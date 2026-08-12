Recetas de guisos, rápidas y fáciles: siete opciones para combatir el frío

Las bajas temperaturas invitan a buscar platos reconfortantes que aporten calor y sabor. En este contexto, los guisos rápidos y fáciles surgen como una alternativa práctica para quienes desean resolver una comida completa sin complicaciones.
A continuación, se presentan siete recetas variadas, ideales para aprovechar ingredientes habituales y disfrutar de preparaciones sustanciosas en menos de una hora.
1. Guiso exprés de lentejas
Una opción clásica que combina proteínas y fibras en un solo plato.
Ingredientes:
- 1 taza de lentejas secas
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 papa
- 1 tomate
- 1 diente de ajo
- 1 litro de caldo de verduras
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Aceite de oliva y sal
Paso a paso:
- Picar la cebolla, la zanahoria, la papa y el tomate en cubos pequeños. Rehogar la cebolla en aceite de oliva hasta que se vuelva transparente.
- Agregar el ajo picado, la zanahoria, la papa y el tomate. Mezclar y cocinar durante tres minutos.
- Incorporar las lentejas previamente lavadas, el pimentón y la sal. Cubrir con el caldo.
- Cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas y las lentejas cocidas, aproximadamente treinta minutos.
2. Guiso de pollo y arroz en una sola olla
Una receta ideal para resolver el almuerzo con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo.
Ingredientes:
- 500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos
- 1 taza de arroz
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 2 tomates
- 2 tazas de caldo de pollo
- Sal, pimienta y orégano
Paso a paso:
- Sellar el pollo en una olla con un poco de aceite hasta dorar.
- Agregar la cebolla y el pimiento picados, cocinar unos minutos.
- Sumar los tomates en cubos, mezclar y cocinar tres minutos.
- Añadir el arroz y el caldo. Condimentar y cocinar tapado hasta que el arroz absorba el líquido y esté tierno.
3. Guiso vegetariano rápido
Ideal para quienes buscan una comida sin carne, utilizando vegetales de estación.
Ingredientes:
- 1 calabacín
- 2 papas
- 1 zanahoria
- 1 berenjena
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 lata de tomates triturados
- 1 taza de caldo de verduras
- Sal, comino y pimienta
Paso a paso:
- Rehogar la cebolla y el ajo en aceite.
- Agregar el resto de las verduras en cubos y cocinar unos minutos.
- Sumar los tomates triturados, el caldo y los condimentos.
- Cocinar tapado hasta que las verduras estén cocidas, entre veinte y veinticinco minutos.
4. Guiso de garbanzos rápido
Una receta nutritiva y saciante lista en poco tiempo, gracias a los garbanzos envasados.
Ingredientes:
- 1 frasco de garbanzos cocidos (400 g)
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 2 tomates
- 1 zanahoria
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón
- Caldo de verduras, sal y pimienta
Paso a paso:
- Rehogar la cebolla y el morrón.
- Agregar la zanahoria y los tomates en cubos.
- Incorporar los garbanzos lavados, el laurel, el pimentón y el caldo suficiente para cubrir.
- Cocinar hasta que la preparación espese y los sabores se integren, unos quince minutos.
5. Guiso de carne picada clásico
Una variante simple que utiliza carne molida y se adapta a cualquier presupuesto.
Ingredientes:
- 500 gramos de carne picada
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 2 papas
- 1 lata de arvejas
- 1 lata de tomates
- 2 dientes de ajo
- Caldo, sal, pimienta y tomillo
Paso a paso:
- Cocinar la carne picada en una olla con un poco de aceite.
- Sumar la cebolla y el ajo picados, la zanahoria y las papas en cubos.
- Incorporar las arvejas y los tomates con su jugo.
- Añadir caldo hasta cubrir y condimentar.
- Cocinar tapado hasta que las verduras estén tiernas y el guiso tenga la consistencia deseada.
6. Guiso de fideos con chorizo
Una propuesta que combina pastas y embutidos para una comida reconfortante.
Ingredientes:
- 250 gramos de fideos secos (tipo tirabuzón o moñito)
- 2 chorizos colorados
- 1 cebolla
- 1 pimiento verde
- 1 tomate
- 1 taza de caldo
- Sal y pimentón
Paso a paso:
- Dorar los chorizos cortados en rodajas en una olla.
- Agregar la cebolla y el pimiento picados, cocinar unos minutos.
- Sumar el tomate en cubos y los fideos secos.
- Verter el caldo, ajustar la sal y el pimentón.
- Cocinar a fuego medio hasta que los fideos estén listos y el líquido haya reducido.
7. Guiso de pescado sencillo
Una alternativa liviana y rápida, perfecta para quienes prefieren el pescado.
Ingredientes:
- 500 gramos de filetes de pescado blanco (merluza o similar)
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 2 papas
- 1 tomate
- 1 taza de caldo de pescado o verduras
- Sal, pimienta y perejil
Paso a paso:
- Rehogar la cebolla y el pimiento.
- Agregar las papas en rodajas y el tomate picado.
- Incorporar el caldo y cocinar hasta que las papas estén cocidas.
- Añadir el pescado en trozos y cocinar cinco minutos más hasta que esté tierno.
- Espolvorear con perejil fresco antes de servir.
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