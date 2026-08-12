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Recetas de guisos, rápidas y fáciles: siete opciones para combatir el frío

Las ideas reúnen ingredientes habituales y técnicas simples para lograr comidas sustanciosas en una sola olla, desde lentejas y garbanzos hasta pollo con arroz y una versión liviana con filetes blancos

Un tazón de frijoles negros y lentejas cocidos con hierbas en una mesa de madera, junto a recipientes con frijoles y lentejas secos y un vaso de agua.
Los guisos rápidos concentran sabor y abrigo en preparaciones de menos de una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las bajas temperaturas invitan a buscar platos reconfortantes que aporten calor y sabor. En este contexto, los guisos rápidos y fáciles surgen como una alternativa práctica para quienes desean resolver una comida completa sin complicaciones.

A continuación, se presentan siete recetas variadas, ideales para aprovechar ingredientes habituales y disfrutar de preparaciones sustanciosas en menos de una hora.

1. Guiso exprés de lentejas

Una persona vestida con suéter gris sujeta un tazón negro de guiso de lentejas humeante, tomando una cucharada frente a una ventana con nieve.
Las lentejas aportan proteínas y fibras en una versión exprés con verduras y caldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción clásica que combina proteínas y fibras en un solo plato.

Ingredientes:

  • 1 taza de lentejas secas
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 papa
  • 1 tomate
  • 1 diente de ajo
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Aceite de oliva y sal

Paso a paso:

  1. Picar la cebolla, la zanahoria, la papa y el tomate en cubos pequeños. Rehogar la cebolla en aceite de oliva hasta que se vuelva transparente.
  2. Agregar el ajo picado, la zanahoria, la papa y el tomate. Mezclar y cocinar durante tres minutos.
  3. Incorporar las lentejas previamente lavadas, el pimentón y la sal. Cubrir con el caldo.
  4. Cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas y las lentejas cocidas, aproximadamente treinta minutos.

2. Guiso de pollo y arroz en una sola olla

Plato hondo de arroz con pollo al azafrán, arvejas, zanahorias, morrones, presas de pollo y perejil. Mesa de madera con servilleta blanca, cubiertos y vaso de agua.
El pollo y el arroz se cocinan en una sola olla con tomate, pimiento y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta ideal para resolver el almuerzo con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo.

Ingredientes:

  • 500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos
  • 1 taza de arroz
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento rojo
  • 2 tomates
  • 2 tazas de caldo de pollo
  • Sal, pimienta y orégano

Paso a paso:

  1. Sellar el pollo en una olla con un poco de aceite hasta dorar.
  2. Agregar la cebolla y el pimiento picados, cocinar unos minutos.
  3. Sumar los tomates en cubos, mezclar y cocinar tres minutos.
  4. Añadir el arroz y el caldo. Condimentar y cocinar tapado hasta que el arroz absorba el líquido y esté tierno.

3. Guiso vegetariano rápido

Chili sin carne, trigo integral, guiso saludable, proteína vegetal, platillo nutritivo, receta casera, ingredientes naturales, comida reconfortante, cocina vegetariana, alimentación balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los vegetales de estación sostienen una alternativa sin carne con tomates triturados y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para quienes buscan una comida sin carne, utilizando vegetales de estación.

Ingredientes:

  • 1 calabacín
  • 2 papas
  • 1 zanahoria
  • 1 berenjena
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 lata de tomates triturados
  • 1 taza de caldo de verduras
  • Sal, comino y pimienta

Paso a paso:

  1. Rehogar la cebolla y el ajo en aceite.
  2. Agregar el resto de las verduras en cubos y cocinar unos minutos.
  3. Sumar los tomates triturados, el caldo y los condimentos.
  4. Cocinar tapado hasta que las verduras estén cocidas, entre veinte y veinticinco minutos.

4. Guiso de garbanzos rápido

Un cuenco de cerámica con guiso caliente de mondongo, porotos, garbanzos y vegetales. Un pan redondo con perejil y una cuchara de metal en una mesa de madera
Los garbanzos cocidos permiten un plato nutritivo en pocos minutos con laurel y pimentón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta nutritiva y saciante lista en poco tiempo, gracias a los garbanzos envasados.

Ingredientes:

  • 1 frasco de garbanzos cocidos (400 g)
  • 1 cebolla
  • 1 morrón rojo
  • 2 tomates
  • 1 zanahoria
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Caldo de verduras, sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Rehogar la cebolla y el morrón.
  2. Agregar la zanahoria y los tomates en cubos.
  3. Incorporar los garbanzos lavados, el laurel, el pimentón y el caldo suficiente para cubrir.
  4. Cocinar hasta que la preparación espese y los sabores se integren, unos quince minutos.

5. Guiso de carne picada clásico

Mano vierte líquido de jarra de cerámica a sartén con carne picada, patatas y pimientos rojos sobre quemador de gas; vapor visible.
La carne picada se combina con papas, zanahoria, arvejas y tomate para un clásico rendidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una variante simple que utiliza carne molida y se adapta a cualquier presupuesto.

Ingredientes:

  • 500 gramos de carne picada
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 2 papas
  • 1 lata de arvejas
  • 1 lata de tomates
  • 2 dientes de ajo
  • Caldo, sal, pimienta y tomillo

Paso a paso:

  1. Cocinar la carne picada en una olla con un poco de aceite.
  2. Sumar la cebolla y el ajo picados, la zanahoria y las papas en cubos.
  3. Incorporar las arvejas y los tomates con su jugo.
  4. Añadir caldo hasta cubrir y condimentar.
  5. Cocinar tapado hasta que las verduras estén tiernas y el guiso tenga la consistencia deseada.

6. Guiso de fideos con chorizo

Vista cenital de una olla de hierro esmaltado con guiso de fideos, carne, papas, zanahorias y verduras coloridas, una mano remueve con cuchara de madera.
Los fideos se integran al guiso con chorizo colorado y caldo para una comida reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una propuesta que combina pastas y embutidos para una comida reconfortante.

Ingredientes:

  • 250 gramos de fideos secos (tipo tirabuzón o moñito)
  • 2 chorizos colorados
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento verde
  • 1 tomate
  • 1 taza de caldo
  • Sal y pimentón

Paso a paso:

  1. Dorar los chorizos cortados en rodajas en una olla.
  2. Agregar la cebolla y el pimiento picados, cocinar unos minutos.
  3. Sumar el tomate en cubos y los fideos secos.
  4. Verter el caldo, ajustar la sal y el pimentón.
  5. Cocinar a fuego medio hasta que los fideos estén listos y el líquido haya reducido.

7. Guiso de pescado sencillo

Cazuela de barro con chupín de pescado casero, con camarones, mejillones, trozos de pescado y verduras coloridas, en una mesa de madera con platos y vasos listos.
El sellado inicial de la proteína mejora el sabor en recetas rápidas de una sola olla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa liviana y rápida, perfecta para quienes prefieren el pescado.

Ingredientes:

  • 500 gramos de filetes de pescado blanco (merluza o similar)
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento rojo
  • 2 papas
  • 1 tomate
  • 1 taza de caldo de pescado o verduras
  • Sal, pimienta y perejil

Paso a paso:

  1. Rehogar la cebolla y el pimiento.
  2. Agregar las papas en rodajas y el tomate picado.
  3. Incorporar el caldo y cocinar hasta que las papas estén cocidas.
  4. Añadir el pescado en trozos y cocinar cinco minutos más hasta que esté tierno.
  5. Espolvorear con perejil fresco antes de servir.

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