Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

Claudia Sheinbaum se dirige a los medios desde un pódium oficial con el escudo de México y un fondo con la bandera nacional. (Presidencia )

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este lunes que durante su reunión con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hablaron sobre el caso CIA, en el que agentes estadounidenses participaron desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, hecho que ha sido muy polémico. Sheinbaum le recordó a Campos que la investigación sobre su participación en aquel operativo continúa abierta en la Fiscalía General de la República (FGR).

Ambas funcionarias acordaron que cualquier tema que requiera coordinación con el gobierno federal será atendido por la Secretaría de Gobierno y temas de seguridad con la Secretaría de Seguridad.

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