México

Camilo Séptimo toma fuerte decisión y suspende todos sus conciertos de 2026 tras el asesinato de su tecladista

La banda mexicana pospone todas sus fechas programadas para 2026 debido al duelo tras el asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez

Camilo Séptimo
Camilo Séptimo ofrecerá conciertos en seis ciudades para 2024 Foto: Cuartoscuro
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La banda mexicana Camilo Séptimo pospone todas sus fechas programadas para 2026 debido al duelo tras el asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez, según comunicó el grupo en su cuenta oficial de Instagram.

La decisión contempla tanto los conciertos de su gira individual como sus participaciones en festivales musicales.

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El mensaje difundido por los integrantes confirma la suspensión de las presentaciones en vivo durante el resto del año.

El grupo señala que continuará elaborando música desde el estudio para honrar la memoria de su compañero fallecido.

A mediados de mes, los músicos habían reprogramado únicamente cuatro presentaciones en el Estado de México y Chihuahua.

El nuevo anuncio extiende la interrupción a la totalidad de los compromisos agendados para este periodo.

La banda mexicana Camilo Séptimo pospone todas sus fechas programadas para este año
La banda mexicana Camilo Séptimo pospone todas sus fechas programadas para 2026 (Ig: camiloseptimomx)

Camilo Séptimo espera reprogramar sus presentaciones para 2027

Los integrantes de la agrupación informan que buscarán reagendar la mayoría de los eventos afectados a partir del 2027.

Las nuevas fechas de los espectáculos se anunciarán de manera paulatina mediante los canales oficiales del conjunto.

Respecto a los boletos adquiridos por el público, la banda indicó que los asistentes deben tramitar los reembolsos con las empresas emisoras.

Cada plataforma de venta administrará las solicitudes de devolución conforme a sus respectivas políticas comerciales.

El grupo agradeció el respaldo manifestado por la audiencia tras la publicación del documento.

La respuesta de los seguidores incluye mensajes de apoyo en la plataforma digital donde se emitió el comunicado.

Las presentaciones pospuestas abarcan diversas ciudades del territorio nacional donde la alineación planeaba ejecutar su repertorio. La agenda incluía actuaciones en auditorios cerrados y festivales al aire libre.

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Las nuevas fechas de los espectáculos se anunciarán de manera paulatina mediante los canales oficiales del conjunto. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
Las nuevas fechas de los espectáculos se anunciarán de manera paulatina mediante los canales oficiales del conjunto. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El asesinato de su tecladista detuvo la actividad de la banda

La causa de la suspensión en los escenarios es el crimen ocurrido el 1 de septiembre en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En ese hecho murió Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, quien se desempeñaba como tecladista y fundador del proyecto.

El músico de 38 años fue hallado sin vida junto a su esposa Ana Paula, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar de 21 años.

Las autoridades confirmaron que las víctimas presentaban heridas causadas por impactos de arma de fuego.

Un menor de 6 años, hijo del artista, sobrevivió al ataque al ocultarse dentro del inmueble.

El niño fue resguardado por los elementos de seguridad que arribaron al domicilio situado en el fraccionamiento Zona Esmeralda.

La agresión generó reacciones en la comunidad artística nacional.

Diversos grupos e instituciones manifestaron sus condolencias a la alineación tras confirmarse el deceso del integrante.

Un hombre con gafas de sol toca un teclado electrónico junto a dos micrófonos en un ambiente con luces turquesa.
El músico de 38 años fue hallado sin vida junto a su esposa Ana Paula, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar de 21 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agrupación mexicana reajustó sus proyectos musicales tras una década de trayectoria

Jonathan “Honas” Meléndez formó parte del proyecto desde la fundación de la banda a comienzos de la década pasada. Su trabajo en los teclados y sintetizadores definió la identidad sonora en las producciones discográficas del grupo.

La alineación de Camilo Séptimo consolidó su presencia en la industria nacional mediante presentaciones en recintos masivos de la Ciudad de México.

El conjunto acumula reproducciones constantes en plataformas digitales a lo largo de su carrera.

Los integrantes de la banda explicaron en su pronunciamiento que mantendrán la composición de material de estudio. La elaboración de temas musicales funcionará como homenaje permanente a la trayectoria del tecladista en la agrupación.

El anuncio sobre la suspensión de los espectáculos marca una pausa en las presentaciones del conjunto.

La elaboración de temas musicales funcionará como homenaje permanente a la trayectoria del tecladista en la agrupación. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
La elaboración de temas musicales funcionará como homenaje permanente a la trayectoria del tecladista en la agrupación. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La fiscalía mexiquense mantiene a dos procesados en el penal de Barrientos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturó a dos hombres presuntamente vinculados con el ataque en la vivienda.

Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por los peritos asignados al caso.

Un juez de control determinó la vinculación a proceso de ambos imputados por los delitos de homicidio calificado y feminicidio.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo de las investigaciones.

Detenidos multihomicidio tecladista Camilo Séptimo
Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Foto: Fiscalía Edomex

Los dos procesados permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria concluye a inicios del próximo año.

El Ministerio Público desahoga peritajes balísticos y testimonios para esclarecer los motivos de la agresión.

La autoridad fijó para el 9 de enero la audiencia donde se evaluarán los elementos de prueba integrados a la carpeta.

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