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Pitbull Cruz se ve como el sucesor de Canelo Álvarez en el boxeo: “Aquí viene alguien que puede suplirlo”

El pugilista de la Magdalena Contreras retuvo su título interino el fin de semana pasado tras vencer por nocaut a Néstor Bravo

Pitbull Cruz reveló cuántas peleas más debería hacer Canelo Álvarez antes de su retiro (nstagram - wbcboxing | X@Turki_alalshikh)
Una de las incertidumbres dentro del pugilismo que cada vez ha tomado fuerza es quién será la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo Álvarez se retire. Ante esto, Isaac “Pitbull” Cruz ha alzado la mano (nstagram - wbcboxing | X@Turki_alalshikh)
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Una de las incertidumbres dentro del pugilismo que cada vez ha tomado fuerza es quién será la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo Álvarez se retire. Ante esto, Isaac “Pitbull” Cruz ha alzado la mano luego de haber derrotado a Néstor Bravo por nocaut en el sexto asalto el pasado fin de semana en la Pechanga Arena de San Diego y retener su título interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Al final de su pelea, Pitbull Cruz aseguró que tiene respeto y respalda a Canelo, aunque sostuvo que está preparado para asumir la responsabilidad de representar a la afición cuando su compatriota se retire y deje los cuadriláteros.

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Pitbull Cruz lanzó un reto a Ryan García para enfrentarse en el ring (IG/ @isaacpitbullcruz)
Pitbull Cruz lanzó un reto a Ryan García para enfrentarse en el ring (IG/ @isaacpitbullcruz)

“Como lo dije. respetamos mucho a Canelo. le damos el apoyo a Canelo. pero aquí viene alguien que puede suplirlo cuando él se vaya. El Pitbull está para soportar ese gran peso y darle lo mejor a la afición mexicana”.

El futuro del Pitbull Cruz

saac “Pitbull” Cruz manifestó su intención de enfrentar a Ryan García después de conservar el título interino de un organismo verde y oro. El mexicano también dejó abierta la posibilidad de competir en la división de 147 libras.

El boxeador aseguró que no condiciona una pelea con García a una fecha determinada. “Diciembre, mayo o septiembre. Si Ryan quiere pelear conmigo, no importa cuándo. Estaré listo”, afirmó Cruz.

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El posible combate surge después de que García noqueara a Conor Been. Cruz sostuvo que está preparado para subir al ring en cualquier momento si se concreta el desafío.

El rival de García no es la única opción que contempla Pitbull. El peleador señaló que también le interesa una revancha con Rolando Romero y mencionó a Dalton Smith y Alberto Puello entre los nombres que le atraen.

Pitbull Cruz saldrá a pelear acompañado de Eddy Reynoso en su esquina (IG/ @isaacpitbullcruz)
Pitbull Cruz saldrá a pelear acompañado de Eddy Reynoso en su esquina (IG/ @isaacpitbullcruz)

El estilo ofensivo de Isaac Cruz lo ha convertido en un boxeador atractivo para el público mexicano. Su propuesta se basa en avanzar de forma constante y buscar intercambios de golpes.

Para algunos expertos, esas características lo ubican como uno de los candidatos a tomar protagonismo en el boxeo mexicano después de Saúl Álvarez.

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez antes de retirarse?

Aunque Canelo Álvarez aún tiene pendientes dos peleas según el contrato firmado con el jeque Turki Al-Alshikh, su futuro en el boxeo profesional parece claro a partir de sus propias declaraciones. El boxeador originario de Guadalajara ha insistido en múltiples ocasiones que su objetivo es retirarse a los 37 años, una edad que coincidiría con el final de su lucrativo vínculo con el promotor árabe, quien ha sido determinante en la organización de combates de gran relevancia en la actualidad.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)
Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)

Esta determinación establece el calendario con el que el multicampeón pretende concluir su trayectoria sobre el ring, mientras se mantiene la incertidumbre respecto a los rivales que enfrentará antes de poner fin a su carrera.

Por ahora, Canelo se encuentra concentrado en convertirse nuevamente en campeón del mundo y enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita por el título del CMB de las 168 libras.

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