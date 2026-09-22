Hugo Sánchez explota porque no reconocen su legado tras la chilena de Miguel Borja ante Chivas: “Me da tristeza”

El histórico goleador mexicano aseguró que periodistas, narradores y comentaristas omitieron relacionar el gol de Borja con el sello que marcó su carrera.

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El Clásico Nacional entre América y Chivas dejó una de esas imágenes capaces de permanecer durante mucho tiempo en la memoria de los aficionados: Miguel Borja apareció en el área y, con una espectacular chilena, consiguió una anotación que encendió la reacción azulcrema. El remate, además de convertirse en uno de los momentos más llamativos del partido, provocó una reacción inesperada de Hugo Sánchez.

El histórico delantero mexicano habló sobre el gol durante su participación en Fútbol Picante y puso el foco en un aspecto que, desde su perspectiva, pasó desapercibido después de la anotación. Para el exjugador de Pumas y Real Madrid, la chilena de Borja tenía una referencia evidente en el futbol mexicano, pero ningún periodista, narrador o comentarista la hizo durante la transmisión.

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Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América

“Desde que metió ese gol, periodistas, narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir: ´Nos hizo recordar a Hugo Sánchez, al estilo Hugo Sánchez´”, expresó.

El colombiano Miguel Borja celebra tras anotar uno de sus dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Hugo Sánchez considera que su legado quedó fuera de la conversación

Se cumplieron 35 años de la chilena de Hugo Sánchez con el Real Madrid (Twitter/ @RICARDOMURGUIA)

La molestia del exfutbolista no estuvo relacionada con la calidad de la anotación de Borja. Por el contrario, su reclamo se concentró en la ausencia de una referencia hacia una jugada que durante décadas estuvo estrechamente ligada a su nombre.

Sánchez explicó que en otros países existe una costumbre distinta cuando las nuevas generaciones repiten acciones que fueron características de determinadas figuras. Como ejemplo, mencionó el caso de Diego Armando Maradona en Argentina y el de Cristiano Ronaldo en Portugal.

Desde su punto de vista, México debería tener una reacción similar cuando un futbolista consigue una anotación que recuerda a uno de los recursos que marcaron su trayectoria.

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“Cuando hacen un gol así parecido a los míos, parece que les sale espuma de la boca o sangre al decir: ´Ah, mira, nos hizo recordar a Hugo Sánchez´. Y me da un poco de tristeza”, señaló.

La última vez que Hugo Sánchez habló de sus chilenas

El histórico delantero mexicano consideró que su nombre debió aparecer después del gol de Borja, debido a la importancia que tuvo la chilena en su carrera.

La reacción del exdelantero cobra mayor dimensión cuando se revisa la importancia que tuvieron los remates acrobáticos durante su carrera. Mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras mexicanas en Europa, Sánchez ya había mostrado esa capacidad con Pumas.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1979, cuando el entonces atacante universitario realizó una chilena frente al Atlante y superó al arquero Ricardo Antonio La Volpe. Aquella ejecución comenzó a alimentar la imagen de Sánchez como uno de los especialistas de este recurso.

Años después, ya como integrante del Real Madrid, protagonizó otra anotación que terminó convertida en una de las fotografías más reconocibles de su trayectoria.

El “Señor Gol” que quedó en la historia del Real Madrid

El exfutbolista mexicano lamentó que la anotación del delantero del América no fuera relacionada inmediatamente con los remates acrobáticos que marcaron su trayectoria.

El 10 de abril de 1988, Hugo Sánchez volvió a demostrar su capacidad para definir de manera acrobática durante un partido frente al Logroñés en el Santiago Bernabéu.

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El mexicano conectó una espectacular chilena que posteriormente recibió el nombre de “Señor Gol”. El término tiene además un detalle particular: el nombre del rival, “Logroñés”, puede leerse al revés como “Señor Gol”.

Aquella anotación terminó formando parte del legado que Sánchez construyó durante sus años en el futbol español, donde sus remates de chilena se transformaron en una de sus principales señas de identidad.

Borja vuelve a poner la chilena en el centro

Décadas después de aquellos momentos, Miguel Borja volvió a colocar la ejecución acrobática bajo los reflectores durante uno de los partidos más importantes del futbol mexicano.

Su gol frente a Chivas no solamente ayudó al América a reaccionar en el Clásico Nacional, sino que también abrió una discusión sobre la manera en que se reconoce a las figuras que dejaron una escuela detrás de determinadas jugadas.

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Miguel Borja impacta el balón de chilena para anotar uno de los dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Para Hugo Sánchez, la comparación era inevitable. El histórico delantero considera que cada vez que un futbolista mexicano o extranjero consigue una anotación similar a las que él popularizó durante su carrera debería existir una referencia a su legado.

Así, una chilena que nació como una acción espectacular dentro de un partido terminó provocando también un reclamo de uno de los máximos especialistas que ha tenido el futbol mexicano en este tipo de definiciones.