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10 alimentos ricos en potasio que conviene sumar a la dieta, según la ciencia

Desde frutas y verduras a legumbres y lácteos, estos productos son las principales vías para cubrir la ingesta diaria de este nutriente, cuyo déficit se asocia con mayor riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares

Escudo azul con K dorada y brillo. Dentro: papa, palta, dos salmones, porotos, melón, tomates secos. Fuera: acelga, espinaca, leche, kiwi, pasas.
El potasio ayuda a regular los líquidos, las contracciones musculares y el sistema nervioso, y reduce el efecto del sodio sobre la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El potasio es uno de los minerales más necesarios para el funcionamiento del organismo. Ayuda a regular los niveles de líquidos del cuerpo, participa en las contracciones musculares y mantiene el sistema nervioso en funcionamiento. También actúa como contrapeso del sodio: cuanto más se consume, más sodio eliminan los riñones a través de la orina, lo que contribuye a reducir la presión arterial y, con ello, el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

A pesar de su papel, la mayoría de las personas no alcanzan los niveles recomendados de este mineral. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece una ingesta diaria de referencia de 4.700 miligramos (mg), aunque otras instituciones manejan valores algo distintos según sexo y condición de salud.

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La brecha entre lo recomendado y lo consumido responde, en parte, a una dieta moderna basada en alimentos ultraprocesados, bajos en potasio y altos en sodio. Según explicó Teresa Fung, profesora de nutrición de Harvard Health Publishing, “la gente no consume suficientes frutas y verduras, especialmente legumbres”, y que el mineral es “uno de esos nutrientes que la gente no suele tener en cuenta”, aunque “debería”.

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition detectó que los niveles de potasio en sangre en la población disminuyeron, y que los niveles bajos en sangre pasaron de afectar al 4% a más del 11% de la población. Los investigadores señalaron como causas posibles la disminución del contenido en los cultivos y el aumento del consumo de alimentos procesados.

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10 alimentos ricos en potasio

La calabaza

Una calabaza verde entera, una mitad de calabaza verde con pulpa naranja y semillas, heno, arpillera y hojas secas sobre una superficie de madera.
La calabaza de invierno aporta 896 mg de potasio por taza cocida y se suma a la dieta como una fuente de este mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de invierno, de piel verde y pulpa naranja, aporta 896 mg de potasio por taza una vez cocida, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Frances Largeman-Roth, dietista registrada y experta en nutrición citada por Everyday Health, recomendó asarla cortada en rodajas con sal, pimienta y azúcar. También sugirió rociarla con aceite de oliva, lo que favorece la absorción del betacaroteno.

Los tomates secos al sol

Tomates partidos por la mitad con sal y hierbas sobre una tabla de madera, un macetero con albahaca, un cuenco de cerámica y una ventana.
Los tomates secos al sol concentran 925 mg de potasio por media taza y superan al tomate fresco en aporte del mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 925 mg de potasio por media taza, superan al tomate fresco y a otras formas concentradas como la pasta o la salsa de tomate, según datos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Esa cantidad representa el 35% de la ingesta diaria recomendada para mujeres adultas. Además aportan más de 6 gramos de fibra por taza, vitamina C y proteínas, y pueden incorporarse a cualquier comida.

Los porotos y las legumbres

Vista aérea de una mesa de madera con cuencos de tofu, tempeh, soja, lentejas, garbanzos, hummus, quinoa, semillas de cáñamo, cacahuetes y porotos variados.
Los porotos y otras legumbres aportan potasio, fibra y proteína vegetal, y media taza de porotos negros contiene 370 mg (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinan proteína vegetal, fibra y potasio en proporciones destacadas. Media taza de porotos negros aporta 370 mg del mineral.

Fung destacó ante Harvard Health Publishing que una porción de media taza es fácil de alcanzar, especialmente con versiones enlatadas. Para reducir el sodio, se recomienda escurrirlos y enjuagarlos antes de consumirlos.

La palta

Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
La palta aporta 690 mg de potasio por media unidad y combina este mineral con fibra y grasas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser fuente de grasas saludables y fibra, media palta aporta 690 mg de potasio, según datos del USDA. Una revisión asoció el consumo con una menor incidencia de enfermedades cardíacas.

Nicole Roach, dietista registrada, sugirió en declaraciones a Everyday Health utilizarla en sándwiches como reemplazo de manteca o mayonesa.

Las papas

Una papa completamente pelada de color amarillo pálido se encuentra en una tabla de cortar de madera, junto a un montón de sus cáscaras.
Las papas pueden aportar casi 900 mg de potasio por unidad mediana, según la variedad y la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mediana puede contener casi 900 mg de potasio, mientras que otras variedades rondan los 400 mg o más, de acuerdo con información del USDA.

La clave está en la preparación: asadas con aceite de oliva y hierbas, cocidas al vapor o acompañadas con salsa en lugar de manteca, conservan sus aportes nutricionales sin los excesos calóricos de las versiones fritas.

Las verduras de hoja verde

Variedad de verduras de hoja verde frescas sobre una mesa de madera. Incluye lechuga romana, col rizada, espinacas, acelgas, lechuga butterhead y rúcula.
Las verduras de hoja verde como la acelga y las espinacas figuran entre los alimentos ricos en potasio por taza cocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acelga encabeza el grupo con 961 mg de potasio por taza cocida y las espinacas aportan 839 mg en la misma medida, según cifras del USDA.

La cocción concentra el mineral, lo que convierte a estas verduras en una alternativa más eficiente que consumirlas crudas. Julia Zumpano, dietista registrada de la Cleveland Clinic, señaló que “cuanto más oscuras sean las verduras de hoja verde, más potasio aportarán”.

El pescado graso

Cinco latas de conservas de pescado abiertas, que muestran caballa, atún, salmón, sardinas y anchoas, sobre una mesa de madera.
El pescado graso, como el salmón, el atún y la trucha, aporta potasio y también ácidos grasos omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pedazo de 85 gramos de salmón contiene alrededor de 400 mg, y otras especies como el atún, la trucha y el bacalao también figuran entre las fuentes más ricas, de acuerdo con datos de la FDA.

Estos animales aportan además ácidos grasos omega-3, un tipo de grasa poliinsaturada asociada a la reducción del colesterol y la inflamación.

Los lácteos

Una gran variedad de productos lácteos como leche en botella, quesos de diferentes formas y colores, yogures en vasos y mantequilla, sobre una mesa de madera.
Los lácteos, como la leche y el yogur griego natural, ofrecen potasio y ayudan a cubrir la ingesta diaria del mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de leche descremada aporta más de 400 mg; la leche entera, más de 370 mg. El yogur griego natural, en tanto, suma más de 200 mg por envase pequeño, según el USDA.

En términos generales, a menor contenido graso de la leche, mayor concentración del mineral. El yogur, además, puede usarse como adobo, salsa o sustituto de la crema.

El kiwi, las naranjas y el melón

Dos cestas con kiwis y naranjas, un melón abierto, rodajas de melón y naranja, kiwis enteros, naranjas, y un tazón con frutas sobre una mesa de madera
El kiwi, las naranjas y el melón aportan potasio, y el melón además se destaca por su contenido de agua y betacaroteno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un kiwi pequeño aporta 215 mg de potasio; un vaso de 240 mililitros de jugo de naranja, casi 500 mg; y una taza de melón supera los 427 mg de la banana, según información del USDA.

Este último también tiene alto contenido de agua, lo que lo convierte en una opción hidratante, y su color naranja delata la presencia de betacaroteno.

La fruta deshidratada

Rodajas de banana y de naranja deshidratadas apiladas en una mesa de madera. Se observa un fondo de cocina y una ventana con luz natural.
La fruta deshidratada concentra potasio, pero conviene elegir variedades sin azúcares añadidos y consumirlas con moderación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de deshidratación concentra los nutrientes, incluido el potasio. Las ciruelas pasas y las pasas son otras opciones viables, según Everyday Health.

Muchas variedades comerciales contienen azúcares añadidos. Fung advirtió ante Harvard Health Publishing que conviene optar por versiones sin agregados y consumirlas con moderación.

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