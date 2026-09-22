Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas tras comentarios sobre Zague y ella responde en vivo

(Imagen TV/IG)

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Aleks Syntek buscó a Paola Rojas después de la controversia por los comentarios que hizo sobre ella y el video íntimo de Zague. La periodista informó este 22 de septiembre que el cantante se acercó para hablar en privado y que, tras ese contacto, decidió cerrar públicamente el tema.

La conductora abordó el asunto durante su noticiero, un día después de pedirle al intérprete que dejara de mencionarla y de revivir un episodio que, según dijo, afectó a su familia. Esta vez, Rojas expuso que recibió una disculpa directa de parte del músico.

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El intercambio puso fin a la discusión pública que comenzó luego de un live de Syntek. En esa transmisión, el cantante hizo una referencia a Luis Roberto Alves “Zague” y lanzó una frase que involucró a la periodista sin explicar el sentido de su afirmación.

La respuesta de Paola Rojas ocurrió durante una emisión de De pisa y corre. La comunicadora le pidió al músico no referirse a ella ni a un episodio de su vida privada que ya había tenido consecuencias para ella y sus hijos.

Paola Rojas reveló que Aleks Syntek la buscó para disculparse

Paola Rojas habló ante las cámaras sobre el acercamiento que tuvo con Aleks Syntek. La periodista explicó que el cantante se comunicó con ella luego de que se hicieran públicos sus reclamos por las alusiones que lanzó en redes sociales.

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“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido”, dijo la conductora.

Rojas sostuvo que el intérprete reconoció que había cometido un error. Ella, por su parte, expresó que consideraba natural equivocarse y optó por no prolongar el enfrentamiento.

(Imagen TV/Aleks Syntek)

“Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse y se acabó”, declaró la periodista.

La conductora no dio detalles sobre la conversación privada ni sobre cuándo se realizó. Su intervención se limitó a confirmar la disculpa y a dejar claro que no tenía intención de seguir hablando del asunto.

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Paola Rojas explicó que prefería dejar atrás el momento. “Le doy la vuelta a la página y todo bien con Aleks Syntek”, afirmó durante su despedida.

Con esa declaración, la periodista dio por terminado un intercambio que generó reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo. “Así que, bueno, pues hasta ahí el asunto. Gracias. Hasta mañana”, cerró.

Los seguidores de Paola Rojas destacaron su postura tras aceptar la disculpa

El mensaje de Paola Rojas recibió comentarios de usuarios que respaldaron su decisión de aceptar las disculpas de Aleks Syntek. Las reacciones se concentraron en el tono que mantuvo la periodista ante la polémica.

“Paola Rojas top, su actitud y diplomacia”, escribió una persona en la publicación de Instagram donde la conductora compartió un fragmento de su postura.

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

Otro seguidor destacó la forma en que la comunicadora enfrentó la conversación con el cantante. “Siempre serás muy educada, inteligente y guapa”, comentó.

Entre los mensajes también apareció una referencia a la madurez que, a juicio de los usuarios, mostró Rojas al dar por cerrado el caso. “Eres una persona muy madura, muy ecuánime, te diriges con mucha tolerancia y respeto”, se lee en otro comentario.

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Las respuestas surgieron después de que la periodista, desde una alberca y con goggles y gorra de natación, agradeció las muestras de respaldo que recibió en las horas previas. En ese live, pidió que la defensa hacia ella no se convirtiera en ataques contra Syntek.

“Lo que importa es el mensaje. No solo quiero agradecerles, también quisiera pedirles que no por defenderme ataquen a alguien”, expresó Paola Rojas.

La periodista sostuvo que su comunicación buscaba promover el respeto. “Lo último que necesitamos es más odio. Mi propuesta es construir paz y en eso pongo mi voz, mi comunicación y mi periodismo”, comentó.

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Su llamada a no atacar al cantante anticipó la postura que sostuvo este 22 de septiembre. Rojas aceptó la disculpa de Syntek y señaló que no quería extender el tema ni mantener una confrontación en redes sociales.

La periodista Paola Rojas graba un video desde una alberca, luciendo gorra y goggles de natación. En la transmisión, Rojas expresa agradecimiento a sus seguidores por los mensajes de apoyo recibidos en redes sociales. Asimismo, realiza un llamado a la comunidad para mantener el respeto y evitar ataques contra terceros en su defensa.

El conflicto comenzó por una referencia de Aleks Syntek a Zague

La controversia se originó durante una transmisión en vivo de Aleks Syntek. El músico habló de distintos temas y personajes públicos antes de hacer una alusión a Zague, exfutbolista y exesposo de Paola Rojas.

En medio de sus comentarios, Syntek mencionó el video íntimo de Zague que se filtró años atrás. También involucró a Rojas con una frase que generó cuestionamientos en plataformas digitales.

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El cantante no explicó el motivo de esa afirmación ni presentó elementos que respaldaran lo que dijo. La referencia volvió a poner en circulación un episodio que la periodista ha descrito como doloroso para su familia.

Paola Rojas respondió el 21 de septiembre durante un segmento de De pisa y corre. La conductora sostuvo que siempre había respetado la trayectoria musical del intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”.

“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, afirmó entonces.

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Una conductora de televisión emite un mensaje desde un set de grabación en relación con una transmisión en vivo del cantante Aleks Syntek. Durante el espacio televisivo, la presentadora aborda el tema frente a las cámaras y comparte sus observaciones sobre los comentarios del artista.

Rojas pidió que el cantante no trajera de vuelta un hecho de su vida privada. “Conmigo no te metas”, dijo la periodista al establecer un límite frente a los comentarios del músico.

La comunicadora también señaló que la filtración del material ya había causado daño a su entorno. “Ese episodio muy desafortunado ya nos dañó lo suficiente como familia”, sostuvo.

Antes de las disculpas, Aleks Syntek quedó entre los temas más comentados por sus transmisiones en vivo y por su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. El cantante ofreció después disculpas al alcalde Luis Mendoza por lo ocurrido durante ese evento, de acuerdo con información retomada por medios de comunicación.

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La conversación con Paola Rojas cerró un nuevo frente de críticas para el músico. La conductora reiteró este 22 de septiembre que aceptó la disculpa y que no haría más declaraciones sobre el tema.