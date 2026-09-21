¿Firmaste un contrato pero no cumplió las condiciones y cláusulas? Profeco lanza guía para cancelar posterior a tu firma

Un mazo judicial se ubica sobre un documento con sello de cera cuya firma se fragmenta, en alusión a la anulación de un acto jurídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Firmar un contrato no siempre significa que la operación sea irreversible. Cuando una persona descubre que el documento omite información comercial, no refleja las condiciones ofrecidas o decide no continuar con una compra realizada a distancia, puede ejercer su derecho de revocación, siempre que cumpla con los plazos y requisitos establecidos en la ley.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que este mecanismo permite dejar sin efecto ciertas operaciones después de la firma, sin que el proveedor pueda imponer una penalización. No obstante, la dependencia recomienda actuar rápidamente, conservar todos los comprobantes y comunicar la decisión a través de un medio que permita demostrar cuándo se solicitó la cancelación.

PUBLICIDAD

El derecho está previsto en el artículo 56 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y se aplica principalmente a las ventas a domicilio, por internet, teléfono, catálogo y otras operaciones mediatas o indirectas.

¿Quieres cancelar un #contrato? Conoce tus derechos.



La calidad deficiente, el incumplimiento de las condiciones ofrecidas y las cláusulas abusivas pueden ser causas válidas de cancelación. Además, la ley permite revocar el consentimiento dentro de los cinco días hábiles… pic.twitter.com/mLQuvCT0Yg — Profeco (@Profeco) September 20, 2026

¿Cuántos días tienes para cancelar un contrato después de firmarlo?

La Profeco explica que las personas consumidoras cuentan con un periodo de reflexión de cinco días hábiles. Durante ese lapso pueden revocar su consentimiento sin responsabilidad ni penalización.

El plazo comienza a contarse a partir de la entrega del producto o de la firma del contrato, tomando como referencia el acontecimiento que haya ocurrido al final. Por ejemplo, si una persona firma el documento un lunes, pero recibe el producto hasta el miércoles, el periodo se calcula desde la entrega.

PUBLICIDAD

La legislación señala que el contrato queda perfeccionado una vez transcurridos esos cinco días hábiles. Por ello, la solicitud de revocación debe presentarse antes de que concluya el periodo.

Este derecho puede utilizarse en operaciones como:

Compras efectuadas por internet, teléfono o catálogo .

Ventas realizadas en el domicilio del consumidor o fuera del establecimiento comercial.

Contratos de adhesión celebrados mediante mecanismos de comercialización a distancia.

Operaciones en las que se haya omitido información relevante sobre el producto, servicio, precio, forma de pago o condiciones comerciales.

La revocación realizada dentro del plazo legal deja sin efecto la operación y obliga al proveedor a reintegrar el precio pagado. Sin embargo, los costos de flete y seguro relacionados con la devolución pueden quedar a cargo de la persona consumidora.

Guía para revocar un contrato ante el proveedor

Para ejercer este derecho, la persona debe comunicar de manera clara su decisión de no continuar con la operación. La Profeco recomienda hacerlo por escrito o mediante correo electrónico para generar un comprobante que pueda presentarse posteriormente.

PUBLICIDAD

Estos son los pasos principales:

Revisa la fecha del contrato y de entrega. Comprueba que no hayan transcurrido más de cinco días hábiles desde el último de estos dos acontecimientos. Consulta las cláusulas. Identifica el procedimiento de cancelación, los canales de atención y los datos del proveedor. Redacta un aviso de revocación. Incluye nombre completo, número de contrato o pedido, fecha de firma, descripción del bien o servicio y una manifestación expresa de que deseas dejar sin efecto la operación. Envía la solicitud por un medio comprobable. Puede entregarse personalmente, remitirse por correo registrado o certificado, o enviarse mediante otro canal que genere evidencia, como un correo electrónico con acuse de recepción. Conserva todos los documentos. Guarda el contrato, recibos, comprobantes de pago, correos electrónicos, capturas de pantalla, folios de atención y evidencia de la fecha en que enviaste la solicitud. Devuelve el producto cuando corresponda. El bien deberá entregarse en las condiciones en las que fue recibido, conforme al procedimiento indicado por el proveedor.

La fecha que se toma en cuenta para la revocación es aquella en la que se envió el aviso o se entregó el producto, siempre que pueda acreditarse mediante un comprobante.

¿El proveedor debe devolver el dinero?

Cuando la revocación se presenta correctamente, el proveedor debe dejar sin efecto la operación y reintegrar el precio pagado. No puede imponer una multa por ejercer este derecho dentro del periodo legal.

La posibilidad de revocar el consentimiento no debe confundirse con una cancelación ordinaria solicitada fuera del plazo. Si ya pasaron los cinco días hábiles, será necesario revisar las cláusulas del contrato y determinar si existe un incumplimiento por parte del proveedor.

PUBLICIDAD

Cuando el producto no corresponde con lo ofrecido, el servicio no se presta en los términos acordados o se incumplen las condiciones, la persona consumidora también puede exigir el cumplimiento, la rescisión de la operación, la devolución de su dinero o, según el caso, una bonificación.

¿Cuándo no aplica el periodo de cinco días?

El derecho de revocación contemplado en el artículo 56 no opera de la misma forma en todas las contrataciones. En el caso de los servicios, no resulta aplicable cuando la fecha de prestación se encuentra a diez días hábiles o menos de la orden de compra.

Tampoco significa que cualquier contrato pueda terminarse sin consecuencias después del plazo. Algunos sectores cuentan con reglas específicas y determinados documentos pueden establecer condiciones de cancelación, siempre que no vulneren los derechos reconocidos por la ley.

PUBLICIDAD

Por ello, antes de firmar, la Profeco aconseja verificar que el documento incluya:

Precio total y forma de pago.

Características del producto o servicio.

Fecha y lugar de entrega.

Vigencia del contrato.

Garantías aplicables.

Procedimiento de cancelación.

Penalizaciones y cargos adicionales.

Datos y medios de contacto del proveedor.

¿Qué hacer si el proveedor rechaza la cancelación?

Si la empresa se niega a reconocer la revocación, no devuelve el dinero o continúa realizando cobros, la persona afectada puede presentar una queja ante la Profeco.

Para iniciar el procedimiento deberá reunir el contrato, identificación oficial, comprobantes de pago, recibos, publicidad relacionada con la oferta y evidencia de la solicitud enviada al proveedor. La queja busca resolver una controversia individual y puede derivar en un procedimiento de conciliación.

La Profeco distingue esta vía de la denuncia, mediante la cual se informa sobre posibles prácticas que perjudican a un grupo de consumidores o constituyen violaciones a la legislación.

PUBLICIDAD

Las personas consumidoras pueden solicitar orientación mediante el Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 para la Ciudad de México y zona metropolitana, así como 800 468 8722 desde el resto del país. También pueden acudir a una Oficina de Defensa del Consumidor o consultar los mecanismos de conciliación disponibles en el portal institucional.