EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

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(X/@OVIALCDMX)

Las movilizaciones comenzarán desde las 6:00 horas. En la colonia Lindavista, vecinos se concentrarán en el cruce de avenida Montevideo y el Instituto Politécnico Nacional para exigir la clausura de una construcción de vivienda popular en la calle Managua. Los inconformes señalan que el proyecto podría generar presión sobre los servicios de agua, drenaje, estacionamiento y vialidad de la zona.

En el Centro de la capital se concentrarán varias de las actividades más relevantes. A las 9:30 horas, la Alianza Nacional de Jubilados realizará un mitin frente al Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, para demandar respeto a los derechos adquiridos y certeza jurídica en materia de pensiones.

Más tarde, a las 11:45 horas, integrantes de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, acompañadas por organizaciones feministas, protestarán también frente al Senado en rechazo a una iniciativa de Ley General sobre feminicidio. Las participantes exigirán que se preserve la legislación vigente, se asignen recursos suficientes para combatir la violencia contra las mujeres y se incluya a colectivos en las discusiones legislativas.

A las 11:00 horas, el colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, México se manifestará frente a la Torre Reforma, en Paseo de la Reforma 483.

También al mediodía se desarrollarán actividades de la Plataforma 4:20 en tres puntos: el Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc; División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte; así como Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. El colectivo realizará una jornada de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

En la colonia Doctores, familiares y amigos de un joven desaparecido efectuarán la jornada “¡No dejaremos de buscarte!” afuera del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en Niños Héroes 102. La movilización busca exigir avances en la investigación de un caso de desaparición ocurrido hace 16 años, así como acciones para localizar a las más de 135 mil personas desaparecidas en el país.

Por la tarde, a las 16:00 horas, la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México realizará un conversatorio frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico. El acto abordará la libertad de presos políticos y la oposición a una iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Entre las movilizaciones programadas se encuentra además una asamblea de habitantes de las colonias Guerrero y Buenavista, prevista a las 19:00 horas en el Mercado Martínez de la Torre. Los vecinos solicitarán la reubicación del denominado Punto Cannábico de la Glorieta de Simón Bolívar, al argumentar afectaciones por humo, inseguridad y la cercanía con menores de edad.

Eventos masivos

En materia de espectáculos, se prevé alta afluencia en el Palacio de los Deportes por el concierto de Young Miko, programado a las 20:00 horas, con una asistencia estimada de 21 mil personas. También se presentarán Gondwana y Quique Neira en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas.