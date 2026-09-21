Dan casi 300 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia

Foto: Antonio Nava / Secretaria de Cultura

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Cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur, brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva, fueron sentenciados a casi 300 años de cárcel por el secuestro y asesinato del hijo del poeta de Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia, y de seis de sus amigos, ocurrido en el año 2011 en Morelos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los cuatro sujetos recibieron la pena máxima luego de que se obtuvo de la autoridad judicial de entre 2080 y 289 años de prisión para cada uno de ellos.

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Las investigaciones permitieron a las autoridades demostrar la participación de los cuatro hombres, quienes formaban parte de una célula del crimen organizado dedicada al secuestro, principalmente en la zona sur del estado.

De acuerdo con los datos, Juan Francisco Sicilia y seis de sus amigos fueron secuestrados el 28 de marzo de 2011 afuera de un bar en Jiutepec, Morelos. Todos fueron maniatados y asfixiados tras ser llevados a una casa de seguridad.

Luego de cometer el crimen, los cuerpos de los jóvenes fueron trasladados y abandonados en un vehículo en el Fraccionamiento las Brisas, en el municipio de Temixco.

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Casi 300 años de prisión y multas de millonarias: las sentencias de los cuatro implicados

CUERNAVACA, MORELOS, 09MAYO2019.- Madres de desaparecidos acompañados del activista Javier Sicilia convocaron a una marcha que se realizara el día de mañana para conmemorar su lucha de búsqueda de sus seres queridos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Uno de los sujetos fue identificado como Alberto “N”, quien recibió una sentencia de 289 años de prisión y una multa de 2 millones 401 mil 245 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de siete víctimas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado.

Hugo “N” fue condenado por los mismos delitos a 289 años de prisión y una multa de 4 millones 235 mil pesos; Daniel “N”, alias “El Dany”, recibió 284 años de prisión y deberá pagar una multa de 2 millones 395 mil 575 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada.

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Finalmente, Alejandro “N” fue condenado a 280 años de prisión y una multa de 25 millones 200 mil pesos por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

Cuatro sentencias previas en el caso del asesinato del hijo de Javier Sicilia

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 08JUNIO2011.- Decenas de personas marcharon del Monumento a la Madre al Palacio del Gobierno del Estado, en compañía de la Caravana del Consuelo. En ese lugar, el poeta Javier Sicilia colocó una placa para recordar a Marisela Escobedo, quien fuera asesinada ahí mismo, el pasado 16 de diciembre. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

El primer fallo ocurrió el 10 de noviembre de 2024. La Fiscalía General de la República informó que un juez sentenció a Jesús Cárdenas Pérez, alias “El Manos” o “El Chuy”, a 297 años de prisión por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

La condena incluyó una multa de 7 millones 273 mil 350 pesos. Cárdenas Pérez, según reportes de inteligencia, también formaba parte del Cártel del Pacífico Sur, organización ligada a los Beltrán Leyva.

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Un mes después, el 22 de diciembre de 2024, la FGR confirmó dos sentencias más: Julio de Jesús Radilla Hernández, alias “El Padrino”, recibió 309 años ocho meses de prisión y una multa de dos millones 535 mil 171 pesos.

Ángel Taboada Villanueva, alias “El Conejo”, fue sentenciado a 290 años de prisión y una multa de dos millones 405 mil 781 pesos. Ambos enfrentaron cargos por secuestro y delincuencia organizada; mientras que Jesús Radilla también por posesión de droga con fines de venta y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

El 24 de agosto de 2025, un juez federal en Tamaulipas dictó la cuarta sentencia del caso. José Luis Luquín Delgado, alias “El Jabón”, fue condenado a 293 años de prisión y una multa de dos millones 530 mil 386 pesos por secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego.

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CUERNAVACA, MORELOS, 23ENERO2020.- Con un exhorto a la gente para que se sume al movimiento por la seguridad, este miércoles inició la "Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz" desde la glorieta de Paloma de la Paz. La marcha, encabezada por Julián LeBarón y Javier Sicilia, avanza por la autopista Cuernavaca-México. Se prevé que esta tarde llegue a Coajomulco y en los días subsecuentes hasta Palacio Nacional con recesos y retornos de descanso. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Tras el asesinato de su hijo, Juan Francisco, el ensayista y novelista, Javier Sicilia, abandonó la poesía y fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para dar visibilidad a los cientos de personas asesinadas durante la llamada “guerra contra el narco”.

Encabezó marchas nacionales, entre ellas la que salió de Cuernavaca el 5 de mayo de 2011, y llegó al Zócalo el 8 de mayo, para exigir el fin de la estrategia militar del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como de visibilizar a las decenas de muertos y desaparecidos.