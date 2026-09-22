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¿Por qué Pablo Montero hace trotar a los caballos en La Granja VIP 2? Estos puntos favorecen su bienestar

Una rutina adecuada contribuye a conservar la condición física del animal y prevenir problemas de salud

Pablo Montero en La Granja VIP 2
Pablo Montero en La Granja VIP 2
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Desde que Pablo Montero ingresó a La Granja VIP 2, una de las actividades que ha realizado con los caballos es hacerlos trotar. La práctica ha llamado la atención por la interacción del cantante con los animales, pero también plantea una pregunta sobre el cuidado equino: ¿por qué el ejercicio puede ser bueno para los caballos?

El ejercicio es uno de los pilares fundamentales para mantener el bienestar de los caballos durante toda su vida. De acuerdo con información de Boehringer Ingelheim, estos animales viven, en promedio, entre 25 y 30 años, por lo que establecer prácticas adecuadas de cuidado resulta importante durante las distintas etapas de su vida.

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Hacer trotar a un caballo puede formar parte de una rutina de actividad física que debe acompañarse de otros cuidados necesarios para conservar su salud. La alimentación, la prevención de enfermedades, la atención dental y de las pezuñas, la higiene, la estimulación y la supervisión veterinaria también forman parte del bienestar equino. Además, la equitación implica actividad física para quien monta, con beneficios señalados por la American Heart Association relacionados con la salud cardiovascular, el fortalecimiento de los músculos centrales y el gasto de energía.

El ejercicio forma parte del cuidado integral del caballo

Un caballo castaño trota en un prado verde con niebla al fondo y árboles en la distancia bajo la luz del amanecer.
Un caballo pura sangre de pelaje castaño trota por una pradera verde durante las primeras horas de la mañana entre la niebla baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física debe entenderse como uno de los componentes del cuidado general de un caballo. Boehringer Ingelheim identifica la nutrición, el ejercicio y los cuidados preventivos como algunos de los pilares básicos para mantener su bienestar. Estos elementos deben acompañarse de atención dental y de las pezuñas, así como de buenas condiciones de higiene.

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Los cuidados preventivos incluyen la vacunación y el control de parásitos. También es necesario gestionar los riesgos para reducir la posibilidad de enfermedades o accidentes. Entre las medidas señaladas se encuentra mantener en cuarentena a los caballos recién llegados para prevenir enfermedades infecciosas y evitar su exposición a plantas venenosas.

El bienestar también contempla el enriquecimiento y la estimulación del animal. A estas prácticas se suman las revisiones periódicas con un veterinario especializado en equinos. Estos controles permiten detectar posibles problemas de manera oportuna y dar seguimiento a la salud del caballo durante las diferentes etapas de su vida.

Montar a caballo también implica actividad física

Un caballo marrón en primer plano sobre suelo seco, con otros caballos, un árbol y montañas al fondo
Un caballo mustang permanece de pie frente a su manada en un terreno árido con vegetación dispersa y montañas en el horizonte. (Magnific)

La equitación representa una forma de ejercicio para las personas. De acuerdo con la American Heart Association, un estudio encargado por la Sociedad Británica de Equitación encontró que montar a caballo puede considerarse una actividad cardiovascular. Incluso 30 minutos de equitación pueden representar ejercicio de intensidad moderada.

El movimiento durante la monta también requiere trabajo muscular. Mantenerse erguido y ejercer presión con las piernas contra el cuerpo del caballo activa los músculos centrales, que participan en el equilibrio y la postura. La actividad, por tanto, requiere coordinación y control del cuerpo durante el recorrido.

El gasto energético también puede aumentar según la intensidad de la sesión. La información citada por señala que montar durante 45 minutos combinando paso, trote y galope puede quemar hasta 200 calorías. Otras tareas relacionadas con el cuidado del caballo, como colocar y retirar la silla, transportar heno y agua o cepillarlo, también requieren esfuerzo físico.

Una actividad que combina ejercicio y conexión con el entorno

Varios caballos marrones avanzan sobre un suelo seco y levantan polvo bajo una luz dorada con colinas al fondo
Una manada de caballos mustangs trota a través de un terreno árido mientras levanta una nube de polvo al atardecer. (Magnific)

Durante una sesión de equitación, la persona debe tomar decisiones de manera constante. Entre ellas están determinar cuándo acelerar o reducir la velocidad, qué caminos evitar y cuándo tanto el jinete como el caballo necesitan un descanso. Estas acciones forman parte de la interacción necesaria para realizar la actividad.

La equitación también puede desarrollarse al aire libre, en contacto con el animal y el entorno. Según la información proporcionada por la American Heart Association, el movimiento natural del caballo puede resultar tranquilizador. La actividad permite que el jinete y el animal mantengan una relación de movimiento coordinado durante el recorrido.

Trotar, por sí mismo, no sustituye los demás cuidados que necesita un caballo. Para favorecer su bienestar, el ejercicio debe formar parte de un manejo integral que incluya alimentación adecuada, prevención de enfermedades, atención dental y de las pezuñas, higiene, estimulación y controles veterinarios. Con estos elementos, la actividad física se integra a una rutina orientada a conservar la salud del animal durante toda su vida.

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