Diputada de Sinaloa se retracta por negar feminicidios en Escuinapa y atribuir asesinatos a nexos con el narco: “Asumo mi responsabilidad”

Foto: Facebook / Rosario Sarabia

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Morena Rosario Sarabia Soto, diputada local de Morena, se retractó de sus declaraciones sobre los feminicidios ocurridos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de haber sostenido que los asesinatos de mujeres registrados en la zona no correspondían a ese delito, sino que estarían vinculados a la delincuencia organizada.

Su disculpa llegó tres días después de que sostuviera, a través de redes sociales, una conversación con ciudadanos que la cuestionaron sobre los 16 feminicidios registrados en el municipio, así como de acusar un contexto de impunidad.

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En ese intercambio, la legisladora dijo que los asesinatos de mujeres no se dieron por razón de género, sino por circunstancias particulares vinculadas a que las víctimas formaban parte de grupos delincuenciales y atribuyó esa información a declaraciones previas de la titular de la Fiscalía General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Al respecto, Sarabia explicó que su comentario no se realizó a través de un comunicado oficial ni en una declaración ante medios de comunicación, sino que surgió en una conversación informal en redes sociales.

Una mujer con mascarilla morada sostiene un cartel con el mensaje 'Ya no más feminicidios' durante una manifestación junto a otras personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, señaló que solo se difundió un fragmento de su respuesta, con lo que se “omitió parte importante para el contexto. Ante esto, dijo reconocer la forma en que se expresó al generalizar los casos.

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“Reconozco que la forma en que expresé esa referencia pudo prestarse a una generalización que no me corresponde hacer. Corresponde exclusivamente a las autoridades investigadoras esclarecer cada caso y determinar sus circunstancias”, expresó en un comunicado.

Ofrece disculpa y lamenta que sus palabras “hayan podido lastimar”

Sarabia ofreció “una disculpa sincera al pueblo sinaloense, a la ciudadanía de Escuinapa, especialmente, a la familia de las víctimas”, y aclaró que en ningún momento buscó señalar a una persona en particular ni minimizar una pérdida o juzgar a una víctima.

Ante los hechos, dijo asumir la responsabilidad por el efecto que provocaron sus palabras y lamentó que sus palabras “hayan podido lastimar, generar indignación o interpretarse como una forma de revictimización o minimización”.

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Foto: Facebook / Rosario Sarabia

La diputada sinaloense también sostuvo que, como mujer y representante popular, tiene claro que los temas de violencia contra las mujeres deben abordarse “con sensibilidad, respeto y responsabilidad”, y admitió que, como cualquier persona, puede equivocarse al expresar una idea.

En el mismo documento, Sarabia se presentó como impulsora de distintas iniciativas que integran la denominada “agenda púrpura”, enfocada en el fortalecimiento de la protección de los derechos de las mujeres. Mencionó reformas al tipo penal de feminicidio, la prevención de la violencia de género, la violencia vicaria y el acceso a la justicia para las víctimas.

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La diputada afirmó haber construido su trayectoria “desde la lucha social y desde el contacto directo con la gente” y aseguró que continuará trabajando por la igualdad y los derechos de las mujeres sinaloenses.

La crisis de violencia en Sinaloa también alcanza a las mujeres: el estado va por los 100 feminicidios

Cerca de 20 mil elementos de seguridad se encuentran en Sinaloa para contener la violencia del Cártel de Sinaloa. Foto: SSPC

Las declaraciones de la diputada Rosario Sarabia se realizaron en un contexto en el que Sinaloa se acerca a las 100 mujeres asesinadas durante 2026, en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el estado desde septiembre de 2024 a causa de la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), señaló que los casi 100 casos de mujeres asesinadas se dan en un contexto persistente de un alto porcentaje de impunidad.

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“Es una cifra que nos sorprende tristemente porque es uno de los saldos más trágicos, más dolorosos de esta crisis de seguridad”, expresó en días pasados para Noroeste.

Calderón también indicó que, más allá de la clasificación jurídica de cada caso como feminicidio u homicidio, el punto de partida es que se trata de mujeres asesinadas.

Además, explicó que han visto buena voluntad por parte de las autoridades para esclarecer los hechos; sin embargo, “hay muy pocos avances en lo práctico.