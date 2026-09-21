Cazzu reaparece con máscara de oxígeno en medio de su disputa con Christian Nodal

Cazzu reaparece con máscara de oxígeno (IG: cazzu)

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La cantante argentina Cazzu reapareció en redes sociales utilizando una máscara de oxígeno para continuar su tratamiento de recuperación física tras posponer conciertos en Centroamérica por un diagnóstico de influenza.

De acuerdo con información compartida por la propia artista en su cuenta de Instagram, la intérprete busca recuperar la capacidad respiratoria necesaria para cumplir con su presentación gratuita programada este 21 de septiembre en el Festival Urbano de Moreno en Buenos Aires.

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La afección en las vías respiratorias obligó a la cantante a suspender los recitales de su gira Latinaje En Vivo previstos originalmente para el 18 de septiembre en Guatemala y el 19 de septiembre en Costa Rica.

Las fechas postergadas en territorio guatemalteco quedaron reprogramadas para el 14 de noviembre en el espacio Jardín del Gigante de Ciudad Cayalá, mientras que la cita en Costa Rica se trasladó al mismo mes en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva.

La imagen difundida por la rapera la mostró recostada mientras sostuvo el dispositivo de inhalación y terapia sobre el rostro, acompañada de un mensaje donde aseguró que realizó el esfuerzo médico para estar en condiciones de cantar ante el público.

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Cazzu explicó previamente en una transmisión que la influenza la dejó en confinamiento médico debido a la exigencia física de interpretar su repertorio totalmente en vivo durante cada fecha de la gira.

La cantante señaló que los malestares físicos impidieron que mantuviera el nivel de exigencia vocal requerido en sus presentaciones, por lo que determinó pausar las actividades del tour hasta lograr una mejoría completa en su sistema respiratorio.

Cazzu compartió en Instagram su proceso de recuperación tras sufrir una afección de influenza. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Cazzu busca cantar en el Festival Urbano de Moreno tras días en confinamiento médico

La prioridad inmediata de la artista se enfocó en la actuación masiva del Festival Urbano de Moreno, donde las autoridades locales organizaron un espectáculo gratuito con acceso para miles de asistentes.

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Médicos especialistas recomendaron a la compositora mantener reposo absoluto y someterse a nebulizaciones constantes para combatir el virus respiratorio antes de subir al escenario en la capital argentina.

La presencia de la cantante en Argentina podría representar su primera aparición en vivo tras semanas de ausencia mediática y de preparación de nueva música para su producción discográfica más reciente.

Seguidores de la artista reaccionaron con mensajes de respaldo en redes digitales tras la publicación de la fotografía donde se apreció el tratamiento con oxigenoterapia.

La productora de la gira comunicó a las personas con boletos adquiridos en Centroamérica que las entradas conservaron validez para las fechas modificadas en el mes de noviembre.

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Las promotoras del evento en Guatemala indicaron que los reembolsos de dinero permanecieron habilitados en las plataformas digitales para quienes no pudieron asistir al show reprogramado.

La intérprete reiteró el compromiso de reencontrarse con el público guatemalteco y costarricense una vez que concluyera la fase de tratamiento pulmonar indicada por el equipo de salud.

La rapera argentina pospuso las fechas de su gira Latinaje En Vivo en Guatemala y Costa Rica para someterse a reposo médico antes de su presentación en Buenos Aires. (Archivo)

La reaparición ocurrió durante la controversia legal con Christian Nodal por la iniciativa de ley

El problema de salud coincidió con el desarrollo de un conflicto mediático y jurídico que involucró al cantante mexicano Christian Nodal por la custodia y tramitación de documentos de su hija en común, Inti.

Según una investigación la rapera emitió un pronunciamiento público un día antes de mostrar su estado médico para responder a las versiones sobre la llamada iniciativa Ley Cazzu en México.

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La propuesta legislativa promovida por congresistas mexicanos busca impedir que los padres ausentes o deudores de pensión alimenticia bloqueen la expedición de pasaportes o permisos de viaje al extranjero para menores de edad.

El equipo legal de Christian Nodal promovió un recurso de amparo en México relacionado con la denominación popular de dicha ley, argumentando que el nombre utilizó un relato impreciso sobre la situación familiar de la menor.

La reaparición de la cantante coincidió con la controversia mediática y judicial que enfrenta con Christian Nodal por la manutención y documentos de viaje de su hija Inti. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

Representantes del cantante de música regional mexicana sostuvieron ante medios de comunicación que la defensa legal no pretendió frenar normas de protección a la niñez, sino desvincular el nombre del artista del proyecto normativo.

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Por su parte, la intérprete sudamericana manifestó su respaldo a las leyes creadas para respaldar a las madres solteras y a la infancia en América Latina.

La cantautora precisó en un escrito que se vio obligada a defenderse ante los tribunales, aunque acotó que existieron prohibiciones jurídicas para revelar detalles sobre los expedientes abiertos en Argentina y México.

La disputa legal incluyó procedimientos por la pensión alimenticia y los permisos de salida del país de la hija de ambos artistas, temas que permanecieron bajo estricta reserva judicial en las dos naciones.

La artista argentina mantuvo su atención centrada en la terapia respiratoria diaria con la finalidad de recibir el alta médica definitiva que le permitiera concluir las fechas pactadas del Latinaje Tour en América Latina.

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