EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

En pocas líneas:
Capturan a implicado en el secuestro de una persona en Oaxaca: solicitaron 1 millón de pesos como rescate
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a C.N.G.S., señalado como probable responsable del delito de secuestro cometido en la región Mixteca, en un operativo que además permitió la liberación de la víctima que permanecía privada de la libertad.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando la víctima viajaba junto con otras personas a bordo de un vehículo sobre la carretera federal 135, en el tramo Nochixtlán, antes de llegar al crucero de Yucudaá.
En ese punto, otro vehículo les cerró el paso y de él descendieron hombres presuntamente armados, quienes despojaron a las víctimas de la unidad de motor. Posteriormente, los agresores privaron de la libertad a una de las personas que viajaba en el vehículo, mientras que a su acompañante le exigieron preparar la cantidad de 1 millón de pesos como pago para el rescate.
Tras recibir la denuncia, la FGEO logró establecer la ubicación del vehículo y, posteriormente, identificar el lugar donde se encontraba la víctima, quien fue liberada.
Como parte del seguimiento de las investigaciones, la fiscalía reunió los elementos necesarios para solicitar ante el juez la orden de aprehensión contra C.N.G.S. Una vez obtenida, agentes investigadores ejecutaron el mandato judicial y realizaron la detención del probable responsable, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.
Arrestan a hombre acusado de feminicidio en Puebla
Boris Eliezer “N”, de 37 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer en el municipio de San José Chiapas, en Puebla, ocurrido en marzo de 2026.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detalló que los hechos ocurrieron la madrugada del 20 de marzo, cuando el imputado coincidió con la víctima en un establecimiento del municipio de Rafael Lara Grajales y posteriormente la trasladó a un inmueble en San José Chiapa.
En el sitio, el agresor la golpeó y le causó la muerte por traumatismo craneoencefálico y toracoabdominal. Después de matarla, colocó el cuerpo en una cobija y lo abandonó en el paraje Hacienda Ojo de Agua, dentro de la misma demarcación.
Con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial del distrito judicial de Tepeaca el mandamiento de captura contra Boris Eliezer “N”.
La aprehensión se concretó seis meses después de los hechos, a las 00:15 horas del 20 de septiembre, cuando personal ministerial ubicó y detuvo al sujeto en la colonia San Miguelito, en San José Chiapa.
Boris Eliezer “N” quedó a disposición del Juez de Control para definir su situación jurídica en la audiencia correspondiente.
La zarina antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que el gobierno de Donald Trump hará “rendir cuentas” a los políticos mexicanos y estadounidenses que colaboren con los cárteles.
Un reporte de la privación de la libertad de gambusinos (buscadores independientes de minerales) desató un enfrentamiento entre sicarios y elementos de seguridad en el estado de Sonora, dejando como saldo siete hombres detenidos, tres personas liberadas y el decomiso de un arsenal, entre otros objetos.