México

Colombiana en CDMX murió por monóxido de carbono en un Airbnb: las últimas horas de Nataly Osma y su viaje que terminó en tragedia

Nataly Osma, de 29 años, fue encontrada sin vida el 16 de septiembre de 2026 en la colonia Tabacalera; la FGJ atribuyó el fallecimiento a intoxicación por ese gas tras descartar una cena y broncoaspiración

Nataly Osma Pinilla. RRSS
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Nataly Osma Pinilla, de 29 años, viajó a Ciudad de México para vivir las fiestas patrias mexicanas. El viaje terminó el 16 de septiembre de 2026, cuando fue hallada sin vida en el departamento de renta corta donde se hospedaba, ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) confirmó que la causa de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono. El diagnóstico llegó después de que se descartaran otras dos hipótesis planteadas en un primer momento: intoxicación alimentaria y broncoaspiración.

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El diagnóstico llegó después de que se descartaran otras dos hipótesis planteadas en un primer momento: intoxicación alimentaria y broncoaspiración.

El viaje y el alojamiento en Tabacalera

Osma llegó a la capital mexicana días antes junto a su acompañante, identificada como Laura Zapata Ríos. Ambas habían alquilado el departamento de la colonia Tabacalera a través de una plataforma digital, conocida como Airbnb, con el objetivo de recorrer la ciudad durante los días de festejos patrios.

El inmueble se encontraba en un edificio de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas turísticas más concurridas de la capital. Las dos mujeres habían planeado su estadía con varios días de anticipación y, según los registros de la reserva, ocupaban el lugar desde antes del 15 de septiembre.

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El recorrido turístico y la cena que despertó la primera hipótesis

La tarde del martes 15 de septiembre, las dos mujeres salieron a recorrer la ciudad. Hicieron una parada en un restaurante de la cadena Mr. Sushi, ubicado en la plaza Reforma 222, uno de los centros comerciales más frecuentados por turistas en la zona.

Nataly Osma Pinilla. RRSS
Nataly Osma Pinilla. RRSS

Tras esa salida, ambas regresaron por la noche al apartamento que compartían. Horas después empezaron a sentir malestar, acompañado de vómitos en las dos jóvenes. Ese cuadro llevó a las autoridades a sospechar, en un primer momento, de una intoxicación alimentaria vinculada al sushi consumido esa tarde.

Ese cuadro llevó a las autoridades a sospechar, en un primer momento, de una intoxicación alimentaria vinculada al sushi consumido esa tarde.

Esa hipótesis se mantuvo como la principal línea de investigación durante los primeros días posteriores al hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los estudios forenses posteriores terminarían por desestimarla.

El hallazgo del cuerpo a la mañana siguiente

La mañana del miércoles 16 de septiembre, Zapata ingresó a la habitación para revisar el estado de su amiga. Encontró a Osma sobre la cama, sin signos vitales.

Los primeros peritos en la escena observaron fluido biológico alrededor del cuerpo, lo que llevó a plantear inicialmente que la muerte pudo deberse a una broncoaspiración. El cuerpo no presentaba lesiones visibles ni señales de violencia, de acuerdo con los primeros reportes.

La muerte de Nataly Osma Pinilla no se descarta que pueda estar relacionada con una intoxicación - crédito red social Facebook
La muerte de Nataly Osma Pinilla no se descarta que pueda estar relacionada con una intoxicación - crédito red social Facebook

Las autoridades también descartaron la hipótesis de un robo: todas las pertenencias de la víctima permanecían intactas dentro del departamento. Tras el hallazgo, se abrió una carpeta de investigación por el caso, mientras la FGJ capitalina asumía las diligencias periciales sobre el cuerpo y el inmueble.

El giro de la investigación hacia el monóxido de carbono

Los estudios forenses practicados por la FGJ descartaron tanto la broncoaspiración como la intoxicación alimentaria como causas de muerte.

La muerte de Nataly Osma se produjo por inhalación de monóxido de carbono durante la noche, un gas sin olor ni sabor que desplaza el oxígeno en la sangre y afecta directamente al cerebro y al corazón. Los malestares y vómitos que ambas mujeres presentaron horas antes, atribuidos en un primer momento al sushi, resultaron compatibles con los síntomas tempranos de esa intoxicación.

La inhalación de monóxido de carbono suele provocar en sus primeras etapas dolor de cabeza, mareos, debilidad, somnolencia, náuseas, vómitos y confusión. Cuando la exposición se prolonga o la concentración inhalada es alta, los efectos pueden derivar en falta de aire, dolor en el pecho, desmayos, convulsiones, coma y paro cardiorrespiratorio.

La revisión del edificio y la investigación en curso

Tras confirmarse el dictamen de la autopsia, la representación social abrió la línea de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Las autoridades mexicanas mantienen abierta la indagación y realizan una revisión técnica del edificio donde se ubicaba el departamento de Airbnb.

Hasta este conjunto de apartamentos, ubicado en Alcaldía de Cuauhtémoc, llegó la joven colombiana con su amiga - crédito @c4jimenez/X
Hasta este conjunto de apartamentos, ubicado en Alcaldía de Cuauhtémoc, llegó la joven colombiana con su amiga - crédito @c4jimenez/X

El objetivo de esa revisión es establecer si existieron condiciones en las instalaciones de gas del inmueble que pudieran haber expuesto a las dos jóvenes al monóxido de carbono durante la noche que pasaron en el lugar. Los agentes ministeriales continúan con los peritajes correspondientes en la vivienda de la alcaldía Cuauhtémoc.

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