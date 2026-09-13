México

Qué incluir en el desayuno para tener una microbiota sana y prevenir la inflamación del colon, según especialistas

Una dieta rica en estos alimentos es una defensa clave para reducir el riesgo de cáncer de colon, según expertos de Harvard y la Clínica Cleveland

Ilustración de una persona de pie que se sujeta el abdomen con ambas manos. El sistema digestivo, estómago e intestinos, se muestra visible con una luz amarilla.
La inflamación crónica en el colon es uno de los factores que puede derivar en cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Avena, frijoles, frutas con cáscara y vegetales fermentables son los alimentos que especialistas de Harvard y la Clínica Cleveland recomiendan incluir en el desayuno para mantener sana la microbiota y evitar la inflamación del colon.

La nutrióloga Teresa Fung, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, explica que la fibra de estos alimentos alimenta a las bacterias intestinales, que la fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta.

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Ese proceso ocurre cada vez que una persona desayuna alimentos con fibra natural, y su efecto es directo: reduce el pH del colon y crea un ambiente hostil para microorganismos dañinos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fibra natural cumple un papel central en la salud intestinal, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la fibra del desayuno alimenta a las bacterias buenas del intestino

Fung señala que las bacterias beneficiosas del intestino dependen de un alimento específico: la fibra.

“Cuando la fibra entra a tu sistema digestivo, las enzimas de la microbiota ayudan a descomponerla, produciendo sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta”, explica la especialista, citada por Harvard Health.

Silueta frontal de un torso humano con abdomen iluminado, mostrando una colorida microbiota intestinal y un halo de luz que sugiere protección.
El consumo regular de fibra fortalece las paredes del colon con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consideran que tener más de estos ácidos grasos cambia el pH dentro del colon, volviéndolo menos adecuado para ciertos tipos de microorganismos dañinos.

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Fung recomienda frijoles y granos enteros como fuentes prebióticas, además de ajo, plátano, cebolla, espárragos y algas.

La misma fuente aconseja incorporar alimentos probióticos de forma regular, no ocasional. Un batido de yogur en el desayuno o alimentos fermentados en las comidas del día son parte de esa recomendación constante.

Vista superior de una mesa de madera con numerosos cuencos y platos llenos de alimentos ricos en fibra, como legumbres, cereales, frutas, verduras y semillas.
El pH del colon cambia quando el cuerpo procesa fibra de alimentos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Alok Khorana, oncólogo de la Clínica Cleveland especializado en cáncer colorrectal, tumores gastrointestinales y trombosis, conecta el consumo de fibra con la prevención de esta enfermedad a través del control de la inflamación.

La fibra “alimenta a las bacterias intestinales saludables”, lo que ayuda a mantener el equilibrio digestivo y puede reducir la inflamación en el colon, señala el especialista.

La microbiota ayuda a digerir alimentos que el cuerpo no puede procesar por sí solo. (YouTube/@FacultaddeMedicinaUNAMOficial)

Esa inflamación crónica, precisa Khorana, es uno de los factores que contribuyen al desarrollo de cáncer colorrectal.

La recomendación del oncólogo es concreta: frijoles y lentejas, avena y cebada, manzanas y moras, brócoli y alcachofas, además de nueces y semillas.

Khorana insiste en que estos beneficios no son inmediatos. “Estos beneficios no ocurren de la noche a la mañana, pero con el tiempo, una dieta rica en fibra apoya la salud de tu colon y promueve sistemas más saludables en todo el cuerpo”, precisa el oncólogo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cáncer de colon puede prevenirse, en parte, con hábitos alimenticios sostenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra también fortalece las paredes del colon

La nutrióloga Kate Zeratsky, de la Clínica Mayo, sostiene que comer una dieta nutritiva y alta en fibra “no solo mantiene fuertes las paredes de tu colon, también puede prevenir hemorroides o bolsas en el colon”. También, agrega, “puede prevenir pólipos de colon y, potencialmente, cáncer”.

La Clínica Mayo recomienda un consumo diario de entre 25 y 38 gramos de fibra, según edad y sexo.

Ilustración médica 3D de un abdomen humano abierto mostrando órganos internos. Se observa un colon severamente dilatado que llena el centro de la cavidad.
Una dieta pobre en fibra se asocia con mayor riesgo de enfermedades del colon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advierte que el aumento debe ser gradual, porque introducir demasiada fibra de golpe puede causar gases, distensión y cólicos mientras la microbiota se adapta.

La OMS fija en 25 gramos el mínimo diario de fibra natural

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que toda persona mayor de 10 años consuma al menos 25 gramos de fibra dietética proveniente de alimentos naturales.

La misma ficha oficial señala que las fuentes deben ser granos enteros como maíz sin procesar, mijo, avena, trigo y arroz integral, junto con verduras, frutas y legumbres.

Mesa de madera con un desayuno variado: yogur con frutos rojos y semillas, tostadas de aguacate, huevos revueltos con verduras, frutas, cereales, legumbres y un letrero.
Comer granos enteros y frutas con cáscara es fuente de fibra natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomienda el IMSS para un desayuno mexicano rico en fibra

El IMSS, alineado con la guía oficial del Plato del Bien Comer, recomienda cereales integrales como avena, amaranto, tortilla de maíz y arroz integral, las mismas fuentes de fibra que documentan Harvard y la Clínica Cleveland.

Una mujer de cabello oscuro remueve una olla de frijoles con una cuchara en una estufa. Se observan cebollas, ajos, cilantro y ollas de cobre colgando.
Los frijoles son recomendados por especialistas por su alto contenido en fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto, en sus recientes campañas de salud de 2026, agregó que tomar agua al despertar reactiva el tránsito intestinal y contribuye a restablecer el equilibrio del microbioma antes de que el sistema digestivo reciba los primeros alimentos del día.

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