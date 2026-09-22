No hay impunidad en huachicol ni en accidentes de Tren Maya e Interoceánico, afirma Sheinbaum: “En todos los casos hay investigaciones”

Claudia Sheinbaum. (Foto: Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que para todos los casos de huachicol fiscal, así como los incidentes en diversos transportes públicos existen investigaciones y “no hay impunidad” para ninguna de las personas involucradas en estos delitos.

Durante la mañanera del pueblo de este 22 de septiembre en Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno de México, Raquel Buenrostro Sánchez dio a conocer que cuando la ciudadanía realiza un reporte a un servidor público se atiende casi inmediatamente:

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“Lo que hay son las denuncias que tiene Pemex directamente con la Fiscalía General de la República, que son de carácter penal. A nosotros nos los mandan cuando quieren que procedemos administrativamente. Muchas veces por eficiencia administrativa”, señaló.

Casos de huachicol fiscal en Pemex

En el caso de Pemex, la autoridad aclaró que la empresa cuenta con una normatividad propia, la cual es regulada por su Consejo de Administración. La participación de las instancias fiscalizadoras ocurre cuando existen servidores públicos presuntamente involucrados en alguna irregularidad y reciben información de las áreas de auditoría de la petrolera sobre posibles responsables.

Entre los casos identificados se encuentran tres funcionarios vinculados con derrames, a quienes ya se les aplicaron medidas cautelares y fueron separados de sus cargos. “Sí tenemos casos abiertos”, señaló la autoridad, al explicar que la información remitida por las áreas de Petróleos Mexicanos da paso a carpetas de investigación que continúan conforme avanzan las indagatorias.

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Una infografía de Infobae detalla las investigaciones abiertas sobre Pemex, la Línea 12 del Metro y el Tren Interoceánico en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aduanas y el SAT, también realizaron diversas investigaciones en curso, haciendo revisiones que forman parte tanto del programa anual de fiscalización como de los señalamientos que reciben las autoridades. En el SAT, por ejemplo, se indagan casos relacionados con empresas privadas que prestan servicios al organismo y que habrían autorizado la emisión de facturas a compañías previamente identificadas como factureras; ante ello, se retiran las autorizaciones correspondientes y se inicia el procedimiento de investigación.

Línea 12, Interoceánico y Tren Maya: estos son los casos que siguen bajo investigación

En el caso de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México se estableció un acuerdo reparatorio, mediante el cual las víctimas y familiares recibieron una compensación conforme a lo determinado por la Fiscalía de Justicia capitalina, el Gobierno de México y la empresa constructora, a partir de la decisión de los propios afectados.

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Además, todavía existen carpetas de investigación contra exservidores públicos relacionadas con el caso, por lo que los procedimientos continúan ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, incluidos los recursos legales que correspondan. Por otra parte, la empresa decidió reconstruir la Línea 12 bajo un esquema de seguridad distinto al que tenía anteriormente, mientras el gobierno intervino para atender algunos problemas operativos.

En cuanto al Tren Interoceánico, se informó que hay personas detenidas debido a que el accidente estuvo relacionado con una velocidad superior a la permitida. En esate caso las investigaciones corresponden a posibles faltas administrativas, como errores humanos durante la operación de cambios en las vías. “Todos los casos hay sanciones, en todos. No hay ninguna impunidad en ninguno de los casos”, sostuvo la jefa de Estafo, al señalar que las responsabilidades pueden derivar en procedimientos administrativos o penales.

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