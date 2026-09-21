Bedolla pide “calma” tras renuncia de Torres Piña: así será el proceso para elegir al nuevo fiscal de Michoacán

Bedolla pide calma en proceso para elegir nuevo fiscal de Michoacán tras renuncia de Torres Piña

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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió esperar los tiempos establecidos por la ley para iniciar el proceso de designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de la renuncia de Carlos Torres Piña.

Durante su conferencia de prensa semanal desde Casa Michoacán, el mandatario señaló que la salida de Torres Piña apenas fue presentada ante el Congreso estatal, por lo que primero debe ser aceptada formalmente por los legisladores antes de avanzar hacia la selección de su sustituto.

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“Vamos con calma”, expresó Bedolla al referirse al procedimiento para definir quién ocupará la titularidad de la Fiscalía.

Congreso de Michoacán deberá conducir la elección del nuevo fiscal

Ramírez Bedolla explicó que el proceso corresponde principalmente al Congreso del Estado, instancia que deberá activar los mecanismos previstos en la legislación una vez que sea aprobada la renuncia del fiscal.

El gobernador señaló que será el Poder Legislativo el encargado de emitir la convocatoria, recibir y revisar las postulaciones y desarrollar las distintas etapas hasta concretar la designación.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió esperar los tiempos establecidos por la ley para definir al próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el procedimiento referido, el Congreso deberá integrar una lista de aspirantes que cumplan con los requisitos legales y posteriormente enviarla al Ejecutivo estatal. A partir de esos perfiles, el gobernador seleccionará una terna que será devuelta al Congreso para que los diputados elijan al nuevo fiscal.

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La designación final corresponde al Poder Legislativo mediante una votación en el Pleno.

Bedolla insistió en que las etapas deberán desarrollarse conforme a los tiempos establecidos en la legislación y bajo un procedimiento transparente.

“Tenemos que hacer un proceso transparente, libre y tiene que darse en los tiempos que marca la propia ley”, afirmó.

¿Qué pasos siguen tras la renuncia de Carlos Torres Piña?

Carlos Torres Piña presentó su renuncia al cargo después de asumir la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, posición que ocupó tras ser designado para encabezar ese espacio en Michoacán.

El Congreso de Michoacán deberá aceptar formalmente la renuncia antes de iniciar el procedimiento. (Foto: Morena)

La renuncia fue presentada por escrito ante Baltazar Gaona García, presidente del Congreso del Estado, y debe ser aprobada formalmente por los legisladores.

A partir de entonces, comenzará el procedimiento para elegir a su relevo.

Entre las principales etapas contempladas se encuentran:

El Congreso deberá aceptar formalmente la renuncia de Torres Piña.

El Poder Legislativo emitirá una convocatoria pública para recibir postulaciones.

Los diputados revisarán los perfiles y conformarán una lista de aspirantes que cumplan con los requisitos legales.

La lista será enviada al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla , quien seleccionará tres perfiles para integrar una terna.

La terna regresará al Congreso, donde los aspirantes comparecerán y posteriormente se realizará la votación para elegir al nuevo fiscal.

El procedimiento contempla la participación de ambos poderes, aunque Bedolla remarcó que corresponde al Congreso conducir las distintas etapas hasta la designación.

Torres Piña dejó la Fiscalía tras poco más de un año en el cargo

Carlos Torres Piña fue designado fiscal general de Michoacán el 27 de julio de 2025. Durante su gestión, la institución reportó una impunidad penal de 67.68%, frente a una media nacional de 89.42%.

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Carlos Torres Piña asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado el 27 de julio de 2025. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

También se informó que los recursos recuperados a favor de las víctimas aumentaron de 38.5 a 74.9 millones de pesos durante ese periodo.

Entre los resultados reportados por la Fiscalía también se encuentran un incremento en los mandamientos judiciales cumplimentados sin detenido previo, que pasaron de 212 entre julio de 2024 y mayo de 2025 a 477 en el mismo periodo de 2025-2026.

La institución reportó además aumentos en las vinculaciones a proceso y reducciones en las determinaciones de no ejercicio de la acción penal y en los archivos temporales.

Durante su gestión también se informó sobre acciones contra la extorsión, con 223 carpetas de investigación, 3,714 denuncias en línea, 85 personas detenidas y la desarticulación de 11 bandas.

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Fiscalía tendrá conducción provisional mientras se define al nuevo titular

Mientras el Congreso desarrolla el procedimiento para designar al nuevo fiscal, la Fiscalía General del Estado quedará provisionalmente bajo la conducción del vicefiscal Israel Vega Rodríguez.

Israel Vega Rodríguez quedará al frente de la Fiscalía General del Estado de manera provisional.

La salida de Torres Piña ocurre después de que asumió la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en el contexto del proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador de Michoacán de 2027.

Torres Piña había mantenido una relación política cercana con Ramírez Bedolla. Antes de llegar a la Fiscalía, fue secretario de Gobierno durante la actual administración estatal y también coordinó la campaña de Bedolla en las elecciones de 2021.

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El ahora exfiscal desarrolló buena parte de su trayectoria política en el PRD, partido al que renunció en 2018 para incorporarse a Morena.

Por ahora, Ramírez Bedolla no ha mencionado nombres de posibles aspirantes para ocupar la Fiscalía y reiteró que será el Congreso del Estado el que lleve adelante el procedimiento.

La próxima elección constitucional de Michoacán está prevista para junio de 2027, mientras que el gobernador electo asumirá el cargo el 1 de septiembre de 2027.