflejo gastrocólico. Se trata de una respuesta natural del cuerpo que ocurre cuando llega alimento o líquido al estómago después de varias horas de ayuno nocturno, y que activa el movimiento del colon.

Un tránsito lento puede endurecer las heces y dificultar la evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender este reflejo explica por qué la mañana es el momento más efectivo para estimular la digestión.

Beber agua al levantarse es el hábito más simple para activar el intestino

Un vaso de agua al despertar repone los líquidos perdidos durante la noche y pone en marcha el aparato digestivo. El agua ablanda las heces y facilita su paso por el intestino, además de activar directamente el reflejo gastrocólico.

La Secretaría de Salud recomienda beber dos litros de agua natural al día como parte de las medidas preventivas contra el estreñimiento, junto con el consumo de fibra y la actividad física diaria, según el artículo El estreñimiento, se puede prevenir.

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La Secretaría de Salud recomienda dos litros de agua natural al día para prevenir el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS ofrece una cifra similar. La doctora Alma Rosa Sánchez López, adscrita al Hospital General de Zona 2A Troncoso, señaló que ingerir de 1.5 a dos litros de agua al día, junto con una alimentación suficiente y evitar ayunos prolongados, permite un tránsito intestinal regular y el vaciamiento correcto de los desechos, de acuerdo con un comunicado de prensa del instituto.

Harvard Health Publishing, el portal de divulgación médica de la Universidad de Harvard, ubica la hidratación entre los hábitos principales para mejorar la salud intestinal.

Harvard Health ubica la hidratación entre los hábitos principales para la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra da forma y volumen a las heces para facilitar su expulsión

El segundo hábito con mayor respaldo científico es el consumo de fibra en el desayuno. La fibra aumenta el volumen de las heces y ayuda a que retengan líquido, lo que les da la forma y el peso necesarios para moverse con facilidad por el colon.

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La Clínica Mayo detalla que los alimentos ricos en fibra incluyen frutas, verduras, frijoles y productos integrales como pan, cereales y arroz.

Frutas, verduras, frijoles y cereales integrales aportan la fibra que necesita el intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución recomienda aumentar la ingesta de fibra de forma gradual para evitar la hinchazón y los gases, y ubica el consumo ideal entre 25 y 34 gramos diarios, según las calorías recomendadas para cada persona, de acuerdo con su guía Diet and Lifestyle Changes.

El Consenso Mexicano sobre Estreñimiento Crónico, publicado por la Revista de Gastroenterología de México, respalda esta misma recomendación con evidencia clínica.

El documento señala que un consumo bajo de fibra, menor a 10 gramos al día, junto con una ingesta reducida de agua, son factores de riesgo asociados directamente al estreñimiento funcional.

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Un desequilibrio en la microbiota, conocido como disbiosis, puede favorecer enfermedades digestivas. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

La UNAM, a través de un análisis publicado en UNAM Global, añade una dimensión adicional: la fibra no solo mueve el intestino, también alimenta a la microbiota.

Mariana Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología en la FES Zaragoza de la UNAM, explica que una alimentación rica en frutas, verduras y leguminosas contribuye a mantener el equilibrio de las bacterias intestinales, lo que a su vez favorece un sistema digestivo más eficiente.

Caminar veinte minutos estimula la motilidad del colon

El tercer hábito consiste en incorporar actividad física por la mañana.

El ejercicio estimula los músculos intestinales y mejora la frecuencia de las evacuaciones, incluso cuando se trata de rutinas breves y de baja intensidad.

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Caminar veinte minutos por la mañana puede ser suficiente para estimular el intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud sugiere dedicar al menos 30 minutos diarios a la actividad física como parte de las medidas preventivas contra el estreñimiento, sin necesidad de ejercicios de alta exigencia.

Harvard Health documenta que 20 minutos de caminata vigorosa pueden ser suficientes para estimular los intestinos.

La misma fuente detalla que la investigación disponible muestra que los adultos que realizan ejercicio aeróbico moderado —como caminar, andar en bicicleta o nadar— la mayoría de los días de la semana presentan menores probabilidades de sufrir estreñimiento, en comparación con las personas sedentarias.

La Secretaría de Salud recomienda al menos 30 minutos diarios de actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consenso Mexicano sobre Estreñimiento Crónico incluye el ejercicio físico entre las medidas higiénico-dietéticas con recomendación a favor, y precisa que esta práctica puede acelerar el tránsito intestinal en pacientes con estreñimiento funcional.

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Mantener un horario regular entrena al cuerpo para evacuar sin esfuerzo

Los especialistas consultados coinciden en un punto adicional: la constancia. Practicar los tres hábitos —agua, fibra y movimiento— a la misma hora cada mañana ayuda al cuerpo a reconocer el momento y facilita una evacuación más predecible.

La Clínica Mayo recomienda no ignorar la urgencia de evacuar y mantener un horario fijo, con una ventana ideal de 15 a 45 minutos después de una comida, ya que la digestión favorece el movimiento de las heces por el colon.

Mantener horarios regulares de comida ayuda al cuerpo a predecir y regular el tránsito intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consenso Mexicano sobre Estreñimiento Crónico respalda esta misma idea al señalar que adoptar un horario regular y una postura adecuada, junto con tiempo suficiente para defecar sin prisas, forma parte de las recomendaciones con evidencia a favor para mejorar la regularidad intestinal.

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