Fátima Bosch denuncia ante FGR al tailandés Nawat Itsaragrisil: podría tener derecho a acompañamiento policial y más (RS)

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Fátima Bosch presentó una denuncia ante la FGR contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil por hechos que podrían tener relevancia penal relacionados con violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.

La indagatoria quedó registrada en septiembre de 2026 y, de acuerdo con la información en algunos medios de comuniación, la Fiscalía dicta medidas de protección para resguardar la integridad y seguridad de la mexicana mientras continúan las investigaciones.

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La carpeta de investigación tiene el número FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026 y queda radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

La determinación sobre las medidas de protección se habría emitido el 4 de septiembre de 2026. Su alcance específico no ha sido confirmado públicamente por la Fiscalía General de la República.

Infobae México consultó a la FGR para conocer si la información difundida en diversos medios sobre la denuncia y las medidas de protección es auténtica. Hasta el momento de la publicación, la institución no ha emitido una respuesta.

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La FGR investiga la denuncia contra Nawat Itsaragrisil

La FGR investiga la denuncia contra Nawat Itsaragrisil (Instagram: Fátima Bosch / Nawat Itsaragrisil)

La aún reina de Miss Universo denuncia hechos que incluirían posibles actos de violencia, discriminación, intimidación y agresiones en entornos digitales. La investigación queda bajo la competencia de una fiscalía federal especializada en delitos y violencias que afectan a mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad.

La presentación de una denuncia no implica, por sí sola, una resolución sobre responsabilidad penal. La FGR debe recabar elementos, definir las líneas de investigación y determinar si existen conductas que puedan constituir delitos.

El nombre de Nawat Itsaragrisil aparece en la carpeta como la persona denunciada, de acuerdo con la información proporcionada. Hasta ahora no se ha dado a conocer una postura pública suya sobre la acusación presentada por Bosch ante autoridades mexicanas.

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La vía federal también abre la posibilidad de que las autoridades soliciten información a plataformas digitales, empresas de telecomunicaciones u otras instancias, si consideran que existen elementos vinculados con presunta violencia digital o comunicaciones intimidatorias.

Las medidas de protección pueden incluir acompañamiento policial

Las medidas de protección son acciones urgentes que las autoridades pueden dictar para reducir un riesgo contra la víctima durante el desarrollo de una investigación. No constituyen una sentencia ni anticipan el resultado del procedimiento penal.

Entre las medidas que pueden aplicarse está la prohibición de acercamiento. Esta restricción puede impedir que la persona señalada se aproxime a la denunciante, a su domicilio, lugar de trabajo, sitio de estudio o espacios que frecuente.

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También puede dictarse una prohibición de comunicación. Bajo esta medida, el presunto agresor no debe contactar a la víctima por llamadas, mensajes, correos electrónicos, redes sociales u otros medios digitales.

Las medidas de protección pueden incluir acompañamiento policial (Instagram:nawat.tv)

En casos donde las personas comparten una vivienda o un entorno inmediato, la autoridad puede ordenar la separación del presunto agresor. La medida busca evitar encuentros que puedan generar nuevos actos de violencia o intimidación.

La protección puede abarcar vigilancia y acompañamiento policial. Esto incluye resguardo en el domicilio o mecanismos de auxilio inmediato si la autoridad identifica un riesgo inminente para la integridad de la persona denunciante.

La eventual aplicación de estas medidas para Fátima Bosch depende de lo que establezca el acuerdo emitido por la FGR. La información disponible señala que la Fiscalía determinó otorgar protección, pero no detalla cuáles mecanismos se activaron ni su duración.

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La denuncia contempla posibles actos de violencia digital

La denuncia también refiere posibles hechos de violencia digital. En México, este tipo de agresiones puede incluir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, amenazas, hostigamiento, fotomontajes o publicaciones que afecten la dignidad de una persona.

Cuando una investigación contiene este componente, las autoridades pueden solicitar el bloqueo o retiro de imágenes, videos, audios, enlaces y publicaciones que sean materia de la denuncia. Estas órdenes pueden dirigirse a redes sociales, páginas web o empresas proveedoras de servicios de internet.

La intervención también puede buscar que se interrumpa la replicación del material. El objetivo es evitar que contenido presuntamente lesivo permanezca disponible o continúe circulando mientras se analiza el caso.

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Otro recurso es la preservación de evidencia técnica. Las plataformas o servicios digitales pueden recibir requerimientos para conservar direcciones IP, datos de cuentas, registros de actividad y otros elementos que permitan identificar el origen o la ruta de una publicación.

Estas acciones se relacionan con las reformas conocidas como Ley Olimpia, que impulsan el reconocimiento y la sanción de agresiones cometidas mediante tecnologías digitales. La determinación de una medida concreta corresponde a las autoridades que conocen de la denuncia.

La atención debe evitar la revictimización de Fátima Bosch

El acompañamiento institucional puede incluir asesoría jurídica y atención psicológica especializada. Estos mecanismos buscan que la persona denunciante conozca sus derechos y reciba apoyo durante las etapas de la investigación.

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La atención debe evitar la revictimización de Fátima Bosch (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional.)

Los protocolos de atención para casos de hostigamiento, acoso y violencia establecen el principio de no revictimización. Esto implica evitar que la denunciante repita de forma innecesaria su declaración o sea responsabilizada por los hechos que reporta.

La investigación con número 0000549/2026 permanece en curso ante la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

La FGR no ha respondido aún a la consulta de Infobae México sobre la autenticidad de la información difundida acerca de la denuncia y las medidas de protección.