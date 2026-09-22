Hugo Sánchez explota porque no reconocen su legado tras la chilena de Miguel Borja ante Chivas: “Me da tristeza”

El Clásico Nacional entre América y Chivas dejó una de esas imágenes capaces de permanecer durante mucho tiempo en la memoria de los aficionados: Miguel Borja apareció en el área y, con una espectacular chilena, consiguió una anotación que encendió la reacción azulcrema. El remate, además de convertirse en uno de los momentos más llamativos del partido, provocó una reacción inesperada de Hugo Sánchez.
El histórico delantero mexicano habló sobre el gol durante su participación en Fútbol Picante y puso el foco en un aspecto que, desde su perspectiva, pasó desapercibido después de la anotación. Para el exjugador de Pumas y Real Madrid, la chilena de Borja tenía una referencia evidente en el futbol mexicano, pero ningún periodista, narrador o comentarista la hizo durante la transmisión.
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“Desde que metió ese gol, periodistas, narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir: ´Nos hizo recordar a Hugo Sánchez, al estilo Hugo Sánchez´”, expresó.
Hugo Sánchez considera que su legado quedó fuera de la conversación
La molestia del exfutbolista no estuvo relacionada con la calidad de la anotación de Borja. Por el contrario, su reclamo se concentró en la ausencia de una referencia hacia una jugada que durante décadas estuvo estrechamente ligada a su nombre.
Sánchez explicó que en otros países existe una costumbre distinta cuando las nuevas generaciones repiten acciones que fueron características de determinadas figuras. Como ejemplo, mencionó el caso de Diego Armando Maradona en Argentina y el de Cristiano Ronaldo en Portugal.
Desde su punto de vista, México debería tener una reacción similar cuando un futbolista consigue una anotación que recuerda a uno de los recursos que marcaron su trayectoria.
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“Cuando hacen un gol así parecido a los míos, parece que les sale espuma de la boca o sangre al decir: ´Ah, mira, nos hizo recordar a Hugo Sánchez´. Y me da un poco de tristeza”, señaló.
La última vez que Hugo Sánchez habló de sus chilenas
La reacción del exdelantero cobra mayor dimensión cuando se revisa la importancia que tuvieron los remates acrobáticos durante su carrera. Mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras mexicanas en Europa, Sánchez ya había mostrado esa capacidad con Pumas.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1979, cuando el entonces atacante universitario realizó una chilena frente al Atlante y superó al arquero Ricardo Antonio La Volpe. Aquella ejecución comenzó a alimentar la imagen de Sánchez como uno de los especialistas de este recurso.
Años después, ya como integrante del Real Madrid, protagonizó otra anotación que terminó convertida en una de las fotografías más reconocibles de su trayectoria.
El “Señor Gol” que quedó en la historia del Real Madrid
El 10 de abril de 1988, Hugo Sánchez volvió a demostrar su capacidad para definir de manera acrobática durante un partido frente al Logroñés en el Santiago Bernabéu.
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El mexicano conectó una espectacular chilena que posteriormente recibió el nombre de “Señor Gol”. El término tiene además un detalle particular: el nombre del rival, “Logroñés”, puede leerse al revés como “Señor Gol”.
Aquella anotación terminó formando parte del legado que Sánchez construyó durante sus años en el futbol español, donde sus remates de chilena se transformaron en una de sus principales señas de identidad.
Borja vuelve a poner la chilena en el centro
Décadas después de aquellos momentos, Miguel Borja volvió a colocar la ejecución acrobática bajo los reflectores durante uno de los partidos más importantes del futbol mexicano.
Su gol frente a Chivas no solamente ayudó al América a reaccionar en el Clásico Nacional, sino que también abrió una discusión sobre la manera en que se reconoce a las figuras que dejaron una escuela detrás de determinadas jugadas.
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Para Hugo Sánchez, la comparación era inevitable. El histórico delantero considera que cada vez que un futbolista mexicano o extranjero consigue una anotación similar a las que él popularizó durante su carrera debería existir una referencia a su legado.
Así, una chilena que nació como una acción espectacular dentro de un partido terminó provocando también un reclamo de uno de los máximos especialistas que ha tenido el futbol mexicano en este tipo de definiciones.
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