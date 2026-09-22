México

Cae en Ojinaga presunto líder de La Línea: estaría detrás del ataque a helicóptero de la Policía de Chihuahua

Octavio V. L., alias “El Tavo” o “El 13”, fue detenido junto con Axel A. A.; la SSPE aseguró armas largas, 2 mil 920 cartuchos y 19 mil 400 dólares

El operativo en Ojinaga dejó dos detenidos el 21 de septiembre: Octavio V. L., alias “El Tavo” o “El 13”, señalado por la SSPE como presunto líder criminal en la zona fronteriza y vinculado con el ataque al helicóptero, y Axel A. A. (Crédito: SSPE)
El operativo en Ojinaga dejó dos detenidos el 21 de septiembre: Octavio V. L., alias “El Tavo” o “El 13”, señalado por la SSPE como presunto líder criminal en la zona fronteriza y vinculado con el ataque al helicóptero, y Axel A. A. (Crédito: SSPE)
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Tres personas detenidas el 19 de septiembre en Chihuahua están vinculadas con la célula señalada por las autoridades como responsable de los ataques contra un helicóptero de la Policía del Estado, informó Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La confirmación se dio a partir de las investigaciones desplegadas después de la agresión del 12 de septiembre contra una aeronave policial que realizaba labores de reconocimiento y vigilancia entre Coyame y Ojinaga. En el ataque, un elemento de la corporación resultó herido.

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El despliegue se extendió hacia Ojinaga, Manuel Benavides, Paso de San Antonio y el corredor Aldama-Ojinaga. Aguirre señaló que en la región existe una disputa entre dos grupos delictivos, aunque no identificó públicamente a las organizaciones involucradas.

Los tres hombres fueron detenidos el 19 de septiembre por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la posesión y portación ilegal de armas de fuego y delitos contra la salud.

Durante esa intervención se aseguraron dos armas tipo fusil, 17 cargadores, 877 cartuchos, dos vehículos y 31 paquetes de marihuana con un peso de 14 mil 612 kilogramos. También fueron localizados otros 100 artefactos utilizados como ponchallantas.

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De acuerdo con Aguirre, las investigaciones permitieron establecer que esas personas están vinculadas con la célula que las autoridades relacionan con los ataques contra el helicóptero.

Capturan a “El Tavo”, presunto líder criminal en Ojinaga

El 21 de septiembre, la SSPE realizó otra intervención en el poblado Loma de Juárez, en Ojinaga, donde detuvo a dos personas y aseguró armas, cartuchos, vehículos y dinero en efectivo.

Uno de los detenidos fue identificado como Octavio V. L., de 32 años, alias “El Tavo” o “El 13”. Según información de inteligencia citada por la corporación, es señalado como uno de los presuntos líderes criminales de la zona fronteriza y cuenta con una orden de extradición vigente en Estados Unidos.

La SSPE también lo señaló como presunto vinculado con el ataque contra la aeronave policial del 12 de septiembre.

La SSPE aseguró 11 armas largas, 24 cargadores, 2 mil 920 cartuchos y una camioneta Ford Ranger Raptor con reporte de robo en Estados Unidos durante una intervención en Loma de Juárez. (Crédito: SSPE)
La SSPE aseguró 11 armas largas, 24 cargadores, 2 mil 920 cartuchos y una camioneta Ford Ranger Raptor con reporte de robo en Estados Unidos durante una intervención en Loma de Juárez. (Crédito: SSPE)

El segundo detenido fue identificado como Axel A. A., de 30 años. Ambos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con información extraoficial obtenida por Infobae México, ambos detenidos serían integrantes de La Línea, una de las organizaciones criminales que opera en la región.

La corporación informó que la intervención podría derivar en investigaciones por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, posesión de un vehículo con reporte de robo y presunta elaboración o alteración de documentos de identificación vehicular, además de los hechos que se desprendan de las indagatorias.

Aseguran 11 armas largas y casi 3 mil cartuchos

En la intervención del 21 de septiembre fueron aseguradas 11 armas largas de distintos calibres, entre ellas rifles tipo AR-15, armas calibre 7.62 x 39 milímetros y .223, así como un FN SCAR calibre .223 y un FN P90 calibre 5.7 x 28 milímetros.

También fueron decomisados 24 cargadores, 2 mil 920 cartuchos útiles y cuatro chalecos balísticos.

Entre los vehículos asegurados se encuentra una Ford Ranger Raptor negra con reporte de robo en Estados Unidos. Además, se localizó una motocicleta sin series de identificación.

En el sitio fueron encontrados 19 mil 400 dólares en efectivo. La SSPE sostuvo que ese dinero sería utilizado para intentar evadir la detención, aunque no informó mayores detalles sobre esa afirmación.

La SSPE aseguró 19 mil 400 dólares durante la captura de Octavio V. L. y Axel A. A.; según la corporación, el dinero presuntamente sería utilizado para intentar sobornar a autoridades y facilitar la evasión de los detenidos. (Crédito: SSPE)
La SSPE aseguró 19 mil 400 dólares durante la captura de Octavio V. L. y Axel A. A.; según la corporación, el dinero presuntamente sería utilizado para intentar sobornar a autoridades y facilitar la evasión de los detenidos. (Crédito: SSPE)

El despliegue dejó aseguramientos de vehículos, explosivos y drones

Las acciones en el corredor Aldama-Ojinaga comenzaron después del ataque del 12 de septiembre y fueron ampliadas mediante recorridos terrestres y vigilancia aérea. El dispositivo involucró a más de 50 elementos y 15 unidades de la SSPE, con participación de la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los aseguramientos realizados durante el operativo se encuentra una Ford Shelby modelo 2019 con blindaje nivel 5 Plus y reporte de robo vigente desde mayo de 2023 en Colorado, Estados Unidos.

También fueron recuperados un Nissan GTR modelo 2012, reportado como robado en Estados Unidos, y una Ford Territory modelo 2023 con reporte de robo en Ojinaga.

Las autoridades localizaron además un arma larga, 142 cartuchos, 28 cartuchos calibre .50 y 114 calibre .223, así como cuatro drones, más de 100 ponchallantas, más de mil eslabones para cintas de munición calibre .50, tres piezas de indumentaria táctica y una cámara de videovigilancia.

Uno de los hallazgos fue un artefacto explosivo artesanal que, según la SSPE, presuntamente estaba diseñado para ser lanzado mediante una aeronave no tripulada. La Célula Contra Explosivos de la Quinta Zona Militar intervino para su manejo y destrucción conforme al protocolo especializado.

En el mismo corredor fue localizado y desmantelado un campamento, donde se aseguraron 795 gramos de semillas de marihuana.

La SSPE mantiene vigilancia en la zona y en municipios vecinos

La Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene las acciones de vigilancia en Ojinaga y los municipios que forman parte del corredor operativo, mientras continúan las investigaciones sobre la célula vinculada con las agresiones contra la aeronave.

El despliegue se activó inicialmente como respuesta al ataque del 12 de septiembre y posteriormente incorporó labores de inteligencia, recorridos, vigilancia aérea y aseguramientos en distintos puntos de la región. Aguirre sostuvo que las acciones buscan identificar a los responsables de la agresión y mantener presencia en una zona donde las autoridades reconocen la disputa entre dos grupos delictivos.

La Línea y Los Cabrera, entre los grupos que disputan el corredor Aldama-Ojinaga

El corredor que conecta Aldama con Ojinaga, pasando por municipios como Coyame del Sotol y Manuel Benavides, es identificado desde hace varios años como una zona de disputa entre estructuras criminales vinculadas con La Línea y una facción de Los Cabrera. La primera es señalada como parte del Nuevo Cártel de Juárez, mientras que Los Cabrera han sido relacionados con el Cártel de Sinaloa.

La confrontación por esa franja del estado está relacionada con el interés de los grupos criminales por mantener presencia en una región fronteriza con Estados Unidos. Las autoridades han documentado en distintos momentos enfrentamientos, aseguramientos de armas y vehículos, así como agresiones vinculadas con la disputa territorial.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha advertido sobre la presencia de organizaciones criminales en el tramo que comunica Aldama con Ojinaga y ha recomendado extremar precauciones al transitar por la zona cuando se registran hechos violentos o movimientos de grupos armados.

En septiembre, el conflicto coincidió con una serie de operaciones de seguridad. El 8 de septiembre fue detenido en Ojinaga Epifanio “N”, alias “El Pepa”, identificado por autoridades federales como presunto jefe de plaza de La Línea en ese municipio. El hombre contaba además con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Días después, el 12 de septiembre, un helicóptero de la Policía del Estado que realizaba labores de reconocimiento entre Coyame y Ojinaga fue atacado y uno de los elementos que viajaban a bordo resultó herido. Tras esa agresión, las autoridades ampliaron el despliegue hacia Ojinaga, Manuel Benavides, Paso de San Antonio y el corredor Aldama-Ojinaga.

Aunque la SSPE informó que actualmente existen dos grupos delictivos en disputa en la región, el subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, no identificó públicamente cuáles son las organizaciones a las que se refería.

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