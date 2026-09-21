Qué le pasó a Carlos Rivera, el cantante pospone sus conciertos por problemas de salud (Redes Sociales)

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Carlos Rivera anuncia este lunes 21 de septiembre la reprogramación de cuatro conciertos de su gira ¡Vida México! Tour debido a una lesión en las cuerdas vocales que sus médicos le indican tratar con un mes de reposo absoluto. El cantante mexicano no se presentará en Bogotá, Medellín, Guatemala y El Salvador.

La pausa afecta las presentaciones programadas para el 2 y 3 de octubre en Colombia, y el 9 y 10 de octubre en Centroamérica. Según el productor Enso, los boletos adquiridos para las fechas originales serán válidos automáticamente para las nuevas fechas, sin necesidad de ningún trámite adicional por parte del público.

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¿Qué le pasó a Carlos Rivera? Lleva tiempo lidiando con una lesión

El intérprete de “Solo tú” explica en un comunicado difundido en sus redes sociales que el problema no es reciente. “Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, señala.

El cantante agrega que la decisión de detener la gira llega después de recibir una indicación médica directa. “Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente”, escribe en el mismo mensaje.

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Las cuatro fechas pospuestas y sus nuevos calendarios

El concierto en Bogotá, previsto para el 2 de octubre en el Movistar Arena, se reprograma para el 15 de abril de 2027. La presentación en Medellín, en el Teatro Universidad de Medellín, pasa del 3 de octubre al 17 de abril de 2027.

En Centroamérica, el show en Guatemala, en el Fórum Majadas, originalmente fijado para el 9 de octubre, se mueve al 9 de abril de 2027. El concierto en El Salvador, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, pasa del 10 de octubre al 10 de abril de 2027.

Antes del anuncio, ambas fechas colombianas todavía aparecían activas en las plataformas de venta de boletos, lo que generó confusión inicial entre los seguidores del cantante.

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¿Cuándo regresa Carlos Rivera a los escenarios?

Rivera plantea un panorama de recuperación con fecha de retorno. “Si Dios quiere, a partir del 23 de octubre, con el concierto en Tlaxcala, mi agenda continuará como está prevista, al igual que las fechas posteriores”, afirma en el comunicado.

Esa presentación forma parte de la programación de la feria estatal, en el Palenque de Tlaxcala 2026, y la fecha ya estaba confirmada antes del anuncio de la pausa médica. Tras Tlaxcala, la gira contempla paradas en Quito y Guayaquil, Ecuador, los días 5 y 7 de noviembre respectivamente.

El itinerario continúa el 14 de noviembre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, y cierra el mes el 28 de noviembre en la Arena Monterrey, en Nuevo León. Ninguna de estas fechas sufre modificaciones hasta el momento.

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