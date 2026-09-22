México

Registro Beca Gertrudis Bocanegra 2026: quién puede participar, requisitos y fecha límite para la inscripción

El periodo de inscripción estará disponible del 21 al 30 de septiembre en cinco estados de la República Mexicana

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Foto: Gobierno de México)
La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Foto: Gobierno de México)
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El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios de cinco estados se llevará a cabo del 21 al 30 de septiembre. El programa entrega 1,900 pesos bimestrales para cubrir traslados y está dirigido a jóvenes de hasta 29 años inscritos en instituciones públicas de educación superior.

Cabe destacar que el trámite se realiza en el portal oficial becagertrudisbocanegra.gob.mx y requiere iniciar sesión con Llave MX.

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La convocatoria forma parte de la estrategia de Becas Bienestar enfocada en alumnos de nivel superior. El recurso se deposita el apoyo de forma directa mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios de cinco estados se llevará a cabo del 21 al 30 de septiembre (X@BecasBenito)
El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios de cinco estados se llevará a cabo del 21 al 30 de septiembre (X@BecasBenito)

La beca está dirigida a universitarios de Campeche, Chiapas, Michoacán, Sonora y Zacatecas

Pueden solicitar el apoyo quienes estudien en una universidad pública de Campeche, Chiapas, Michoacán, Sonora o Zacatecas. La beca busca atender los gastos de transporte de estudiantes que deben trasladarse para asistir a clases.

La persona solicitante debe estar inscrita en una institución pública de educación superior ubicada en alguna de las cinco entidades contempladas en esta etapa del programa.

Pueden solicitar el apoyo quienes estudien en una universidad pública de Campeche, Chiapas, Michoacán, Sonora o Zacatecas (X@apoyosbienestar)
Pueden solicitar el apoyo quienes estudien en una universidad pública de Campeche, Chiapas, Michoacán, Sonora o Zacatecas (X@apoyosbienestar)

El apoyo se denomina Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra. Su objetivo es que los gastos de traslado no representen un impedimento para que los estudiantes mantengan su formación universitaria.

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Llave MX, CURP y comprobante de domicilio forman parte del registro

El primer paso consiste en entrar al sitio becagertrudisbocanegra.gob.mx. La plataforma solicita acceso con Llave MX, la cuenta de identidad digital usada para realizar trámites y servicios del Gobierno de México.

Quienes no cuenten con Llave MX deben crear una cuenta antes de continuar con la solicitud. La convocatoria recomienda preparar los documentos y datos requeridos para evitar contratiempos durante el proceso.

Entre los requisitos señalados, está la CURP certificada de la persona aspirante. También se debe proporcionar la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, de la universidad donde estudia.

La CCT identifica al plantel dentro del sistema educativo. Los alumnos pueden consultarla con las autoridades de su institución si no cuentan con ese dato al momento de hacer el trámite.

Beca Gertrudis Bocanegra
(Becas Benito Juárez)

El registro también pide un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses. La documentación debe corresponder a información vigente, pues los datos ingresados pasarán por una etapa posterior de validación.

La página oficial contempla rutas específicas para solicitantes mayores y menores de edad. Los estudiantes deben elegir el apartado que corresponda a su condición y completar los campos que muestre la plataforma.

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El comprobante de registro debe conservarse después de enviar la solicitud

Al terminar el trámite, la persona solicitante debe descargar y guardar el comprobante de registro. Ese documento acredita que la información fue enviada a la plataforma, aunque no equivale a la incorporación automática al programa.

La solicitud pasa a una fase de revisión y validación. La autoridad verificará los datos personales, la inscripción escolar y los documentos presentados antes de continuar con el proceso de selección.

La Beca Gertrudis Bocanegra surgió en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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