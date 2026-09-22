México

Fátima Bosch denuncia ante FGR al tailandés Nawat Itsaragrisil: podría tener derecho a acompañamiento policial y más

La denuncia de la Miss Universo 2025 sería por posibles actos de violencia, discriminación, intimidación y agresiones en entornos digitales

Fátima Bosch denuncia ante FGR al tailandés Nawat Itsaragrisil: podría tener derecho a acompañamiento policial y más (RS)
Fátima Bosch denuncia ante FGR al tailandés Nawat Itsaragrisil: podría tener derecho a acompañamiento policial y más (RS)
Guardar

Fátima Bosch presentó una denuncia ante la FGR contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil por hechos que podrían tener relevancia penal relacionados con violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.

La indagatoria quedó registrada en septiembre de 2026 y, de acuerdo con la información en algunos medios de comuniación, la Fiscalía dicta medidas de protección para resguardar la integridad y seguridad de la mexicana mientras continúan las investigaciones.

PUBLICIDAD

La carpeta de investigación tiene el número FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026 y queda radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

La determinación sobre las medidas de protección se habría emitido el 4 de septiembre de 2026. Su alcance específico no ha sido confirmado públicamente por la Fiscalía General de la República.

Infobae México consultó a la FGR para conocer si la información difundida en diversos medios sobre la denuncia y las medidas de protección es auténtica. Hasta el momento de la publicación, la institución no ha emitido una respuesta.

PUBLICIDAD

La FGR investiga la denuncia contra Nawat Itsaragrisil

Dos imágenes en paralelo con el retrato de Fátima Bosch a la izquierda y el de Nawat Itsaragrisil a la derecha
La FGR investiga la denuncia contra Nawat Itsaragrisil (Instagram: Fátima Bosch / Nawat Itsaragrisil)

La aún reina de Miss Universo denuncia hechos que incluirían posibles actos de violencia, discriminación, intimidación y agresiones en entornos digitales. La investigación queda bajo la competencia de una fiscalía federal especializada en delitos y violencias que afectan a mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad.

La presentación de una denuncia no implica, por sí sola, una resolución sobre responsabilidad penal. La FGR debe recabar elementos, definir las líneas de investigación y determinar si existen conductas que puedan constituir delitos.

El nombre de Nawat Itsaragrisil aparece en la carpeta como la persona denunciada, de acuerdo con la información proporcionada. Hasta ahora no se ha dado a conocer una postura pública suya sobre la acusación presentada por Bosch ante autoridades mexicanas.

La vía federal también abre la posibilidad de que las autoridades soliciten información a plataformas digitales, empresas de telecomunicaciones u otras instancias, si consideran que existen elementos vinculados con presunta violencia digital o comunicaciones intimidatorias.

Las medidas de protección pueden incluir acompañamiento policial

Las medidas de protección son acciones urgentes que las autoridades pueden dictar para reducir un riesgo contra la víctima durante el desarrollo de una investigación. No constituyen una sentencia ni anticipan el resultado del procedimiento penal.

Entre las medidas que pueden aplicarse está la prohibición de acercamiento. Esta restricción puede impedir que la persona señalada se aproxime a la denunciante, a su domicilio, lugar de trabajo, sitio de estudio o espacios que frecuente.

También puede dictarse una prohibición de comunicación. Bajo esta medida, el presunto agresor no debe contactar a la víctima por llamadas, mensajes, correos electrónicos, redes sociales u otros medios digitales.

Mr. Nawat – Nawat Itsaragrisil - Luciana Fuster – Miss Universo 2025 – Perú – entretenimiento – 5 noviembre
Las medidas de protección pueden incluir acompañamiento policial (Instagram:nawat.tv)

En casos donde las personas comparten una vivienda o un entorno inmediato, la autoridad puede ordenar la separación del presunto agresor. La medida busca evitar encuentros que puedan generar nuevos actos de violencia o intimidación.

La protección puede abarcar vigilancia y acompañamiento policial. Esto incluye resguardo en el domicilio o mecanismos de auxilio inmediato si la autoridad identifica un riesgo inminente para la integridad de la persona denunciante.

La eventual aplicación de estas medidas para Fátima Bosch depende de lo que establezca el acuerdo emitido por la FGR. La información disponible señala que la Fiscalía determinó otorgar protección, pero no detalla cuáles mecanismos se activaron ni su duración.

La denuncia contempla posibles actos de violencia digital

La denuncia también refiere posibles hechos de violencia digital. En México, este tipo de agresiones puede incluir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, amenazas, hostigamiento, fotomontajes o publicaciones que afecten la dignidad de una persona.

Cuando una investigación contiene este componente, las autoridades pueden solicitar el bloqueo o retiro de imágenes, videos, audios, enlaces y publicaciones que sean materia de la denuncia. Estas órdenes pueden dirigirse a redes sociales, páginas web o empresas proveedoras de servicios de internet.

La intervención también puede buscar que se interrumpa la replicación del material. El objetivo es evitar que contenido presuntamente lesivo permanezca disponible o continúe circulando mientras se analiza el caso.

Otro recurso es la preservación de evidencia técnica. Las plataformas o servicios digitales pueden recibir requerimientos para conservar direcciones IP, datos de cuentas, registros de actividad y otros elementos que permitan identificar el origen o la ruta de una publicación.

Estas acciones se relacionan con las reformas conocidas como Ley Olimpia, que impulsan el reconocimiento y la sanción de agresiones cometidas mediante tecnologías digitales. La determinación de una medida concreta corresponde a las autoridades que conocen de la denuncia.

La atención debe evitar la revictimización de Fátima Bosch

El acompañamiento institucional puede incluir asesoría jurídica y atención psicológica especializada. Estos mecanismos buscan que la persona denunciante conozca sus derechos y reciba apoyo durante las etapas de la investigación.

La atención debe evitar la revictimización de Fátima Bosch (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional.)
La atención debe evitar la revictimización de Fátima Bosch (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional.)

Los protocolos de atención para casos de hostigamiento, acoso y violencia establecen el principio de no revictimización. Esto implica evitar que la denunciante repita de forma innecesaria su declaración o sea responsabilizada por los hechos que reporta.

La investigación con número 0000549/2026 permanece en curso ante la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

La FGR no ha respondido aún a la consulta de Infobae México sobre la autenticidad de la información difundida acerca de la denuncia y las medidas de protección.

Temas Relacionados

Fátima BoschNawat ItsaragrisilFGRMedidas De ProteccionMiss Universomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 22 de septiembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 22 de septiembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

¿Limón o Cebolla? El truco más efectivo para eliminar el óxido de manera fácil y rápida

Las pruebas comparativas atribuyen al ácido cítrico una acción más rápida y constante en manchas recientes, mientras el bulbo muestra resultados irregulares al frotarse sobre cuchillos y utensilios de cocina

¿Limón o Cebolla? El truco más efectivo para eliminar el óxido de manera fácil y rápida

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre? Líneas 1, 3 y 7 con retrasos de más de 15 minutos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre? Líneas 1, 3 y 7 con retrasos de más de 15 minutos

¿Por qué Pablo Montero hace trotar a los caballos en La Granja VIP 2? Estos puntos favorecen su bienestar

Una rutina adecuada contribuye a conservar la condición física del animal y prevenir problemas de salud

¿Por qué Pablo Montero hace trotar a los caballos en La Granja VIP 2? Estos puntos favorecen su bienestar

Huracán Polo: qué hacer en caso de emergencia, qué tener preparado y cómo ubicar tu refugio

Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca enfrentan lluvias intensas y Protección Civil pide ubicar albergues y armar una mochila de emergencia por cada integrante del hogar

Huracán Polo: qué hacer en caso de emergencia, qué tener preparado y cómo ubicar tu refugio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre paquetes de droga y toneladas de tabaco clandestino, autoridades localizan cartuchos para armas en la CDMX

Entre paquetes de droga y toneladas de tabaco clandestino, autoridades localizan cartuchos para armas en la CDMX

Cae en Ojinaga presunto líder criminal vinculado al ataque contra un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua

Atacaron un partido de béisbol, tiraron tres cuerpos en un camino y prendieron fuego a una casa: día de terror en Guanajuato

Doña Carlota ‘N’ recupera la casa de Chalco tras asesinato de dos invasores en 2025

Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas pide frenar ataques contra Aleks Syntek pese a que revivió el caso de Zague: “No necesitamos más odio”

Paola Rojas pide frenar ataques contra Aleks Syntek pese a que revivió el caso de Zague: “No necesitamos más odio”

De ‘Dime Ven’ a sus 20 años de éxitos: Motel gira por México y busca conectar con la “nueva camada de artistas”

Imperdible, habrá concierto de rock gratis en la GAM: día, horarios y cómo llegar

Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra “Mentiras All Stars”: Paola Gómez la relevaría

Místico pierde la máscara en ‘Habilidad física 100: México′ y el país no perdona la forma en que ocurrió: “Es juego sucio”

DEPORTES

Penta Cero Miedo da la gran sorpresa en WWE Raw y va por el contrato de Money in the Bank tras inesperada aparición en RAW

Penta Cero Miedo da la gran sorpresa en WWE Raw y va por el contrato de Money in the Bank tras inesperada aparición en RAW

Atlético de San Luis vs. Dorados: cuándo fue el último partido que puso en juego un ascenso a la Liga MX

Equipos de la Liga Mx jugarán sin seleccionados la Jornada 10: ¿Chivas el más afectado?

Fecha FIFA septiembre 2026: ¿Se detiene la Liga MX o habrá partidos del Apertura 2026?

Gol de Miguel Borja en el Clásico Nacional es comparado con el de Raúl Jiménez y Manuel Negrete: la inédita coincidencia