Huevo, cebolla y chile serrano: los precios que más subieron en México en agosto

El instituto detalla que la cebolla se encarece 32.70% y tiene la mayor incidencia en la variación mensual; también aumentan el huevo 8.91% y el limón 11.17% dentro del indicador nacional

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La inflación en México repuntó en agosto de 2026. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.20%, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.26%, por encima del 0.06% mensual y 3.57% anual reportados en el mismo mes de 2025.

Con este resultado, el nivel del INPC llegó a 145.462 puntos, de acuerdo con el boletín 586/26 dado a conocer este 9 de septiembre.

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Subyacente y no subyacente, con comportamientos distintos

El índice subyacente, que excluye productos con precios volátiles, creció 0.16% mensual y 3.88% anual. En su interior:

Las mercancías subieron 0.11% mensual.

Los servicios avanzaron 0.21% mensual.

Por su parte, el índice no subyacente —integrado por bienes agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno— tuvo un incremento mensual de 0.36%, aunque su variación anual fue menor: 1.13%.

Dentro de este bloque, los productos agropecuarios repuntaron 0.78% mensual, mientras que energéticos y tarifas autorizadas avanzaron apenas 0.03 por ciento.

La cebolla, el huevo y la vivienda, entre los más caros

El INEGI detalló cuáles fueron los productos genéricos con mayor peso en el alza de precios durante agosto:

Cebolla : 32.70% más cara, con la mayor incidencia en la inflación mensual.

Huevo : aumento de 8.91%.

Vivienda propia : subió 0.22%.

Chile serrano : 19.61% más caro.

Limón: incremento de 11.17%.

En contraste, algunos productos abarataron el costo de la canasta:

Papa y otros tubérculos : caída de 10.66%.

Gas doméstico LP : retroceso de 2.20%.

Pollo : baja de 1.72%.

Aguacate: disminución de 6.71%.

Los datos señalan que el mayor ajuste a la baja se observa en la papa y otros tubérculos con 10.66%, además de un descenso de 1.72% en el pollo y de 2.20% en el gas doméstico LP

Tabasco y Yucatán, con las mayores alzas estatales

A nivel regional, Tabasco registró la variación mensual más alta entre las entidades federativas, con 0.85%, seguido de Yucatán (0.61%) y Puebla (0.45%). En el extremo opuesto, Zacatecas presentó una caída de 0.15%, la más pronunciada del país, seguida de Baja California (-0.14%).

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Entre ciudades, Villahermosa encabezó las alzas con 0.85%, mientras que Zacatecas capital tuvo la mayor baja, con -0.42 por ciento.

Servicios educativos y restaurantes, entre los rubros con mayor presión anual

Al desagregar el INPC según finalidades del consumo, destacan variaciones anuales relevantes en:

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes : 7.62%.

Restaurantes y servicios de alojamiento : 6.27%.

Servicios educativos : 6.02%.

Salud: 4.77%.

En contraste, información y comunicación fue el único rubro con variación anual negativa, de -0.82 por ciento.

El desglose por finalidad de gasto ubica a ese conjunto como uno de los rubros con variaciones anuales relevantes dentro de la canasta de referencia, con el mayor incremento señalado en el reporte

Canasta de consumo mínimo también subió

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que da seguimiento a 170 bienes y servicios básicos, tuvo un crecimiento mensual de 0.26% y anual de 2.97%, ligeramente por debajo del 3.45% anual registrado en agosto de 2025.

Lo que sigue

El INEGI informó que la próxima publicación del INPC correspondiente a septiembre será el 8 de octubre de 2026. El organismo recordó que el cálculo del indicador se basa en la fórmula de Laspeyres y considera una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios distribuidos en 55 áreas geográficas del país.

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