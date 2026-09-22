México

Capturan al exnovio de la economista María Cristina Muñoz por su feminicidio en Veracruz

La Fiscalía de Veracruz informó que Jorge ‘N’ fue imputado por el feminicidio de la economista, quien fue localizada sin vida el pasado 8 de septiembre

La Fiscalía de Veracruz informó que médicos forenses determinaron que María Cristina murió por asfixia. (X @platafdo)
La Fiscalía de Veracruz informó que médicos forenses determinaron que María Cristina murió por asfixia. (X @platafdo)
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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención e imputación de Jorge “N”, exnovio de la economista María Cristina Muñoz Loya, por el delito de feminicidio, luego de que los estudios forenses determinaran que la mujer murió a causa de asfixia.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz, un juez determinó imponer al acusado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven.

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La detención ocurrió después de que las autoridades determinaran que María Cristina fue víctima de una muerte violenta.

María Cristina murió por asfixia, determinan forenses

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, María Cristina Muñoz fue localizada sin vida el pasado 8 de septiembre en una vivienda relacionada con Jorge “N”, en el puerto de Veracruz.

Tras el hallazgo, fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la avenida Díaz Mirón, donde personal médico determinó que había llegado sin signos vitales.

Jorge “N” fue detenido e imputado por el feminicidio de la economista María Cristina Muñoz Loya en Veracruz. (X @MarioBeteta)
Jorge “N” fue detenido e imputado por el feminicidio de la economista María Cristina Muñoz Loya en Veracruz. (X @MarioBeteta)

La investigación continuó con los estudios correspondientes para establecer las causas de la muerte. Los resultados emitidos por médicos forenses determinaron que María Cristina falleció como consecuencia de una asfixia.

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Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Jorge “N” por el delito de feminicidio.

El señalado acudió este lunes a la audiencia inicial en la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Ortiz Rubio del puerto de Veracruz, donde un juez resolvió imponerle prisión preventiva justificada.

La medida permanecerá vigente mientras avanzan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal correspondiente.

La Ciudad Judicial se encuentra a pocos metros del departamento ubicado en la calle Alvarado, en su cruce con Jiménez Sur, inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos investigados por las autoridades.

El acusado acudió a la audiencia inicial en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz. (X @MarioBeteta)
El acusado acudió a la audiencia inicial en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz. (X @MarioBeteta)

María Cristina era economista y egresada de la Universidad Cristóbal Colón, institución educativa del puerto de Veracruz.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

Colectiva convoca a protesta por justicia para María Cristina

Tras la detención de Jorge “N”, la colectiva feminista Brujas del Mar convocó a una movilización para exigir justicia por el caso de María Cristina.

La organización llamó a solidarizarse con la víctima y su familia este jueves 24 de septiembre a las 17:30 horas.

A través de su convocatoria, la colectiva señaló que la movilización tiene como propósito acompañar a los familiares de María Cristina y exigir que el caso se conduzca con apego a la ley, la verdad y la justicia.

La colectiva Brujas del Mar convocó a una movilización para exigir justicia por María Cristina Muñoz. (X @azucenau)
La colectiva Brujas del Mar convocó a una movilización para exigir justicia por María Cristina Muñoz. (X @azucenau)

El llamado ocurre mientras el acusado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y la Fiscalía de Veracruz continúa con las diligencias para integrar la investigación.

El caso de María Cristina se suma a las investigaciones por muertes violentas de mujeres en la entidad, aunque corresponderá a las autoridades judiciales determinar, conforme avance el procedimiento, la responsabilidad penal de Jorge “N”.

Por ahora, el acusado permanece privado de la libertad como resultado de la medida cautelar dictada durante la audiencia inicial, mientras continúa el proceso por el delito de feminicidio.

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