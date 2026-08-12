Recetas de guisos, rápidas y fáciles: siete opciones para combatir el frío

Los guisos rápidos concentran sabor y abrigo en preparaciones de menos de una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bajas temperaturas invitan a buscar platos reconfortantes que aporten calor y sabor. En este contexto, los guisos rápidos y fáciles surgen como una alternativa práctica para quienes desean resolver una comida completa sin complicaciones.

A continuación, se presentan siete recetas variadas, ideales para aprovechar ingredientes habituales y disfrutar de preparaciones sustanciosas en menos de una hora.

1. Guiso exprés de lentejas

Las lentejas aportan proteínas y fibras en una versión exprés con verduras y caldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción clásica que combina proteínas y fibras en un solo plato.

Ingredientes:

1 taza de lentejas secas

1 cebolla

1 zanahoria

1 papa

1 tomate

1 diente de ajo

1 litro de caldo de verduras

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva y sal

Paso a paso:

Picar la cebolla, la zanahoria, la papa y el tomate en cubos pequeños. Rehogar la cebolla en aceite de oliva hasta que se vuelva transparente. Agregar el ajo picado, la zanahoria, la papa y el tomate. Mezclar y cocinar durante tres minutos. Incorporar las lentejas previamente lavadas, el pimentón y la sal. Cubrir con el caldo. Cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas y las lentejas cocidas, aproximadamente treinta minutos.

2. Guiso de pollo y arroz en una sola olla

El pollo y el arroz se cocinan en una sola olla con tomate, pimiento y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta ideal para resolver el almuerzo con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo.

Ingredientes:

500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos

1 taza de arroz

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 tomates

2 tazas de caldo de pollo

Sal, pimienta y orégano

Paso a paso:

Sellar el pollo en una olla con un poco de aceite hasta dorar. Agregar la cebolla y el pimiento picados, cocinar unos minutos. Sumar los tomates en cubos, mezclar y cocinar tres minutos. Añadir el arroz y el caldo. Condimentar y cocinar tapado hasta que el arroz absorba el líquido y esté tierno.

3. Guiso vegetariano rápido

Los vegetales de estación sostienen una alternativa sin carne con tomates triturados y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para quienes buscan una comida sin carne, utilizando vegetales de estación.

Ingredientes:

1 calabacín

2 papas

1 zanahoria

1 berenjena

1 cebolla

1 diente de ajo

1 lata de tomates triturados

1 taza de caldo de verduras

Sal, comino y pimienta

Paso a paso:

Rehogar la cebolla y el ajo en aceite. Agregar el resto de las verduras en cubos y cocinar unos minutos. Sumar los tomates triturados, el caldo y los condimentos. Cocinar tapado hasta que las verduras estén cocidas, entre veinte y veinticinco minutos.

4. Guiso de garbanzos rápido

Los garbanzos cocidos permiten un plato nutritivo en pocos minutos con laurel y pimentón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta nutritiva y saciante lista en poco tiempo, gracias a los garbanzos envasados.

Ingredientes:

1 frasco de garbanzos cocidos (400 g)

1 cebolla

1 morrón rojo

2 tomates

1 zanahoria

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón

Caldo de verduras, sal y pimienta

Paso a paso:

Rehogar la cebolla y el morrón. Agregar la zanahoria y los tomates en cubos. Incorporar los garbanzos lavados, el laurel, el pimentón y el caldo suficiente para cubrir. Cocinar hasta que la preparación espese y los sabores se integren, unos quince minutos.

5. Guiso de carne picada clásico

La carne picada se combina con papas, zanahoria, arvejas y tomate para un clásico rendidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una variante simple que utiliza carne molida y se adapta a cualquier presupuesto.

Ingredientes:

500 gramos de carne picada

1 cebolla

1 zanahoria

2 papas

1 lata de arvejas

1 lata de tomates

2 dientes de ajo

Caldo, sal, pimienta y tomillo

Paso a paso:

Cocinar la carne picada en una olla con un poco de aceite. Sumar la cebolla y el ajo picados, la zanahoria y las papas en cubos. Incorporar las arvejas y los tomates con su jugo. Añadir caldo hasta cubrir y condimentar. Cocinar tapado hasta que las verduras estén tiernas y el guiso tenga la consistencia deseada.

6. Guiso de fideos con chorizo

Los fideos se integran al guiso con chorizo colorado y caldo para una comida reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una propuesta que combina pastas y embutidos para una comida reconfortante.

Ingredientes:

250 gramos de fideos secos (tipo tirabuzón o moñito)

2 chorizos colorados

1 cebolla

1 pimiento verde

1 tomate

1 taza de caldo

Sal y pimentón

Paso a paso:

Dorar los chorizos cortados en rodajas en una olla. Agregar la cebolla y el pimiento picados, cocinar unos minutos. Sumar el tomate en cubos y los fideos secos. Verter el caldo, ajustar la sal y el pimentón. Cocinar a fuego medio hasta que los fideos estén listos y el líquido haya reducido.

7. Guiso de pescado sencillo

El sellado inicial de la proteína mejora el sabor en recetas rápidas de una sola olla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa liviana y rápida, perfecta para quienes prefieren el pescado.

Ingredientes:

500 gramos de filetes de pescado blanco (merluza o similar)

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 papas

1 tomate

1 taza de caldo de pescado o verduras

Sal, pimienta y perejil

Paso a paso:

Rehogar la cebolla y el pimiento. Agregar las papas en rodajas y el tomate picado. Incorporar el caldo y cocinar hasta que las papas estén cocidas. Añadir el pescado en trozos y cocinar cinco minutos más hasta que esté tierno. Espolvorear con perejil fresco antes de servir.