EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

14:25 hs

Capturan a implicado en el secuestro de una persona en Oaxaca: solicitaron 1 millón de pesos como rescate

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a C.N.G.S., señalado como probable responsable del delito de secuestro cometido en la región Mixteca, en un operativo que además permitió la liberación de la víctima que permanecía privada de la libertad.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando la víctima viajaba junto con otras personas a bordo de un vehículo sobre la carretera federal 135, en el tramo Nochixtlán, antes de llegar al crucero de Yucudaá.

Foto: Fiscalía de Oaxaca

En ese punto, otro vehículo les cerró el paso y de él descendieron hombres presuntamente armados, quienes despojaron a las víctimas de la unidad de motor. Posteriormente, los agresores privaron de la libertad a una de las personas que viajaba en el vehículo, mientras que a su acompañante le exigieron preparar la cantidad de 1 millón de pesos como pago para el rescate.

Tras recibir la denuncia, la FGEO logró establecer la ubicación del vehículo y, posteriormente, identificar el lugar donde se encontraba la víctima, quien fue liberada.