Esta receta de chamoy casero se prepara en una sola cacerola y está lista en 15 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chamoy es uno de los acompañamientos más versátiles de la cocina mexicana: en una sola cucharada combina sabores dulces, ácidos, salados y picantes.

Su presencia transforma una fruta, una bebida o una botana sencilla en una preparación llena de contraste.

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El chamoy casero de tamarindo destaca por su sabor intenso y su textura espesa. Puedes servirlo con pepino, jícama, mango, sandía, piña, papas, gomitas, raspados, chamoyadas y bebidas preparadas.

Receta de chamoy casero de tamarindo en 15 minutos

Esta receta utiliza pulpa de tamarindo, chile piquín, azúcar, limón y sal. El resultado es una salsa de consistencia espesa, con un sabor agridulce y un picor que puedes ajustar según tus preferencias.

La preparación es sencilla y no requiere retirar semillas ni fibras, siempre que utilices pulpa de tamarindo lista para cocinar. Solo debes calentar los ingredientes, licuar la mezcla y corregir la textura antes de guardarla.

La receta rinde aproximadamente 12 porciones y puede estar lista en solo 15 minutos. Es una alternativa práctica para tener chamoy en casa sin depender de productos comerciales.

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Ingredientes

250 g de pulpa de tamarindo sin semillas

0.5 taza de agua

80 g de azúcar

2 cucharaditas de chile piquín molido

0.5 cucharadita de sal

0.5 cucharadita de sazonador en polvo, opcional

0.5 cucharadita de salsa inglesa, opcional

Jugo de 1 limón

2 chiles de árbol secos, opcionales

También necesitarás una cacerola pequeña, una cuchara, una licuadora, un colador y un frasco de vidrio con tapa hermética.

Esta receta utiliza pulpa de tamarindo, chile piquín, azúcar, limón y sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chamoy casero de tamarindo, paso a paso

Coloca la pulpa de tamarindo en una cacerola pequeña. Agrega el agua, el azúcar, el chile piquín, la sal y los chiles de árbol secos. Pon la cacerola a fuego medio y cocina la mezcla durante 8 minutos. Mueve de forma constante para evitar que la pulpa se adhiera al fondo. Aplasta la pulpa con una cuchara mientras se calienta. Este paso ayuda a integrar el tamarindo con el azúcar, el chile y la sal. Mantén el fuego medio y evita que la mezcla hierva de forma intensa. El objetivo es suavizar la pulpa y concentrar los sabores sin quemar el azúcar. Apaga el fuego y agrega el jugo de limón. Incorpora también el sazonador en polvo y la salsa inglesa si decidiste utilizarlos. Pasa la preparación a la licuadora. Licúa durante 1 minuto, hasta obtener una salsa uniforme y sin grumos grandes. Licúa con cuidado si la mezcla todavía está caliente. Retira el tapón pequeño de la tapa para permitir la salida del vapor y cubre la abertura con un paño limpio. Revisa la consistencia. Si el chamoy está demasiado espeso, agrega 1 cucharada de agua y licúa nuevamente. Repite el proceso hasta obtener la textura deseada. Prueba la salsa y ajusta el sabor. Añade un poco más de azúcar si está demasiado ácida, más limón si quedó muy dulce o una pequeña cantidad de chile si deseas un resultado más picante. Cuela el chamoy con un colador de malla fina si buscas una textura tersa. Este paso ayuda a retirar fibras del tamarindo o restos de chile de árbol. Deja que el chamoy se enfríe antes de cerrar el frasco. Colocarlo muy caliente en un recipiente completamente cerrado puede generar vapor y condensación. Vierte la salsa en un frasco de vidrio limpio y seco. Tápalo y guárdalo en el refrigerador.

Esta receta utiliza pulpa de tamarindo, chile piquín, azúcar, limón y sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para preparar un mejor chamoy

El tipo de pulpa de tamarindo influye directamente en el resultado. Algunas pulpas ya contienen azúcar o sal, por lo que conviene probar la mezcla antes de añadir toda la cantidad indicada.

Si prefieres un chamoy menos dulce, reduce el azúcar a 60 g. Para una versión más dulce, puedes aumentar la cantidad hasta 100 g, aunque el resultado será más parecido a una salsa para postres o dulces.

El chile piquín aporta el picor tradicional. Los chiles de árbol intensifican tanto el picante como el color. Si deseas una salsa más suave, omite los chiles de árbol y utiliza únicamente chile piquín.

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Para lograr una salsa más líquida, agrega agua poco a poco. No incorpores una gran cantidad de una sola vez, porque podrías perder intensidad de sabor.

¿Cómo servir el chamoy de tamarindo?

El chamoy puede utilizarse directamente sobre frutas como mango, piña, sandía, pepino y jícama. También combina con palomitas, papas, cacahuates, chicharrones, gomitas y dulces enchilados.

Para preparar una bebida, escarcha un vaso con limón y chile en polvo. Agrega hielo, agua mineral o jugo de fruta y termina con 1 o 2 cucharadas de chamoy.

Otra opción consiste en añadirlo a una chamoyada de tamarindo. Mezcla hielo triturado con pulpa de tamarindo, agua, azúcar y chamoy. Sirve la bebida fría y decora con una banderilla de fruta o gomitas.

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Puedes servirlo con pepino, jícama, mango, sandía, piña, papas, gomitas, raspados, chamoyadas y bebidas preparadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por porción de 2 cucharadas:

Calorías: 45 kcal

Carbohidratos: 11 g

Azúcares: 9 g

Proteínas: 0.2 g

Grasas: 0.1 g

Fibra: 0.5 g

Sodio: 170 mg, aproximadamente

La cantidad de calorías puede cambiar según el tipo de pulpa utilizada, la cantidad de azúcar y si se añade sazonador en polvo o salsa inglesa.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda el chamoy en un frasco de vidrio limpio, seco y con tapa hermética. Conserva el recipiente dentro del refrigerador y utiliza una cuchara limpia cada vez que sirvas la salsa.

La preparación puede conservarse hasta 2 semanas en refrigeración. Si notas cambios en el olor, color, textura o sabor, deséchala.

No dejes el chamoy a temperatura ambiente durante periodos prolongados, especialmente después de servirlo con frutas o botanas. El contacto con otros alimentos puede acelerar su deterioro.

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