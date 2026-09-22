México

“Aquí no se menciona”: Adal Ramones frena a Julio Camejo tras exponer que Rafa Mercadante dijo haber visto desnuda a Galilea Montijo

Una estrategia fallida dentro del reality terminó en reclamos de traición y estrictas advertencias por parte del conductor

Galilea Montijo
Galilea Montijo
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Julio Camejo y Rafa Mercadante volvieron a protagonizar un tenso intercambio en La Granja VIP 2, esta vez frente a Adal Ramones. La conversación retomó el conflicto surgido durante la gala de eliminación, cuando ambos discutieron por una supuesta alianza entre los actores y por comentarios atribuidos a Mercadante sobre algunas mujeres.

En medio de la confrontación apareció nuevamente el nombre de Galilea Montijo, quien actualmente conduce La Casa de los Famosos México, el reality de Televisa que compite en el mismo terreno de entretenimiento con La Granja VIP 2.

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Camejo explicó que no estaba dispuesto a respaldar a Mercadante por la manera en que, según su postura, habría hablado de las mujeres. “Yo no me puedo subir al barco de una persona que hable por la espalda de las mujeres”, afirmó, antes de que Ramones interviniera para pedirle que no involucrara a terceras personas.

¿Por qué volvieron a enfrentarse Julio Camejo y Rafa Mercadante?

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El origen de la disputa se remonta a la segunda noche de eliminación de La Granja VIP 2. Mercadante sostuvo que Camejo le había propuesto una alianza entre los participantes del medio actoral para mantenerse unidos frente a los influencers. “Somos actores, tenemos que cubrirnos los actores”, recordó Rafa sobre aquella conversación.

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Camejo reconoció que sí había hablado con Mercadante sobre una posible alianza, pero explicó que posteriormente decidió no participar. Su argumento estuvo relacionado con la manera en que, según él, Rafa se habría referido a algunas mujeres dentro y fuera del reality.

Durante el nuevo intercambio, Rafa defendió su versión: “No fue falso. En ningún momento le falté al respeto, en ningún momento me dirigí a él con groserías, en ningún momento lo he insultado. Él sí lo hizo”. Después de escuchar su postura, Adal Ramones preguntó a Julio: “¿Tienes algo que responderle?”. La respuesta fue contundente: “Por supuesto”.

¿Qué dijo Julio Camejo sobre Galilea Montijo?

Julio Camejo, primer capataz de la segunda temporada. (La Granja VIP 2026)
Julio Camejo, primer capataz de la segunda temporada. (La Granja VIP 2026)

Camejo sostuvo que no podía respaldar a una persona que, según su percepción, “se regocija hablando del cuerpo” de las mujeres y atribuye profesiones basándose en su apariencia. En ese momento volvió a aparecer el nombre de Galilea Montijo dentro de la conversación.

El tema ya había surgido durante el enfrentamiento anterior. Camejo había reclamado a Mercadante por un comentario relacionado con la conductora y había defendido su postura sobre la forma en que los hombres deben referirse a las mujeres. Rafa, por su parte, negó inicialmente haber pronunciado la frase señalada y posteriormente reconoció haber realizado el comentario, aunque aclaró: “Sí, pero yo no me estaba burlando de eso”.

Cuando Camejo volvió a mencionar a Montijo frente a Ramones, el conductor intervino: “Advertí, Julio, advertí que la conversación era de ustedes dos”. El actor respondió: “Por eso”, pero Ramones fue más específico: “No tienes por qué mencionarla”. Luego explicó que la discusión debía mantenerse entre los dos participantes.

¿Qué le dijo Adal Ramones a Julio Camejo?

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

Ramones aclaró que no estaba hablando de otro programa y pidió que la conversación se concentrara exclusivamente en las diferencias entre Camejo y Mercadante. “Estoy hablando de que ustedes tienen que decirse lo que opinan uno al otro sin mencionar a una persona tercera”, señaló.

Camejo aceptó la indicación y respondió: “Entendí, entendí, perdón, perdón, no había entendido”. Sin embargo, poco después volvió a referirse a la misma persona, lo que provocó una segunda advertencia del conductor: “Cuidado, así te lo digo nada más. Aquí no se menciona. Ya, cerremos esto”.

La discusión finalmente cambió de rumbo. Antes de hacerlo, Camejo compartió una enseñanza que atribuyó a su padre: “La dignidad de la mujer depende del silencio de un hombre”. También recordó otra frase familiar: “Nunca hagas ni digas algo de ninguna mujer, porque esa mujer puede ser tu madre”. Ramones agradeció su participación y concluyó: “Y ahora voy a cambiar drásticamente el tema”.

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