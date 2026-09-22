Paola Rojas pide frenar ataques contra Aleks Syntek pese a que revivió el caso de Zague: “No necesitamos más odio”

La periodista Paola Rojas graba un video desde una alberca, luciendo gorra y goggles de natación. En la transmisión, Rojas expresa agradecimiento a sus seguidores por los mensajes de apoyo recibidos en redes sociales. Asimismo, realiza un llamado a la comunidad para mantener el respeto y evitar ataques contra terceros en su defensa.

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Paola Rojas reapareció en Instagram desde una alberca y envió un mensaje tras las reacciones que provocó su respuesta a las declaraciones de Aleks Syntek sobre un episodio de su vida personal. La periodista agradeció las muestras de respaldo, pero también hizo un llamado para que sus seguidores no convirtieran la defensa en ataques.

La conductora se grabó con goggles y gorra de natación después de pasar un par de horas en el agua. En el video contó que se desconectó de redes sociales y, al volver, encontró decenas de mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores.

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Su publicación ocurrió después de que le pidió al cantante no volver a mencionarla ni retomar la filtración del video íntimo de Luis Roberto Alves “Zague”, su entonces esposo y padre de sus hijos. En aquella intervención, retomada por Infobae México, Rojas sostuvo que ese episodio ya había causado daños a su familia.

Paola Rojas apareció con goggles y gorra tras pasar horas en la alberca

Paola Rojas inició su transmisión al reconocer que se trataba de un momento poco habitual para hacer un live. La periodista explicó que se había alejado del celular para nadar y que, al conectarse de nuevo, se encontró con mensajes que la conmovieron.

“Me desconecté un rato y me puse a nadar. Estuve un par de horas nadando y ahora que me conecté a esta red social y vi sus mensajes, estoy muy agradecida, emocionada y conmovida por todo lo que me escriben”, dijo.

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(Imagen TV/Aleks Syntek)

La comunicadora apareció todavía con parte de su equipo de natación. Su mensaje tuvo un tono tranquilo, distinto al que sostuvo durante el posicionamiento público que emitió previamente por las alusiones de Syntek.

Rojas contó que aprovechaba las tardes sin actividades para entrar a la alberca y realizar una rutina exigente. Para ella, esa práctica no se limitaba al ejercicio físico.

“Siempre que puedo, en tardes tranquilas como esta, me meto a nadar y le doy durísimo. No solo construyo fuerza y salud, construyo meditación en movimiento”, expresó.

La periodista explicó que el agua le ayudaba a recuperar calma, claridad y lucidez. También describió la natación como un espacio personal para soltar aquello que no le pertenecía o que no aportaba a su vida.

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“A mí me funciona, me da calma, claridad y lucidez. En el agua dejo todo lo que no es mío, lo que no me suma”, señaló.

Al terminar su entrenamiento, Paola Rojas volvió a revisar las reacciones que había recibido por su postura frente a las palabras del intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”. Ahí decidió dirigir un mensaje a quienes se pronunciaron en su defensa.

“Después de nadar y encontrar mi calma, me encuentro con todos sus mensajes y no saben cómo se los agradezco”, comentó.

Paola Rojas amenaza a Aleks Syntek tras culparla del video sexual de Zague y su filtración: “Conmigo no te metas” (RS)

Paola Rojas pidió no atacar a Aleks Syntek para defenderla

La conductora dijo que valoraba cada muestra de afecto, aunque pidió que el respaldo no se tradujera en insultos o ataques contra Aleks Syntek. Su postura se centró en el respeto, incluso después de que el cantante la involucró en comentarios sobre la filtración del video íntimo de Zague.

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“Lo que importa es el mensaje. No solo quiero agradecerles, también quisiera pedirles que no por defenderme ataquen a alguien”, afirmó.

Rojas recordó que su reclamo público había buscado marcar un límite y no abrir una confrontación. La periodista sostuvo que su trabajo y su comunicación estaban orientados a promover la paz.

“Lo que pido es respeto y lo que promuevo es respeto. Lo último que necesitamos es más odio”, declaró.

La exconductora de Al aire con Paola añadió que quería sostener esa postura también ante el respaldo que recibió en redes sociales. “Mi propuesta es construir paz y en eso pongo mi voz, mi comunicación y mi periodismo”, indicó.

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Una conductora de televisión emite un mensaje desde un set de grabación en relación con una transmisión en vivo del cantante Aleks Syntek. Durante el espacio televisivo, la presentadora aborda el tema frente a las cámaras y comparte sus observaciones sobre los comentarios del artista.

Paola Rojas cerró su mensaje con palabras para su comunidad digital. “Son una comunidad espectacular. Me esfuerzo para estar a la altura de ustedes”, dijo.

La petición surgió después de que sus seguidores reaccionaron a la frase que lanzó contra Syntek durante una emisión de De pisa y corre. Ahí, la comunicadora pidió al músico no involucrarla nuevamente en una conversación relacionada con la exposición de su familia.

“Conmigo no te metas”, dijo entonces Paola Rojas.

Andrea Legarreta, Susana Zabaleta y otros famosos respaldaron a la periodista

La publicación de Paola Rojas acumuló mensajes de apoyo de seguidores y figuras del espectáculo. Entre las reacciones estuvo la de Andrea Legarreta, quien le escribió: “Tú eres lo máximo”.

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Susana Zabaleta también dejó dos comentarios para su amiga. “Te admiro tanto, hermosa”, publicó la cantante. En otro mensaje añadió: “Amiga querida, te amo”.

Mauricio Mancera se sumó a las muestras de respaldo. “Te quiero y admiro, jefa”, escribió el conductor en la sección de comentarios.

Sebastián Rulli reaccionó con aplausos y un corazón. Linet Puente le escribió a Rojas: “Tan querida como profesional, Pao. Abrazo fuerte”.

Paola se dijo feliz de iniciar una nueva etapa frente al público de Imagen (Recorte)

La conductora y actriz Luz Elena González le envió un mensaje afectuoso. “Eres una reina. Mujerón admirable, te abrazo amiga bonita siempre”, escribió.

Maryfer Centeno también reaccionó a la publicación con un mensaje breve: “Siempre”. Cecilia de la Cueva escribió: “Te amoooooo”.

Entre los comentarios de seguidores, una usuaria señaló que la periodista había puesto un límite “con firmeza, sin perder la elegancia”. Otra persona describió a Rojas como “una dama, una mamá, una mujer de 10”.

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También hubo mensajes que destacaron su serenidad. “Una linda Paola llena de luz”, escribió una seguidora. Otra persona afirmó que tenía “todo su respeto”.

Aleks Syntek había mencionado a Paola Rojas durante una transmisión en vivo

El mensaje de Paola Rojas llegó después de una transmisión en vivo de Aleks Syntek en la que el cantante hizo una referencia a Zague y atribuyó a la periodista una supuesta responsabilidad por la filtración del material íntimo del exfutbolista.

Rojas respondió durante un segmento de De pisa y corre. La periodista dijo que lamentaba lo que ocurriera con la carrera y la comunicación pública del músico, aunque remarcó que no deseaba una confrontación.

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El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, declaró.

La conductora pidió a Syntek no traer de regreso un asunto que, según expresó, había afectado a su entorno. “Ese episodio muy desafortunado ya nos dañó lo suficiente como familia”, sostuvo.

La transmisión de Syntek ocurrió después de su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, durante las celebraciones por el Grito de Independencia. Días después, el cantante quedó en el centro de conversaciones en redes sociales por sus videos en vivo y sus comentarios sobre distintas figuras públicas.