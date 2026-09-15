México

Lo primero que debes hacer al levantarte para activar la microbiota intestinal, según especialistas

Un hábito sencillo que toma segundos podría influir en el funcionamiento del sistema digestivo y en su capacidad para enfrentar bacterias dañinas, según investigaciones de instituciones médicas reconocidas

Ilustración del torso de una persona mostrando un intestino luminoso con microbiota colorida, rodeado de burbujas y escudos translúcidos de protección.
La hidratación matutina forma parte de los hábitos recomendados por Harvard Health para mejorar la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tomar un vaso de agua al despertar reactiva el movimiento del intestino y contribuye a restablecer el equilibrio de la microbiota tras las horas de ayuno nocturno, según especialistas de Harvard Health, la Clínica Mayo y la UNAM.

El cuerpo pasa entre seis y ocho horas sin líquidos durante el sueño, lo que hace más lento el tránsito digestivo.

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Ese periodo de ayuno concentra las bacterias en el colon y deja al sistema digestivo en un estado de mayor vulnerabilidad.

Un estudio publicado en la revista científica iScience, encontró que la restricción de agua reduce las células Th17, un tipo de célula inmune que combate bacterias dañinas en el intestino.

Mujer con cabello corto bebe agua de un vaso de cristal en la cama. Hay un despertador digital que marca las 7:03 AM y una ventana al fondo.
Beber un vaso de agua al despertar ayuda a reactivar el tránsito intestinal, según especialistas en salud digestiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua despierta al intestino y prepara el cuerpo para comer

Beber agua al levantarse estimula uno de los reflejos naturales del cuerpo: el reflejo gastrocólico, que activa el movimiento del colon para hacer espacio a la comida que viene después.

Este mecanismo forma parte de la rutina digestiva que recomiendan los especialistas en microbiota.

Mano de persona sosteniendo un vaso transparente con agua clara y gotas de condensación en su exterior.
El cuerpo pasa entre seis y ocho horas sin líquidos durante el sueño, lo que ralentiza el proceso digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health Publishing, el portal de divulgación médica de la Universidad de Harvard, ubica la hidratación entre los cinco hábitos principales para mejorar la salud intestinal.

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La institución explica que el agua ayuda al cuerpo a absorber y transportar nutrientes, participa en la producción de moco que protege el tracto digestivo y previene el estreñimiento.

Ilustración plana conceptual de un intestino humano abstracto color crema, con hojas verdes, flores rosas y burbujas azules y amarillas en su interior, sobre fondo azul celeste.
El doctor Purna Kashyap, gastroenterólogo de la Clínica Mayo, incluye el consumo de agua entre los hábitos que cuidan el microbioma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona se estriñe, su microbiota se vuelve menos abundante, según la misma fuente. Harvard Health recomienda entre cuatro y seis vasos de agua al día para mantener este equilibrio.

La Clínica Mayo incluye el agua entre los hábitos que cuidan el intestino

El doctor Purna Kashyap, gastroenterólogo de la Clínica Mayo especializado en microbioma intestinal, incluye la hidratación entre los hábitos de estilo de vida que protegen la salud del intestino.

Junto con el ejercicio regular y el manejo del estrés, beber suficiente agua figura entre sus recomendaciones para mantener una comunidad bacteriana diversa.

Moverse con regularidad forma parte de las recomendaciones médicas para preservar el equilibrio del sistema digestivo. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

En la misma línea, el doctor Sarmed Sami, gastroenterólogo consultor de Mayo Clinic Healthcare en Londres, señala que “mantenerse hidratado bebiendo abundante agua es esencial para conservar un sistema digestivo saludable y apoyar el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas”.

Infografía con diagramas del sistema digestivo, bacterias de la microbiota, iconos de un vaso de agua, personas ejercitándose y meditando.
Adoptar hábitos simples, como beber agua al despertar, puede tener un efecto positivo en la salud digestiva a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar agua mejora las evacuaciones y las bacterias intestinales, revelan estudios

Una investigación publicada en la revista científica Water Research documentó cómo la fuente y la cantidad de agua que consume una persona influyen directamente en la composición de su microbiota intestinal.

El hallazgo se suma a evidencia previa que ya vinculaba el consumo de agua con la diversidad bacteriana del colon.

Ilustración en acuarela de una persona con un top oscuro y las manos en el abdomen, con una superposición brillante del sistema digestivo en el área central.
El agua actúa como un elemento esencial en la producción de moco que protege el tracto digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio publicado en el Journal of Intestinal Microbiology analizó a adultos con estreñimiento y encontró que, al alcanzar la ingesta recomendada de agua, aumentó la abundancia de Bifidobacterium y Akkermansia, dos géneros de bacterias consideradas beneficiosas para el intestino. El mismo estudio registró mejoras en la frecuencia de las evacuaciones.

Estos géneros bacterianos participan en procesos de defensa contra microorganismos dañinos y en el mantenimiento de la barrera intestinal, de acuerdo con la evidencia recopilada por los investigadores.

Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad bebiendo agua de un vaso transparente. Usa una camisa vaquera y está sentado frente a un portátil con una taza de café
El consumo insuficiente de líquidos puede alterar la barrera intestinal y afectar las defensas del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM explica por qué la mañana es clave para cuidar la digestión

El doctor Gregorio Rafael Benítez Peralta, académico de la Facultad de Medicina de UNAM, explica que, tras el ayuno nocturno, el estómago se encuentra vacío de alimentos, aunque se mantiene en constante movimiento de limpieza.

Este estado de reposo alimentario convierte a la primera hora del día en un momento ideal para iniciar el cuidado de los procesos digestivos y la microbiota.

Persona sentada en la cama desperezándose con los brazos en alto junto a una ventana al amanecer.
Investigadores han encontrado que una mayor ingesta de agua favorece el crecimiento de bacterias como Bifidobacterium y Akkermansia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM señala que contar con una microbiota saludable resulta esencial para proteger el sistema digestivo y garantizar su correcto funcionamiento a lo largo del día.

El agua, junto con una dieta variada, contribuye de forma directa a mantener este equilibrio bacteriano.

Los expertos coinciden en que beber agua al despertar no reemplaza una nutrición equilibrada, pero sí funciona como un primer paso accesible para activar el tránsito intestinal y apoyar indirectamente el trabajo de las bacterias que habitan en el colon.

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