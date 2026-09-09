Huevo, cebolla y chile serrano: los precios que más subieron en México en agosto

La inflación en México repuntó en agosto de 2026. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.20%, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.26%, por encima del 0.06% mensual y 3.57% anual reportados en el mismo mes de 2025.
Con este resultado, el nivel del INPC llegó a 145.462 puntos, de acuerdo con el boletín 586/26 dado a conocer este 9 de septiembre.
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Subyacente y no subyacente, con comportamientos distintos
El índice subyacente, que excluye productos con precios volátiles, creció 0.16% mensual y 3.88% anual. En su interior:
- Las mercancías subieron 0.11% mensual.
- Los servicios avanzaron 0.21% mensual.
Por su parte, el índice no subyacente —integrado por bienes agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno— tuvo un incremento mensual de 0.36%, aunque su variación anual fue menor: 1.13%.
Dentro de este bloque, los productos agropecuarios repuntaron 0.78% mensual, mientras que energéticos y tarifas autorizadas avanzaron apenas 0.03 por ciento.
La cebolla, el huevo y la vivienda, entre los más caros
El INEGI detalló cuáles fueron los productos genéricos con mayor peso en el alza de precios durante agosto:
- Cebolla: 32.70% más cara, con la mayor incidencia en la inflación mensual.
- Huevo: aumento de 8.91%.
- Vivienda propia: subió 0.22%.
- Chile serrano: 19.61% más caro.
- Limón: incremento de 11.17%.
En contraste, algunos productos abarataron el costo de la canasta:
- Papa y otros tubérculos: caída de 10.66%.
- Gas doméstico LP: retroceso de 2.20%.
- Pollo: baja de 1.72%.
- Aguacate: disminución de 6.71%.
Tabasco y Yucatán, con las mayores alzas estatales
A nivel regional, Tabasco registró la variación mensual más alta entre las entidades federativas, con 0.85%, seguido de Yucatán (0.61%) y Puebla (0.45%). En el extremo opuesto, Zacatecas presentó una caída de 0.15%, la más pronunciada del país, seguida de Baja California (-0.14%).
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Entre ciudades, Villahermosa encabezó las alzas con 0.85%, mientras que Zacatecas capital tuvo la mayor baja, con -0.42 por ciento.
Servicios educativos y restaurantes, entre los rubros con mayor presión anual
Al desagregar el INPC según finalidades del consumo, destacan variaciones anuales relevantes en:
- Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes: 7.62%.
- Restaurantes y servicios de alojamiento: 6.27%.
- Servicios educativos: 6.02%.
- Salud: 4.77%.
En contraste, información y comunicación fue el único rubro con variación anual negativa, de -0.82 por ciento.
Canasta de consumo mínimo también subió
El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que da seguimiento a 170 bienes y servicios básicos, tuvo un crecimiento mensual de 0.26% y anual de 2.97%, ligeramente por debajo del 3.45% anual registrado en agosto de 2025.
Lo que sigue
El INEGI informó que la próxima publicación del INPC correspondiente a septiembre será el 8 de octubre de 2026. El organismo recordó que el cálculo del indicador se basa en la fórmula de Laspeyres y considera una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios distribuidos en 55 áreas geográficas del país.
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