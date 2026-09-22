Entre paquetes de droga y toneladas de tabaco clandestino, autoridades localizan cartuchos para armas en la CDMX

Cigarros y droga fueron incautados en seis inmuebles en la Ciudad de México junto a diversas dosis de drogas y cartuchos de armas de fuego Foto: FGR

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Diversas dosis de droga y cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego fueron incautados junto a 13 toneladas (13 mil kilogramos) de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución en la Ciudad de México informaron las autoridades.

Este resultado fue gracias al operativo realizado por trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles.

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Mediante labores de investigación de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar los datos de prueba suficientes, con los cuales un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros, además de diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Los cateos fueron realizados en seis inmuebles de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc Foto: FGR

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

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Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de mantener la coordinación para combatir la comercialización y distribución de mercancía ilegal que representa un riesgo para la salud de la población además de atacar a las bandas delincunciales.

Los inmuebles donde se realizaron los decomisos están ubicados en las zonas comerciales más importantes de la Ciudad de México Foto: FGR

Decomisaron más de 5 mil cigarros en el AICM

El pasado 2 de septiembre Acciones de inspección y vigilancia en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró precautoriamente 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso total de 9 mil 160 kilos, durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur.

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Esta mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, el decomiso quedó bajo resguardo mientras la autoridad aduanera determinaba su situación jurídica y la legalidad de su importación.

El volumen total del aseguramiento alcanzó 9 mil 160 kilos, equivalentes a más de nueve toneladas de productos de tabaco. En conjunto, los dos cargamentos sumaron 271 mil 920 cajetillas distribuidas en 454 cajas y 29 pallets.

Nueve toneladas de cigarros fueron decomisadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provenientes de Singapur Foto: Gabinete de Seguridad

Las autoridades detectaron inconsistencias entre lo declarado en la guía aérea y el contenido real de los embarques. Para ello aplicaron inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, tecnología de inspección no intrusiva con equipos de Rayos X e inspección física.

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Inacutaron toneladas de cigarros provenientes de Tailandia

El pasado 13 de agosto Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

(Cortesía)

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

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De Corea a CDMX: aseguran más de 1 millón de cigarrillos apócrifos en el AICM

También el 3 de junio un cargamento de más de un millón de cigarrillos presuntamente apócrifos fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

(Crédito: Hacienda, Aduanas)

La mercancía salió de Corea y tenía como destino la capital del país. Los uniformados revisaron el cargamento debido a que estaba etiquetado como “mercancía diversa”. Lo anterior derivó en el hallazgo de inconsistencias entre los documentos y los objetos presentados.

Como resultado de la revisión los agentes encontraron 60 mil cajetillas de cigarrillos, lo que equivale a 1 millón 200 mil unidades, las cuales estaba en 50 cajas que dieron un peso mayor a 1.6 toneladas.

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