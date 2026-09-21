México

Reportan desaparición del hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: arman operativo para localizarlo

Reportes indican que desde el sábado no se tiene información del también alumno de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Alcalde Tecamachalco Mateo Hernández
Foto: Facebook / Mateo Hernández López
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Este lunes se reportó la desaparición del hijo mayor de Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco, Puebla, de quien sus familiares no sabrían nada desde el sábado pasado.

De acuerdo con reportes del Sol del Puebla, el hijo del edil también es estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyas primeras investigaciones refieren que el joven habría sido presuntamente privado de la libertad por sujetos desconocidos.

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Desde la noche del domingo, habitantes del municipio han observado una movilización de aproximadamente 30 agentes de la Policía Ministerial que realizan recorridos en distintos inmuebles, que según medios locales corresponde a las acciones de investigación por la desaparición del joven.

Hasta el momento el edil no se ha pronunciado sobre los hechos. En tanto, esta casa editorial consultó con la Fiscalía General del Estado para confirmar la desaparición del hijo del alcalde, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

*Información en desarrollo...

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