México

Gobierno de Sheinbaum va contra ‘pensiones doradas’ de exgobernadores de Banco de México: “Puede ser legal pero no muy justo”

La mandataria señala que solicitará datos sobre prestaciones vitalicias para exintegrantes del banco central, incluidos quienes obtuvieron amparos contra el tope de remuneraciones presidenciales

Claudia Sheinbaum ante un podio con el escudo de México y dos micrófonos, con un fondo con texto que dice Conferencia del Pueblo
Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre las pensiones de los exgobernadores del Banco de México durante una conferencia de prensa en Ciudad de México. (Presidencia )
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno revisará y buscará difundir los montos de las pensiones de exgobernadores y exsubgobernadores del Banco de México, tras cuestionamientos por los pagos vitalicios que reciben antiguos funcionarios de la institución autónoma.

Sheinbaum planteó que debe analizarse la continuidad de esos beneficios, pese a que existen resoluciones judiciales que han impedido aplicarles el límite salarial fijado para la titularidad del Poder Ejecutivo. “Puede ser legal, pero no muy justo que digamos”, afirmó.

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La mandataria respondió a una pregunta sobre las pensiones vitalicias atribuidas al expresidente Ernesto Zedillo y al exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, quienes también encabezaron el banco central. Durante la intervención se sostuvo que Zedillo recibe más de 130 mil pesos mensuales y Ortiz alrededor de 330 mil pesos al mes.

De acuerdo con los montos mencionados en la conferencia, el pago anual para Zedillo superaría 1,8 millones de pesos durante 2026. La Presidencia no confirmó en ese momento las cifras ni precisó cuántos exfuncionarios del Banco de México perciben pensiones de ese tipo.

“Vamos a ver si podemos por lo menos exponer cuáles son esas pensiones”, dijo Sheinbaum. La presidenta señaló que pedirá información para conocer quiénes reciben esos recursos, si se trata solo de exgobernadores o también de exsubgobernadores, y cuál es el monto de cada prestación.

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Sheinbaum recordó que el Banco de México tiene autonomía constitucional

La presidenta explicó que el análisis debe considerar la autonomía del Banco de México, que cuenta con un régimen institucional propio. También señaló que, al cierre de administraciones anteriores, hubo amparos que permitieron a algunos funcionarios mantener ingresos por encima del tope salarial presidencial.

“El Banco de México, como saben, tiene autonomía y hubo una serie de amparos al final que les dieron la razón para no entrar al límite de salarios de la presidenta o el presidente de la República”, declaró.

Sheinbaum no adelantó si su administración promoverá una reforma legal, una modificación a las normas internas del banco central o alguna otra medida para cambiar las pensiones. Su compromiso se concentró, por ahora, en obtener y hacer pública la información sobre los pagos.

FOTO DE ARCHIVO: El emblema del Banco de México se ve en su edificio, situado en el centro de Ciudad de México, México, el 24 de abril de 2024. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El emblema del Banco de México se ve en su edificio, situado en el centro de Ciudad de México, México, el 24 de abril de 2024. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

La mandataria comparó este asunto con la eliminación de las pensiones para expresidentes de México, una medida aprobada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Los expresidentes ya no tienen pensión desde el presidente López Obrador”, señaló.

La presidenta sostuvo que el tema debe ser evaluado a partir de criterios de equidad en el uso de recursos públicos. “Es verdad lo que dices y, en todo caso, habría que ver si seguimos con esas pensiones o no”, agregó.

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