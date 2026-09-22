México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas al menos 14 concentraciones, cuatro rodadas ciclistas y diversos eventos masivos para este martes 22 de septiembre, con posibles afectaciones viales principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:18 hsHoy
(X/@OVIALCDMX)
(X/@OVIALCDMX)

Las movilizaciones comenzarán desde las 6:00 horas. En la colonia Lindavista, vecinos se concentrarán en el cruce de avenida Montevideo y el Instituto Politécnico Nacional para exigir la clausura de una construcción de vivienda popular en la calle Managua. Los inconformes señalan que el proyecto podría generar presión sobre los servicios de agua, drenaje, estacionamiento y vialidad de la zona.

En el Centro de la capital se concentrarán varias de las actividades más relevantes. A las 9:30 horas, la Alianza Nacional de Jubilados realizará un mitin frente al Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, para demandar respeto a los derechos adquiridos y certeza jurídica en materia de pensiones.

Más tarde, a las 11:45 horas, integrantes de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, acompañadas por organizaciones feministas, protestarán también frente al Senado en rechazo a una iniciativa de Ley General sobre feminicidio. Las participantes exigirán que se preserve la legislación vigente, se asignen recursos suficientes para combatir la violencia contra las mujeres y se incluya a colectivos en las discusiones legislativas.

A las 11:00 horas, el colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, México se manifestará frente a la Torre Reforma, en Paseo de la Reforma 483.

También al mediodía se desarrollarán actividades de la Plataforma 4:20 en tres puntos: el Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc; División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte; así como Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. El colectivo realizará una jornada de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

En la colonia Doctores, familiares y amigos de un joven desaparecido efectuarán la jornada “¡No dejaremos de buscarte!” afuera del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en Niños Héroes 102. La movilización busca exigir avances en la investigación de un caso de desaparición ocurrido hace 16 años, así como acciones para localizar a las más de 135 mil personas desaparecidas en el país.

Por la tarde, a las 16:00 horas, la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México realizará un conversatorio frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico. El acto abordará la libertad de presos políticos y la oposición a una iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Entre las movilizaciones programadas se encuentra además una asamblea de habitantes de las colonias Guerrero y Buenavista, prevista a las 19:00 horas en el Mercado Martínez de la Torre. Los vecinos solicitarán la reubicación del denominado Punto Cannábico de la Glorieta de Simón Bolívar, al argumentar afectaciones por humo, inseguridad y la cercanía con menores de edad.

Eventos masivos

En materia de espectáculos, se prevé alta afluencia en el Palacio de los Deportes por el concierto de Young Miko, programado a las 20:00 horas, con una asistencia estimada de 21 mil personas. También se presentarán Gondwana y Quique Neira en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas.

La Arena México albergará función de lucha libre profesional a las 19:30 horas, mientras que el World Trade Center será sede del evento MDRT Day México 2026.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXmexico-serviciosmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 22 de septiembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 22 de septiembre

Temblor hoy 22 de septiembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 22 de septiembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre?

Imelda Tuñón reveló que mintió a una psiquiatra para conseguir medicamentos controlados para Julián Figueroa

La viuda del cantante detalló el mecanismo que usó para obtener fármacos a nombre propio y entregarlos a Julián

Imelda Tuñón reveló que mintió a una psiquiatra para conseguir medicamentos controlados para Julián Figueroa

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

“Es una alegría desbordante”: el cura del Cottolengo Don Orione habló sobre la visita de León XIV

La marca más emblemática de los 90 volvió a la Argentina tras 17 años: dónde abrió su primer local

Cuando la inteligencia artificial comete un delito, ¿quién responde?

Sydney J. Harris, escritor estadounidense: “El verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como las computadoras”

INFOBAE AMÉRICA

Sydney J. Harris, escritor estadounidense: “El verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como las computadoras”

Sydney J. Harris, escritor estadounidense: “El verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como las computadoras”

Hallaron muertos a 10 leones en una reserva de Tanzania declarada Patrimonio de la Unesco y sospechan que fueron envenenados

Nueva York activa la alerta por congestión durante la Asamblea de la ONU

La defensa de Lindsay Clancy pide investigar al único jurado que votó por su condena: por qué apuntan a su celular

Uruguay detectó una “escuela criminal” de bandas brasileñas: cómo el PCC y Os Manos expanden su influencia

DEPORTES

La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”

La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Azerbaiyán de la F1: cambio de días, horarios y todo lo que hay que saber

Isack Hadjar volverá a correr en la Fórmula 1 después de perderse tres Grandes Premios por una misteriosa lesión

Un miembro de la comisión directiva de Chacarita golpeó a un hombre durante un partido y le prohibieron el ingreso a las canchas

Fue un futbolista talentoso y polémico, lo echaron de un Mundial y protagonizó un escándalo histórico: “Cerdo, me has robado la mujer”